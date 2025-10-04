quattroruote-icon
FORMULA 1

Ζέστη, χάος και pole position για τον Russel στη Σιγκαπούρη

ΣΑΒΒΑΤΟ | 04.10.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
zesti-chaos-kai-pole-position-gia-ton-russel-sti-sigkapouri-777858

Υπάρχουν πίστες που ευνοούν τους γρήγορους και πίστες που αποκαλύπτουν τους πραγματικά τολμηρούς. Στη Σιγκαπούρη, η Marina Bay ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.

Δεν χαρίζει τίποτα σε κανέναν· ούτε στα φαβορί, ούτε στους επίδοξους ανατροπείς. Και απόψε, το φως των προβολέων δεν έπεσε πάνω στον Verstappen, αλλά σε έναν George Russell που θυμήθηκε πώς είναι να οδηγείς για τη πρωτιά.

Η Mercedes, μετά από μήνες σταθερής αλλά όχι εκρηκτικής παρουσίας, βρήκε επιτέλους το σωστό παράθυρο ρυθμίσεων. Ο Russell έμοιαζε από την αρχή άνετος με το μονοθέσιο, βρήκε πρόσφυση εκεί που οι άλλοι πάλευαν με το πίσω μέρος, και στον τελευταίο του γύρο σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:29.158 — χρόνος που κανείς δεν μπόρεσε να αγγίξει.

Πίσω του, ο Verstappen έκανε ό,τι μπορούσε. Η Red Bull δούλεψε σκληρά στο set-up, όμως το μονοθέσιο έδειχνε ευάλωτο στα αργά κομμάτια. Ο Ολλανδός ήταν δεύτερος, με διαφορά μόλις 0.042 δευτερολέπτων, δείχνοντας απογοήτευση αλλά και αποδοχή: στη Σιγκαπούρη, δεν γίνεται πάντα το δικό του.

Ο Lando Norris συμπλήρωσε την πρώτη τριάδα, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή συνέπεια της McLaren στα street circuits. Ο Βρετανός ήταν ταχύς, σταθερός και χαμογελαστός στο τέλος — παρότι γνώριζε ότι η pole χάθηκε κυριολεκτικά για μερικά εκατοστά. “Αν έχεις ρυθμό αγώνα, εδώ η pole δεν λέει τα πάντα”, σχολίασε με νόημα.

Η μεγάλη απογοήτευση ήρθε από τη Ferrari. Ο Leclerc έδειχνε από νωρίς εκτός ρυθμού, και το μονοθέσιο δεν «έστριβε» όπως ήθελε. Έμεινε εκτός δεκάδας, αφήνοντας μόνο τον Sainz να κρατά τα προσχήματα μέσα στο Q3, αλλά χωρίς ουσιαστική απειλή για την κορυφή. Οι μηχανικοί της Scuderia έψαχναν απαντήσεις στις θερμοκρασίες και στα ελαστικά, αλλά η εικόνα ήταν ξεκάθαρη: η SF-25 δεν αγαπά τη Marina Bay.

Αντίθετα, η McLaren έδειξε για άλλη μια φορά εξαιρετική ισορροπία. Ο Piastri μπήκε στη δεκάδα και έδειξε σημάδια δυνατής Κυριακής. Το ίδιο και ο Hamilton, που παρά τον αρχικό του φόβο για ποινή εξαιτίας περιστατικού υπό κόκκινη σημαία, καθάρισε το θέμα και κατέληξε στην πέμπτη θέση. Το χαμόγελό του μετά το τέλος έλεγε περισσότερα από όσα θα παραδεχόταν δημοσίως: η Mercedes δείχνει ξανά ικανή να παλέψει για νίκες.

Η υγρασία της Σιγκαπούρης έκανε τη νύχτα ακόμα πιο βαριά. Ο ιδρώτας έτρεχε κάτω από τις φόρμες, οι μηχανικοί έριχναν παγωμένο νερό στις αεροεισαγωγές, και κάθε γύρος θύμιζε μάχη επιβίωσης. Ο Russell όμως έμεινε ψύχραιμος. Η φωνή του στο team radio μετά τον γύρο της pole είχε έναν ενθουσιασμό που είχαμε καιρό να ακούσουμε: “We’re back, guys.”

Πιο πίσω, οι Alonso, Hamilton, Piastri, Sainz και Perez έκλεισαν τη δεκάδα, σε ένα grid που προμηνύει μάχη μέχρι τον τελευταίο γύρο. Το ενδιαφέρον θα στραφεί στη στρατηγική: η διαχείριση θερμοκρασίας και η πιθανότητα εικονικού safety car θα καθορίσουν τον αγώνα.

Τι κρατάμε;

  • Russell pole μετά από καιρό, αποδεικνύοντας πως η Mercedes είναι ακόμα στο παιχνίδι.
  • Verstappen και Norris σε απόσταση αναπνοής, με βλέψεις για νίκη.
  • Ferrari εκτός ρυθμού, με Leclerc να δείχνει απογοητευμένος.
  • Υγρασία, θερμότητα και στενά περάσματα: όλα δείχνουν πως η στρατηγική κάθε ομάδας θα είναι κρίσιμη

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
