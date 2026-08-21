Tsunoda: Από τα καλαμαράκια και τις ξαπλώστρες στην Ελλάδα εκτάκτως σε αγώνα της F1!

Ο Yuki Tsunoda απολάμβανε τις διακοπές του στην Ελλάδα όταν ένα τηλεφώνημα τον έστειλε εσπευσμένα στο βροχερό Zandvoort, για να συμμετάσχει στον Ολλανδικό GP

Ο τραυματισμός του Isack Hadjar στον καρπό (που συνέβη ενώ βρισκόταν επίσης σε διακοπές) προκάλεσε ένα απίθανο ντόμινο εξελίξεων στη Red Bull. Πιο μεγάλη έκπληξη απ όλους, πρέπει να αισθάνθηκε ο Yuki Tsunoda, που πλέον εκτελεί χρέη αναπληρωματικού οδηγού της Red Bull και δεν είχε προγραμματίσει να βρεθεί στο grid του ολλανδικού Grand Prix, ο οποίος πληροφορήθηκε την Πέμπτη (20/08) και ενώ χαλάρωνε στην Ελλάδα, ότι θα πρέπει να επιστρέψει άμεσα στην αγωνιστική δράση.

Από την παραλία στο αεροπλάνο

Ο Tsunoda αποκάλυψε ότι πληροφορήθηκε την επιστροφή του ενώ βρισκόταν στην παραλία στην Ελλάδα. Ο μάνατζέρ του ήταν αυτός που τον ενημέρωσε για την κατάσταση και, ουσιαστικά, του είπε ότι πρέπει να ετοιμαστεί για άμεση επιστροφή στην Ευρώπη.

Η αλλαγή ήταν τόσο ξαφνική ώστε ο Ιάπωνας βρέθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο να αφήνει πίσω του τις διακοπές και να ταξιδεύει προς τη Μεγάλη Βρετανία, πριν κατευθυνθεί στην Ολλανδία για το Grand Prix.

Για έναν οδηγό που περίμενε την ευκαιρία του από τον πάγκο, πάντως, η είδηση μόνο δυσάρεστη δεν ήταν. Ο Tsunoda έχει δηλώσει ότι, μετά την απομάκρυνσή του από την πλήρη αγωνιστική δράση, «πέθαινε» να επιστρέψει μέσα στο μονοθέσιο και ότι η συγκεκριμένη ευκαιρία είναι κάτι που περίμενε.

Το ντόμινο της Red Bull

Η επιστροφή του Tsunoda δεν έγινε επειδή η Red Bull αποφάσισε ξαφνικά να τον επαναφέρει ως βασικό οδηγό. Όλα ξεκίνησαν από τον τραυματισμό του Hadjar.

Ο Γάλλος, που φέτος αγωνίζεται στην Oracle Red Bull Racing, δεν είναι σε θέση να οδηγήσει στο Zandvoort. Έτσι, η Red Bull αποφάσισε να προωθήσει προσωρινά τον Liam Lawson από τη Racing Bulls στην κύρια ομάδα, ώστε να πάρει τη θέση του Hadjar.

Ο Lawson θα αγωνιστεί επομένως δίπλα στον Max Verstappen, σε μια μάλλον απρόσμενη επιστροφή του στην κορυφαία ομάδα. Μόνο που έτσι δημιουργήθηκε ένα κενό στη Racing Bulls… Και ποιος βρέθηκε να το καλύψει;

Ο άνθρωπος που γύρισε από τη ζέστη –της Ελλάδα εν προκειμένω- ο Yuki Tsunoda.

Έτσι, για το Grand Prix της Ολλανδίας, η αλυσίδα έχει ως εξής:

Hadjar → εκτός λόγω τραυματισμού

Lawson → από Racing Bulls στη Red Bull Racing

Tsunoda → από αναπληρωματικός στη Racing Bulls

Yuki Tsunoda was watching the ocean in Greece when his phone rang. Suddenly, he was heading to Zandvoort 😳https://t.co/aIPL6WIth6 pic.twitter.com/driOcx8YKG — GPblog.com (@GPblog_com) August 21, 2026

Μια επιστροφή με ιδιαίτερη σημασία

Για τον Tsunoda, η ιστορία έχει και μια σημαντική δόση ειρωνείας. Το 2025 ήταν ο ίδιος που βρέθηκε στη Red Bull, όταν η ομάδα αποφάσισε να αντικαταστήσει τον Lawson μετά από μόλις δύο αγώνες. Ο Tsunoda πήρε τότε τη θέση του Νεοζηλανδού στη Red Bull, ενώ ο Lawson επέστρεψε στη Racing Bulls.

Τώρα, περίπου έναν χρόνο αργότερα, οι ρόλοι αντιστρέφονται ξανά. Ο Lawson επιστρέφει στη Red Bull και ο Tsunoda παίρνει προσωρινά τη θέση του στη Racing Bulls.

Και τώρα… κατευθείαν σε Sprint weekend

Το timing δεν θα μπορούσε να είναι πιο απαιτητικό. Το Grand Prix της Ολλανδίας αποτελεί τον πρώτο αγώνα μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα και διεξάγεται σε Sprint format, κάτι που σημαίνει λιγότερο χρόνο για έναν οδηγό ώστε να προσαρμοστεί στο μονοθέσιο και στις συνθήκες της πίστας.

Για τον Tsunoda αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό, καθώς επιστρέφει στη δράση ως αναπληρωματικός οδηγός και πρέπει να μπει ξανά άμεσα σε αγωνιστικό ρυθμό. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος αντιμετωπίζει την ευκαιρία με ενθουσιασμό.

オランダGP/金曜日/角田裕毅/Yuki Tsunoda 📸🎥: fabricejaton, Visa Cash App RB F1 Team (21/8/2026, via IG, Repost, downloaded by @reidemaimo) pic.twitter.com/urWzV2jJZu — Rei@モタスポ 💚 (@reidemaimo) August 21, 2026

Το τελευταίο διάστημα βρισκόταν εκτός πλήρους αγωνιστικής δράσης, έχοντας χάσει τη θέση του στο grid και αναλαμβάνοντας καθήκοντα reserve driver στη Red Bull. Η ξαφνική κλήση από την Ελλάδα, επομένως, αποτελεί για εκείνον μια απρόσμενη δεύτερη ευκαιρία να δείξει τι μπορεί να κάνει.

H ιστορία μου θύμισε κάτι από πολύ παλιά. Πριν η Ελλάδα αποτελέσει την μεγαλύτερη ποδοσφαιρική έκπληξη και κατακτήσει το Euro του 2004, η Δανία είχε πράξει κάτι ανάλογο, το 1992. Ήταν τότε, που ο πόλεμος στην Γιουγκοσλαβία έθεσε την ομάδα (της Γιουγκοσλαβίας) εκτός διοργάνωσης και για να συμπληρωθεί το κενό, η UEFA κάλεσε τους πρώτους επιλαχόντες, Δανούς.

Οι παίκτες που κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην εθνική της Δανίας, «μαζεύτηκαν» κυριολεκτικά από τις παραλίες και… κατέκτησαν το τρόπαιο!

Δεν ξέρω αν ο Tsunoda θα πάρει πρωτάθλημα αλλά μια «αναπάντεχη» νίκη; Φαίνεται πως το άραγμα στις παραλίες, κάνει τελικά καλό!

Τι κρατάμε