Το νέο Audi RS5 θα συμμετάσχει στο GP του Μαϊάμι αυτό το Σαββατοκύριακο – Τι ρόλο θα έχει;

Η Audi φέρνει την εξηλεκτρισμένη απόδοση πιο κοντά στον κόσμο της F1, με το νέο Audi RS5 να κάνει ντεμπούτο στο Grand Prix του Μαϊάμι ως αυτοκίνητο του προγράμματος F1 Pirelli Hot Laps.

Μέσα από αυτό, προσκεκλημένοι έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν την εμπειρία μιας πίστας Formula 1 από τη θέση του συνοδηγού, δίπλα σε επαγγελματίες οδηγούς. Ως το πρώτο high-performance plug-in hybrid μοντέλο της Audi Sport, το RS5 σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη μάρκα. Συνδυάζει ισχυρό υβριδικό σύστημα με τεχνολογία αιχμής, όπως το Quattro με Dynamic Torque Control.

Παράλληλα, το ηλεκτρομηχανικό torque vectoring κατανέμει τη ροπή στους τροχούς με τη μεγαλύτερη πρόσφυση, βελτιώνοντας την ακρίβεια και την αίσθηση στον δρόμο.

«Κομμένο και ραμμένο» για Hot Laps

Με συνολική ισχύ 470 kW (639 ίππους) και τελική ταχύτητα έως 285 χλμ./ώρα, το RS5 είναι ιδανικό για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα Hot Laps. Για πρώτη φορά, η Audi Sport συνδυάζει έναν V6 biturbo κινητήρα 2,9 λίτρων απόδοσης 375 kW (510 ίππων) με ηλεκτροκινητήρα 130 kW, προσφέροντας υψηλές επιδόσεις μαζί με βελτιωμένη αποδοτικότητα.

Δύο RS5 συμμετέχουν σε επιλεγμένα Grand Prix χωρίς επιπλέον τροποποιήσεις, αναδεικνύοντας τις δυνατότητές τους σε πραγματικές συνθήκες πίστας. Ξεχωρίζουν αισθητικά με το χρώμα Titanium και λεπτομέρειες σε Lava Red, εμπνευσμένες από το μονοθέσιο Audi R26.

Στο τιμόνι βρίσκονται δύο έμπειροι οδηγοί με ισχυρή σχέση με την Audi: ο Dindo Capello και ο Markus Winkelhock. Ο Capello έχει σημειώσει πέντε νίκες στις 12 Ώρες του Sebring και δύο τίτλους στο American Le Mans Series, ενώ ο Winkelhock είναι τρεις φορές νικητής στις 24 Ώρες του Nürburgring και είχε ξεχωρίσει το 2007 στον μοναδικό του αγώνα στη Formula 1.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, το νέο RS5 αναδεικνύει ιδιαίτερα τις δυνατότητές του σε τεχνικές διαδρομές, όπως αυτή γύρω από το Hard Rock Stadium.

H Audi ποντάρει στην F1

Η επιλογή του Μαϊάμι δεν είναι τυχαία, καθώς η Audi αξιοποιεί τη Formula 1 ως πλατφόρμα για την ενίσχυση της παρουσίας της στις ΗΠΑ, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου παγκοσμίως. Στο πλαίσιο αυτό, επεκτείνει τη γκάμα της με νέα SUV, όπως τα Audi Q9 και Audi Q7, ενώ τα Audi Q3 και Audi Q3 Sportback είναι ήδη διαθέσιμα από τον Μάρτιο.

Παράλληλα, η αυξανόμενη δημοτικότητα της Formula 1 στις ΗΠΑ – με αγώνες σε Miami, Austin και Las Vegas να έχουν εξαντλήσει τα εισιτήριά τους το 2025 – δημιουργεί ιδανικό έδαφος για δράσεις που φέρνουν το κοινό πιο κοντά στη μάρκα. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει μια διαδραστική εμπειρία στο Wynwood Art District, καθώς και η κυκλοφορία συλλογής adidas x Audi Revolut F1 Team.

Η Audi συνεχίζει έτσι την ισχυρή της παρουσία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό της Βόρειας Αμερικής. Με το Audi R26 και το υβριδικό σύστημα Formula 1 που εξελίχθηκε στη Γερμανία, επιστρέφει ως εργοστασιακή ομάδα στις ΗΠΑ για πρώτη φορά μετά τη συμμετοχή της στη Formula E στη Νέα Υόρκη το 2021. Το Grand Prix του Μαϊάμι θα διεξαχθεί την Κυριακή 3 Μαΐου στις 16:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας).

«Η Formula 1 συναρπάζει ολοένα και περισσότερους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Αξιοποιούμε αυτή τη δυναμική για να ενισχύσουμε τη συναισθηματική απήχηση της μάρκας Audi. Ταυτόχρονα, στόχος μας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη στις ΗΠΑ και, προς αυτή την κατεύθυνση, φέρνουμε ήδη τον μετασχηματισμό μας στον δρόμο. Το Audi Q9, σχεδιασμένο για την αγορά των ΗΠΑ, θα αποτελέσει τη ναυαρχίδα του χαρτοφυλακίου μας. Ανυπομονώ για το λανσάρισμά του, το οποίο θα πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στη χρονιά», δήλωσε ο Marco Schubert, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της AUDI AG για τις Πωλήσεις και το Marketing.

