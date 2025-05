Το «ψόφα» εμφανίστηκε και στην F1 – Απίστευτη διαδικτυακή τοξικότητα!

Στο στόχαστρο τοξικών trolls στα socia media έχουν μπει οι Tsunoda και Doohan, με την F1 να καλεί τους υπεύθυνους να πάρουν μέτρα.

Tέλος στην τοξικότητα στα social media θέλει να βάλει η Formula 1, με αφορμή τα ασύστολο… τρολλάρισμα που δέχονται οι οδηγοί Jack Doohan και Yuki Tsunoda από Αργεντινούς οπαδούς, οι οποίοι μάλλον μπέρδεψαν την F1 με το ποδόσφαιρο. Ως γνωστών, η μπάλα κυλάει στο αίμα στον Αργεντινών, των οποίων ο φανατισμός θυμίζει σε πολλά το χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και στην Ελλάδα.

Η F1 θέλει να κρατήσει το επίπεδο ψηλότερα, όπως έγινε εμφανές με τη συγκεκριμένη κίνηση.

Αφορμή ήταν η επιστροφή του Αργεντινού Franco Colapinto με την ομάδα F1 της Alpine, γεγονός που έστειλε χιλιάδες ομοεθνείς fans του στον «έβδομο ουρανό». Ωστόσο, δεν έλειψαν μερικά πικρόχολα σχόλια κατά του οδηγού που αντικατέστησε, του Jack Doohan. Κατά τη διάρκεια του GP στην Ίμολα, την προηγούμενη βδομάδα, μια ανάρτηση από ψεύτικο προφίλ δημοσίευσε ένα story στο Instagram στο οποίο ο πατέρας του Doohan κορόιδευε τον Colapinto για το ατύχημα του τελευταίου στα προκριματικά.

Στη φωτογραφία μπορούμε να δούμε το τρακαρισμένο μονοθέσιο του Doohan μετά το ατύχημά του, με την ειρωνική επιγραφή «Πολύ εντυπωσιακό», η οποία δημοσιεύτηκε (και καλά) από το προφίλ του πατέρα του νεαρού Αυστραλού.

Το story μπορεί να ήταν fake news, ωστόσο, αυτό δε σταμάτησε τα μέσα στην Αργεντινή απ’ το να το εκλάβουν ως αληθινό, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα το… «τοξικόμετρο» στα social media να βαρέσει κόκκινο. Άμεση ήταν η αντίδραση της ομάδας της Alpine F1, η οποία έσπευσε να υπερασπιστεί τον οδηγό της, ενώ ο ίδιος ανέφερε πως το story ήταν εντελώς fake και δημιουργήθηκε από αργεντινούς fans με μοναδικό σκοπό να κάνει ζημιά στον ίδιο.

Από τα τοξικά σχόλια δε γλίτωσε και ο Yuki Tsunoda, ο οποίος είχε μια μικρή επαφή με τον Colapinto κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμαστικών της Παρασκευής. Αυτό ήταν αρκετό για να μετατρέψει τον Ιάπωνα οδηγό σε «κόκκινο πανί» για τους Αργεντινούς, οι οποίοι τον κατηγόρησαν πως έκανε άσεμνες χειρονομίες προς τον Franco Colapinto.

