FORMULA 1

Verstappen στην pole για το Sprint του Austin – McLaren στη μάχη της πρώτης γραμμής

ΣΑΒΒΑΤΟ | 18.10.2025
Κώστας Γαμβρούλης
verstappen-stin-pole-gia-to-sprint-tou-austin-mclaren-sti-machi-tis-protis-grammis-779805

Ο Ολλανδός της Red Bull ξεκινά από την κορυφή στο Sprint του Austin, με τις δύο McLaren να τον καταδιώκουν στη μάχη των κορυφαίων

Ο Max Verstappen συνεχίζει ασταμάτητος την κυριαρχία του στη Formula 1, κατακτώντας την pole position για τον αγώνα Sprint του Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών, που διεξάγεται στο Circuit of the Americas, στο Austin του Τέξας, με χρόνο 1:34.538.

Στη δεύτερη και τρίτη θέση θα εκκινήσουν οι δύο οδηγοί της McLaren, Lando Norris και Oscar Piastri, επιβεβαιώνοντας ότι η δυναμική της ομάδας δεν έχει χαθεί.

Ο αγώνας Sprint θα διεξαχθεί το Σάββατο στις 8 το βράδυ (ώρα Ελλάδας), προσφέροντας ένα πρώτο δείγμα των δυνάμεων πριν από τον κανονικό αγώνα, που θα γίνει την Κυριακή στις 10 το βράδυ.

Ο  κάτοχος του τίτλου Verstappen  δείχνει αποφασισμένος να συνεχίσει να συλλέγει νίκες. Με τις διαφορές να είναι μικρές και τις ομάδες να ποντάρουν σε διαφορετικές στρατηγικές, το Σαββατοκύριακο στο Austin υπόσχεται ένταση, ανατροπές και θέαμα!

Τι κρατάμε:

  • Ο Max Verstappen στην pole για το Sprint του Austin.

  • Norris και Piastri στη 2η και 3η θέση αντίστοιχα.

  • Η McLaren συνεχίζει τη δυναμική της.

  • Το Sprint στις 8 μ.μ. του Σαββάτου, ο κύριος αγώνας στις 10 μ.μ. της Κυριακής.

  • Η μάχη για το βάθρο στο Austin αναμένεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
