Η Aston Martin ετοιμάζεται να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στο Ράλλυ Dakar, ένα από τα πιο σκληρά motorsport γεγονότα του πλανήτη

Μετά από μια χρονιά στην F1 που η βρετανική ομάδα δε θα αργήσει να ξεχάσει, η Aston Martin ετοιμάζεται να για την παρθενική της εμφάνιση στο Dakar, όπου δεν σκοπεύει να περάσει απαρατήρητη. Αντίθετα, επιστρατεύει τρία μεγάλα ονόματα στον κόσμο του motorsport, με τον Fernando Alonso, τον θρύλο του WRC, Sebastien Loeb, και τον πρωταθλητή του Rally Raid για το 2025, Lucas Moraes, να αποτελούν την αγωνιστική της τριάδα.

Για την εξέλιξη των τριών αγωνιστικών αυτοκινήτων που θα λάβουν μέρος στο Dakar, η Aston Martin συνεργάζεται με την Prodrive, την εταιρεία με μεγάλη εμπειρία στους αγώνες Rally Raid. Το αγωνιστικό μοντέλο ονομάζεται Dreadnought και αντλεί έμπνευση από το ομώνυμο πρωτότυπο που παρουσιάστηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά για το βιντεοπαιχνίδι Call of Duty: Modern Warfare 4.

Το αγωνιστικό Dreadnought της Aston Martin

Μέχρι στιγμής, η Aston Martin δεν έχει αποκαλύψει πολλές τεχνικές λεπτομέρειες για το Dreadnought, μεταξύ των οποίων και τον κινητήρα που θα χρησιμοποιεί. Από τις πρώτες εικόνες, πάντως, διακρίνονται σχεδιαστικές αναφορές σε μοντέλα δρόμου της εταιρείας, όπως οι περιορισμένης παραγωγής Valour και Valen.

Στο πίσω μέρος ξεχωρίζουν τα λεπτά φωτιστικά σώματα LED και η μεγάλη αεροτομή τύπου lip, ενώ τα εκτεθειμένα εξαρτήματα της πίσω ανάρτησης έχουν έντονο κίτρινο χρώμα. Τουλάχιστον ορισμένα από τα εξωτερικά πάνελ φαίνεται να είναι κατασκευασμένα από ελαφρύ ανθρακόνημα, ενώ οι εφεδρικοί τροχοί θα τοποθετούνται στα πίσω πλευρικά τμήματα του αμαξώματος.

Alonso, Loeb και Moraes πίσω από το τιμόνι

Η Aston Martin αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα την πρώτη της συμμετοχή στο Dakar, επιλέγοντας οδηγούς με σημαντική εμπειρία σε διαφορετικές μορφές αγώνων. Ο Fernando Alonso θα επιστρέψει στην έρημο για δεύτερη φορά, έχοντας ήδη αγωνιστεί στο Dakar του 2020 με την Toyota, όταν βρισκόταν εκτός F1. Τότε είχε καταφέρει να τερματίσει στην 13η θέση. Αυτή τη φορά θα έχει δίπλα του τον συνοδηγό Marc Coma.

Στην άλλη πλευρά του γκαράζ θα βρίσκεται ο Sebastien Loeb, ένας από τους σημαντικότερους οδηγούς στην ιστορία του WRC, με εννέα παγκόσμιους τίτλους. Ο Γάλλος έχει ανέβει πέντε φορές στο βάθρο του Dakar στις δέκα συμμετοχές του, ενώ έχει κερδίσει συνολικά 28 ειδικές διαδρομές. Αυτό που εξακολουθεί να του λείπει είναι η συνολική νίκη στον αγώνα. Συνοδηγός του θα είναι ο Fabian Lurquin.

Το τρίτο Dreadnought θα οδηγήσουν ο Lucas Moraes και ο συνοδηγός του Pablo Moreno. Ο Βραζιλιάνος κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally-Raid της FIA για το 2025, ενώ είχε εντυπωσιάσει ήδη από το ντεμπούτο του στο Dakar το 2023, όταν τερμάτισε στην τρίτη θέση.

Ο Alonso, σε δήλωσή του, εξήγησε ότι σκέφτηκε προσεκτικά την απόφαση να συμμετάσχει στο Dakar, αφού πρώτα επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στη Formula 1 με την Aston Martin Aramco. Τελικά, όπως ανέφερε, αποφάσισε να αγκαλιάσει πλήρως την πρόκληση και να αγωνιστεί την ίδια χρονιά τόσο στην F1 όσο και στο Dakar.

Ο Ισπανός χαρακτήρισε την εμπειρία του 2020 μία από τις πιο απαιτητικές αλλά και απολαυστικές της καριέρας του, τονίζοντας τον σεβασμό που τρέφει για τον εν λόγω αγώνα και τους οδηγούς που έχουν καταφέρει να τον κατακτήσουν. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της επιστροφής του Marc Coma στο πλευρό του, καθώς και την ποιότητα της ομάδας που σχηματίζει η Aston Martin μαζί με την Prodrive, τον Loeb και τον Moraes.

Ο Ισπανός θρύλος ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η Formula 1 παραμένει η προτεραιότητά του.