quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
FORMULA 1

Tsunoda: Από τα καλαμαράκια και τις ξαπλώστρες στην Ελλάδα εκτάκτως σε αγώνα της F1!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 21.08.2026
Κώστας Γαμβρούλης
tsunoda-apo-ta-kalamarakia-kai-tis-xaplostres-stin-ellada-ektaktos-se-agona-tis-f1-814216
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
AI
Η εικόνα έχει δημιουργηθεί με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης

Ο Yuki Tsunoda απολάμβανε τις διακοπές του στην Ελλάδα όταν ένα τηλεφώνημα τον έστειλε εσπευσμένα στο βροχερό Zandvoort, για να συμμετάσχει στον Ολλανδικό GP   

Ο τραυματισμός του Isack Hadjar στον καρπό (που συνέβη ενώ βρισκόταν επίσης σε διακοπές) προκάλεσε ένα απίθανο ντόμινο εξελίξεων στη Red Bull.  Πιο μεγάλη έκπληξη απ όλους, πρέπει να αισθάνθηκε ο Yuki Tsunoda, που πλέον εκτελεί χρέη αναπληρωματικού οδηγού της Red Bull και δεν είχε προγραμματίσει να βρεθεί στο grid του ολλανδικού Grand Prix, ο οποίος πληροφορήθηκε την Πέμπτη (20/08) και ενώ χαλάρωνε στην Ελλάδα, ότι θα πρέπει να επιστρέψει άμεσα στην αγωνιστική δράση.

Από την παραλία στο αεροπλάνο

Ο Tsunoda αποκάλυψε ότι πληροφορήθηκε την επιστροφή του ενώ βρισκόταν στην παραλία στην Ελλάδα. Ο μάνατζέρ του ήταν αυτός που τον ενημέρωσε για την κατάσταση και, ουσιαστικά, του είπε ότι πρέπει να ετοιμαστεί για άμεση επιστροφή στην Ευρώπη.

Η αλλαγή ήταν τόσο ξαφνική ώστε ο Ιάπωνας βρέθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο να αφήνει πίσω του τις διακοπές και να ταξιδεύει προς τη Μεγάλη Βρετανία, πριν κατευθυνθεί στην Ολλανδία για το Grand Prix.

Για έναν οδηγό που περίμενε την ευκαιρία του από τον πάγκο, πάντως, η είδηση μόνο δυσάρεστη δεν ήταν. Ο Tsunoda έχει δηλώσει ότι, μετά την απομάκρυνσή του από την πλήρη αγωνιστική δράση, «πέθαινε» να επιστρέψει μέσα στο μονοθέσιο και ότι η συγκεκριμένη ευκαιρία είναι κάτι που περίμενε.

Το ντόμινο της Red Bull

Η επιστροφή του Tsunoda δεν έγινε επειδή η Red Bull αποφάσισε ξαφνικά να τον επαναφέρει ως βασικό οδηγό. Όλα ξεκίνησαν από τον τραυματισμό του Hadjar.

Ο Γάλλος, που φέτος αγωνίζεται στην Oracle Red Bull Racing, δεν είναι σε θέση να οδηγήσει στο Zandvoort. Έτσι, η Red Bull αποφάσισε να προωθήσει προσωρινά τον Liam Lawson από τη Racing Bulls στην κύρια ομάδα, ώστε να πάρει τη θέση του Hadjar.

Ο Lawson θα αγωνιστεί επομένως δίπλα στον Max Verstappen, σε μια μάλλον απρόσμενη επιστροφή του στην κορυφαία ομάδα. Μόνο που έτσι δημιουργήθηκε ένα κενό στη Racing Bulls… Και ποιος βρέθηκε να το καλύψει;

Ο άνθρωπος που γύρισε από τη ζέστη –της Ελλάδα εν προκειμένω- ο Yuki Tsunoda.

Έτσι, για το Grand Prix της Ολλανδίας, η αλυσίδα έχει ως εξής:

Hadjar → εκτός λόγω τραυματισμού

Lawson → από Racing Bulls στη Red Bull Racing

Tsunoda → από αναπληρωματικός στη Racing Bulls

Μια επιστροφή με ιδιαίτερη σημασία

Για τον Tsunoda, η ιστορία έχει και μια σημαντική δόση ειρωνείας. Το 2025 ήταν ο ίδιος που βρέθηκε στη Red Bull, όταν η ομάδα αποφάσισε να αντικαταστήσει τον Lawson μετά από μόλις δύο αγώνες. Ο Tsunoda πήρε τότε τη θέση του Νεοζηλανδού στη Red Bull, ενώ ο Lawson επέστρεψε στη Racing Bulls.

Τώρα, περίπου έναν χρόνο αργότερα, οι ρόλοι αντιστρέφονται ξανά. Ο Lawson επιστρέφει στη Red Bull και ο Tsunoda παίρνει προσωρινά τη θέση του στη Racing Bulls.

Και τώρα… κατευθείαν σε Sprint weekend

Το timing δεν θα μπορούσε να είναι πιο απαιτητικό. Το Grand Prix της Ολλανδίας αποτελεί τον πρώτο αγώνα μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα και διεξάγεται σε Sprint format, κάτι που σημαίνει λιγότερο χρόνο για έναν οδηγό ώστε να προσαρμοστεί στο μονοθέσιο και στις συνθήκες της πίστας.

Για τον Tsunoda αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό, καθώς επιστρέφει στη δράση ως αναπληρωματικός οδηγός και πρέπει να μπει ξανά άμεσα σε αγωνιστικό ρυθμό. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος αντιμετωπίζει την ευκαιρία με ενθουσιασμό.

Το τελευταίο διάστημα βρισκόταν εκτός πλήρους αγωνιστικής δράσης, έχοντας χάσει τη θέση του στο grid και αναλαμβάνοντας καθήκοντα reserve driver στη Red Bull. Η ξαφνική κλήση από την Ελλάδα, επομένως, αποτελεί για εκείνον μια απρόσμενη δεύτερη ευκαιρία να δείξει τι μπορεί να κάνει.

H ιστορία μου θύμισε κάτι από πολύ παλιά. Πριν η Ελλάδα αποτελέσει την μεγαλύτερη ποδοσφαιρική έκπληξη και κατακτήσει το Euro του 2004, η Δανία είχε πράξει κάτι ανάλογο, το 1992. Ήταν τότε, που ο πόλεμος στην Γιουγκοσλαβία έθεσε την ομάδα (της Γιουγκοσλαβίας) εκτός διοργάνωσης και για να συμπληρωθεί το κενό, η UEFA κάλεσε τους πρώτους επιλαχόντες, Δανούς.

Οι παίκτες που κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην εθνική της Δανίας, «μαζεύτηκαν» κυριολεκτικά από τις παραλίες και… κατέκτησαν το τρόπαιο!

Δεν ξέρω αν ο Tsunoda θα πάρει πρωτάθλημα αλλά μια «αναπάντεχη» νίκη; Φαίνεται πως το άραγμα στις παραλίες, κάνει τελικά καλό!

Τι κρατάμε

  • Ο Yuki Tsunoda βρισκόταν σε διακοπές στην Ελλάδα όταν ενημερώθηκε ότι επιστρέφει στη δράση.
  • Ο Isack Hadjar τραυματίστηκε στον καρπό και δεν θα αγωνιστεί στο Zandvoort.
  • Ο Liam Lawson αντικαθιστά προσωρινά τον Hadjar στη Red Bull Racing.
  • Ο Tsunoda παίρνει τη θέση του Lawson στη Racing Bulls για το ολλανδικό Grand Prix.
  • Η επιστροφή του γίνεται σε Sprint weekend, άρα με ελάχιστο χρόνο προσαρμογής.

 

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Dutch GP#F1#Formula 1#Yuki Tsunoda
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

f1-pou-kai-pote-tha-deis-to-teleftaio-gp-ollandias-sto-zandvoort-analytiko-programma-814153

FORMULA 1

20.08.2026

F1: Πού και πότε θα δεις το τελευταίο GP Ολλανδίας στο Zandvoort – Αναλυτικό πρόγραμμα
seismos-sti-red-bull-prin-to-zandvoort-ektos-o-hadjar-epistrefoun-lawson-kai-tsunoda-814067

FORMULA 1

19.08.2026

Σεισμός στη Red Bull πριν το Zandvoort: Εκτός ο Hadjar, επιστρέφουν Lawson και Tsunoda
f1-pos-einai-i-vathmologia-sta-misa-tis-sezon-oi-pithanoi-protathlites-805822

FORMULA 1

10.08.2026

F1: Πώς είναι η βαθμολογία στα μισά της σεζόν; – Οι πιθανοί πρωταθλητές
i-formula-1-epistrefei-sti-malaisia-to-2026-sto-sepang-to-gp-tou-bachrein-811731

FORMULA 1

30.07.2026

Η Formula 1 επιστρέφει στη Μαλαισία το 2026 – Στο Sepang το GP του Μπαχρέιν
f1-gp-oungarias-niki-norris-sto-hungaroring-egkataleipsi-piastri-kai-vathro-antonelli-811735

FORMULA 1

26.07.2026

F1 GP Ουγγαρίας: Νίκη Norris στο Hungaroring – Εγκατάλειψη Piastri και βάθρο Antonelli
f1-gp-oungarias-o-norris-pire-tin-proti-tou-pole-gia-fetos-sto-hungaroring-811710

FORMULA 1

24.07.2026

F1 GP Ουγγαρίας: Ο Norris πήρε την πρώτη του pole για φέτος στο Hungaroring

Πρόσφατες Ειδήσεις