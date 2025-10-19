Verstappen με απόλυτη επικράτηση στο Τέξας – Όλα ανοικτά για το πρωτάθλημα

Το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών στο Austin επιβεβαίωσε αυτό που είχε αρχίσει να φαίνεται εδώ και εβδομάδες: ότι ο Max Verstappen δεν είχε πει την τελευταία του λέξη στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Ο Ολλανδός της Red Bull επικράτησε με απόλυτη κυριαρχία στο Circuit of the Americas, επιστρέφοντας στο ρυθμό που του έχει χαρίσει τέσσερις τίτλους. Μετά από έναν αγώνα όπου δεν απειλήθηκε ουσιαστικά, έστειλε σαφές μήνυμα σε όλους — και κυρίως στον Oscar Piastri και τη McLaren, που βλέπουν πλέον τη διαφορά στη βαθμολογία να συρρικνώνεται επικίνδυνα.

Η επιστροφή του «θηρίου»

Από τα πρώτα μέτρα φάνηκε ότι ο Verstappen ήταν αποφασισμένος να στείλει μήνυμα. Ξεκινώντας από την pole position, άφησε πίσω του τον Lando Norris και τον Charles Leclerc χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά. Ο Ολλανδός διαχειρίστηκε άψογα τον αγώνα, χτίζοντας διαφορά άνω των πέντε δευτερολέπτων μέσα σε δέκα γύρους.

Η Red Bull, με το νέο set-up στην πίσω ανάρτηση, είδε το μονοθέσιό της να ισορροπεί ξανά ιδανικά ανάμεσα σε ταχύτητα και διαχείριση ελαστικών. Η εικόνα του Verstappen να κινείται σταθερά 0.3 δευτ. ταχύτερα από τους αντιπάλους του ήταν οικεία: το Austin θύμισε κάτι από τις θρυλικές «solo performances» του 2022-23.

Θέση Οδηγός Ομάδα Χρόνος/Διαφορά 1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:34:00.161 2 Lando Norris McLaren +7.959 3 Charles Leclerc Ferrari +15.373 4 George Russell Mercedes +18.221 5 Lewis Hamilton Mercedes +21.004

Μάχη τίτλου: το θρίλερ ξαναρχίζει

Η εικόνα στο Austin επαναφέρει το σενάριο ενός πρωταθλήματος που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε λήξαν. Ο Piastri εξακολουθεί να προηγείται στη βαθμολογία οδηγών, όμως το πλεονέκτημά του έχει μειωθεί σε επίπεδο που δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Ο Verstappen μοιάζει να έχει ξαναβρεί τη φόρμα και την αυτοπεποίθηση που τον καθιστούν σχεδόν ανίκητο όταν βρίσκεται στο 100 %.

Στρατηγική και Εξελίξεις Η Red Bull επέλεξε στρατηγική δύο pit stops, με τον Verstappen να εκμεταλλεύεται την εικονική περίοδο ασφαλείας στον γύρο 28. Η McLaren, αν και γρήγορη, έχασε χρόνο με αργή αλλαγή ελαστικών. Η Ferrari έδειξε σημάδια ανάκαμψης, με τον Leclerc να κρατά σταθερό ρυθμό και να αποφεύγει λάθη. Πρωτάθλημα Οδηγών Με αυτή τη νίκη, ο Verstappen πλησίασε τον Oscar Piastri στη βαθμολογία, μειώνοντας τη διαφορά στους 40 βαθμούς. Η μάχη για τον τίτλο παραμένει ανοιχτή, με έξι αγώνες να απομένουν. Ατμόσφαιρα και Εκδηλώσεις Το Austin προσέφερε ένα φεστιβαλικό τριήμερο, με συναυλίες, εκθέσεις αυτοκινήτων και street food. Η Formula 1 επιβεβαίωσε την παραμονή του Grand Prix στο καλεντάρι μέχρι το 2034, ενισχύοντας τη στρατηγική της για επέκταση στις ΗΠΑ.

Επόμενος σταθμός: Μεξικό

Η Formula 1 μεταφέρεται τώρα στο Autódromo Hermanos Rodríguez, όπου το υψόμετρο των 2.200 μέτρων και ο αραιός αέρας αλλάζουν πλήρως τα δεδομένα. Η Red Bull έχει παραδοσιακά πλεονέκτημα εκεί, χάρη στην αποδοτικότητα του κινητήρα, όμως η McLaren έχει δείξει εξαιρετική προσαρμοστικότητα φέτος.

Αν ο Verstappen κατφάρει να πάρει τη νίκη, η διαφορά θα πέσει κάτω από τους 30 βαθμούς, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα φινάλε γεμάτο ένταση στη Βραζιλία, το Κατάρ και το Άμπου Ντάμπι.

Τι κρατάμε

Απόλυτη κυριαρχία Verstappen στο Όστιν, με διαφορά άνω των 10 δευτ. από τον Norris.

Η McLaren πιέζει , αλλά ο Piastri έχασε έδαφος στη μάχη τίτλου.

Ferrari σταθερή μετά από καιρό , με Leclerc ξανά στο βάθρο.

Red Bull αναγεννημένη μετά τις αναβαθμίσεις στο μονοθέσιο.

Το πρωτάθλημα ζωντανό, με τον Verstappen να μειώνει τη διαφορά και τη McLaren να καλείται να αντιδράσει άμεσα.

