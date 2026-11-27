Mετά από σχεδόν έξι δεκαετίες απουσίας από την κορυφαία κατηγορία του Le Mans, η Ford επιστρέφει με το νέο GT41

H Ford επιστρέφει στο Le Mans με ένα ολοκαίνουργιο αγωνιστικό hypercar, το οποίο φιλοδοξεί να επαναφέρει την αμερικανική εταιρεία στην κορυφή του σημαντικότερου αγώνα αντοχής στον κόσμο, παίρνοντάς τα ηνία από το θρυλικό GT40. Ονομάζεται GT41, αντλεί έμπνευση από το GT40 και εφοδιάζεται με έναν ατμοσφαιρικό V8 5,4 λίτρων, εξελιγμένο εξ ολοκλήρου εσωτερικά από την αμερικάνικη μάρκα.

Το νέο αγωνιστικό αποκαλύφθηκε επίσημα στο Ντιτρόιτ, κατά τη διάρκεια του αγώνα NFL μεταξύ των Detroit Lions και των Chicago Bears, την ημέρα των Ευχαριστιών. Η παρουσίασή του σηματοδοτεί την επιστροφή της Ford στην κορυφαία κατηγορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC) και του 24ωρου αγώνα του Le Mans το 2027.

Από το θρυλικό GT40 στο νέο GT41

Η ονομασία του νέου hypercar αποτελεί άμεση αναφορά στο ιστορικό GT40, με το οποίο η Ford κατέκτησε τέσσερις συνεχόμενες συνολικές νίκες στο Le Mans, από το 1966 έως το 1969. Μάλιστα, το GT40 είχε πετύχει το περίφημο 1-2-3 το 1966, σε μία από τις πιο ιστορικές στιγμές της «κόντρας» μεταξύ Ford και Ferrari. Το GT41 ακολουθεί την ίδια λογική στην ονομασία του, καθώς η κορυφή της εισαγωγής αέρα στην οροφή βρίσκεται 41 ίντσες (περίπου 104 εκατοστά) πάνω από το έδαφος.

Σχεδιαστικά, διαθέτει χαμηλό εμπρός μέρος, επιθετικούς προβολείς με τρεις λεπτές φωτεινές λωρίδες, έντονα αεροδυναμικά κανάλια και μεγάλη πίσω αεροτομή από ανθρακονήματα. Ξεχωρίζουν επίσης η εισαγωγή αέρα στην οροφή και το μεγάλο πτερύγιο που καταλήγει στο πίσω μέρος.

Το αυτοκίνητο παρουσιάστηκε με ένα ειδικό μπλε livery, από το οποίο δεν έλειψπαν οι διακριτικές αναφορές στην αμερικανική σημαία, τον αετό και το Ντιτρόιτ. Η τελική αγωνιστική εμφάνιση θα αποκαλυφθεί πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος του 2027.

Ατμοσφαιρικός V8 5,4 λίτρων με σφραγίδα Ford

Το σημαντικότερο τεχνικό στοιχείο του GT41 βρίσκεται στον κινητήρα του. Πρόκειται για έναν ατμοσφαιρικό V8 5,4 λίτρων, βασισμένο στην οικογένεια κινητήρων Coyote της Ford, ο οποίος εξελίχθηκε και κατασκευάστηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Dearborn του Michigan. Η Ford έχει αναλάβει εσωτερικά την εξέλιξη του κινητήρα, από τα μηχανικά μέρη και τη χαρτογράφηση μέχρι το λογισμικό και τα ηλεκτρικά συστήματα του αυτοκινήτου.

Το GT41 χρησιμοποιεί επίσης το τυποποιημένο υβριδικό σύστημα των κανονισμών LMDh, με ηλεκτροκινητήρα-γεννήτρια 50 kW της Bosch και μπαταρία της Williams Advanced Engineering. Η συνολική ισχύς περιορίζεται από τους κανονισμούς στους 671 ίππους, ενώ ένα κιβώτιο επτά σχέσεων της Xtrac μεταφέρει την κίνηση στους πίσω τροχούς.

Το πλαίσιο προέρχεται από την Oreca, έναν από τους κατασκευαστές που δραστηριοποιούνται στην εξέλιξη αγωνιστικών αυτοκινήτων αντοχής.

Στο «στόχαστρο» Ferrari και Toyota

Η επιστροφή της Ford δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Στην κατηγορία LMDh θα βρεθεί απέναντι σε κατασκευαστές όπως οι Cadillac, BMW, Porsche, Alpine, Lamborghini, Genesis και McLaren. Παράλληλα, στην κορυφαία κατηγορία του Le Mans συμμετέχουν και αγωνιστικά προδιαγραφών LMH, όπως η Ferrari 499P, η Toyota GR010 Hybrid και η Aston Martin Valkyrie AMR-LMH.

Ο στόχος της Ford είναι ξεκάθαρος: να διεκδικήσει τη συνολική νίκη και να επαναλάβει τις επιτυχίες του παρελθόντος. Όπως έχει δηλώσει ο CEO της εταιρείας, Jim Farley, πρόκειται για ένα πρόγραμμα που βασίζεται στην ίδια τη Ford, με τη συνδρομή επιλεγμένων συνεργατών, χωρίς να παραδίδεται η συνολική διαχείριση σε κάποια άλλη εταιρεία.

Δύο αυτοκίνητα στο WEC του 2027

Πριν από την αγωνιστική του πρεμιέρα, το GT41 έχει ήδη ολοκληρώσει έξι δοκιμές στην Ευρώπη, καλύπτοντας περισσότερα από 14.000 χιλιόμετρα με τα δύο αυτοκίνητα. Ανάμεσα στις δοκιμές περιλαμβάνεται και μια διαδικασία αντοχής διάρκειας 30 ωρών στην πίστα MotorLand Aragón της Ισπανίας. Η εξέλιξη θα συνεχιστεί στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου του 2026 και του Ιανουαρίου του 2027.

Η Ford θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα με δύο GT41, έχοντας στη διάθεσή της έξι οδηγούς: τους Logan Sargeant, Matt Campbell, Mike Rockenfeller, Nick Yelloly, Tom Blomqvist και Sebastian Priaulx. Η αγωνιστική πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2027, στον εναρκτήριο αγώνα του WEC στο Κατάρ. Η Ford θα συμμετάσχει και στους εννέα γύρους του πρωταθλήματος, με σημαντικότερο φυσικά το 24ωρο του Le Mans, το οποίο θα διεξαχθεί στις 12 Ιουνίου 2027.

Με το GT41, η Ford δεν επιχειρεί απλώς να επιστρέψει στους αγώνες αντοχής, αλλά να διεκδικήσει ξανά τη θέση που κατείχε στην κορυφαία διοργάνωση του είδους. Εξήντα χρόνια μετά τον ιστορικό θρίαμβο του GT40, το νέο hypercar έχει μπροστά του μια δύσκολη αποστολή: να γράψει το επόμενο χρυσό κεφάλαιο στην ιστορία της Ford στο Le Mans.

Φωτογραφίες: Ford