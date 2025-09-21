Verstappen θριαμβευτής στο Μπακού – Ο εφιάλτης της McLaren και η λάμψη Sainz

Ο Ολλανδός κυριάρχησε ενώ ο Piastri εγκατέλειψε στον πρώτο γύρο και ο Sainz χάρισε στη Williams το πρώτο της βάθρο μετά από τέσσερα χρόνια

Ο Max Verstappen κατέκτησε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στη Formula 1, αυτή τη φορά στους δρόμους του Μπακού, σε έναν αγώνα που σημαδεύτηκε από την καταστροφική εμφάνιση της McLaren και την άμεση εγκατάλειψη του Oscar Piastri. Η Red Bull βρήκε ξανά ρυθμό και σταθερότητα, με τον Ολλανδό τριπλό πρωταθλητή να δείχνει ότι η μάχη για το φετινό πρωτάθλημα δεν έχει κριθεί.

Ο Verstappen εκκίνησε από την pole και έλεγξε τον ρυθμό από τον πρώτο κιόλας γύρο. Δεν απειλήθηκε σοβαρά, κρατώντας διαρκώς διαφορά ασφαλείας από τον George Russell που βρισκόταν πίσω του. Ήταν μια εμφάνιση που θύμιζε τις καλύτερες στιγμές της Red Bull των τελευταίων ετών: στρατηγική χωρίς λάθη, σταθερή απόδοση και ηρεμία σε μια πίστα που παραδοσιακά κρύβει παγίδες.

Η McLaren, από την άλλη, βίωσε έναν εφιάλτη. Ο Oscar Piastri, που είχε το προβάδισμα στο πρωτάθλημα οδηγών, έκανε άσχημη εκκίνηση, ενεργοποιώντας το anti-stall του μονοθεσίου του. Στη συνέχεια, στον πρώτο μόλις γύρο, προσπάθησε να ανακτήσει θέσεις, αλλά σε μια κίνηση προσπέρασης έχασε τον έλεγχο, μπλοκάρισε τα φρένα και χτύπησε στον τοίχο. Η εγκατάλειψή του έφερε σοβαρές συνέπειες στη βαθμολογία, καθώς ο Lando Norris απέκτησε τώρα την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά.

Η μάχη για τις θέσεις του βάθρου είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ο George Russell κράτησε γερά τη δεύτερη θέση, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή άνοδο της Mercedes. Στην τρίτη θέση ανέβηκε ο Carlos Sainz, ο οποίος χάρισε στη Williams το πρώτο της βάθρο από το 2021. Η εμφάνιση του Ισπανού ήταν υποδειγματική, δίνοντας ξανά στην ιστορική ομάδα ελπίδες για καλύτερη συνέχεια.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει και στον Liam Lawson, που στάθηκε εξαιρετικά στον αγώνα και απέδειξε πως είναι έτοιμος να διεκδικήσει μόνιμη θέση στο grid. Παρά τον έντονο ανταγωνισμό, ο νεαρός Νεοζηλανδός διατήρησε ρυθμό και συνέπεια, εντυπωσιάζοντας κοινό και ειδικούς.

Η νίκη του Verstappen στο Μπακού δεν είναι απλώς ακόμη μια προσθήκη στο παλμαρέ του, είναι μια σαφής δήλωση ότι η μάχη για το πρωτάθλημα συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Με απόσταση 70 βαθμών πλέον από τον πρώτo στη βαθμολογία Piastri και με επτά γύρους να απομένουν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, η McLaren καλείται να διαχειριστεί το σοκ της εγκατάλειψης και να ανασυνταχθεί, αν θέλει να παραμείνει πρωταγωνίστρια τόσο στους οδηγούς όσο και στους κατασκευαστές.

Αποστολή στη Φρανκφούρτη: Οδηγούμε το υβριδικό KGM Torres

Cruise Control και κατανάλωση καυσίμου: Μύθοι και πραγματικότητα

To Audi που ξεπέρασε τις 10.000 παραγγελίες σε μισή ώρα