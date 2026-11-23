Ο επίλογος για το AUTOVISION Hellenic Auto GP 2026 γράφτηκε με τις καλύτερες συνθήκες εντός και εκτός πίστας. Ανέλπιστα καλός καιρός, πολύς κόσμος και μερικές από τις συναρπαστικότερες μονομαχίες της χρονιάς δημιούργησαν ένα απολαυστικό σκηνικό στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων.

Κατηγορία Ν

Ο αγώνας της Κατηγορίας Ν ήταν συναρπαστικός από την πρώτη στιγμή της εκκίνησης. Η ένταση οδήγησε σε λάθος εκκίνηση (Jump Start) τον Γιώργο Κορωνιό, που βρισκόταν στη δεύτερη θέση, και τον Πολύδωρο Φούντα, πρώτο της Ν2. Ο Poleman, Γιώργος Θανάσης και ο Κορωνιός, όντας στη δική τους μάχη, απομακρύνθηκαν αισθητά από τους υπόλοιπους, κάτι που έφερε γρήγορα τα ντουμπλαρίσματα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι τέσσερις πρώτοι βρέθηκαν έναν ολόκληρο γύρο μπροστά από τους υπόλοιπους της κατηγορίας.

Ενδιαφέρουσα μάχη έγινε και για τις θέσεις 5 έως 7, μεταξύ των Φουρτούνη, Πράπα και Δημητρόπουλου. Τελικά ο Γιώργος Θανάσης πήρε τη νίκη, ο Γιώργος Κορωνιός σημείωσε τον ταχύτερο γύρο και ο Παναγιώτης Σεχιώτης συμπλήρωσε το βάθρο. Και οι τρεις πρώτοι αγωνίστηκαν με Mitsubishi Lancer.

Στην υποκατηγορία Ν2 το Peugeot 106 του Ρένου Καίσαρ επικράτησε των Γιώργου Γιαννόπουλου και Πολύδωρου Φούντα, που είχαν το ίδιο αυτοκίνητο.

Κατηγορία Α και Ιστορικά

Ακολούθησε η ενοποιημένη (λόγω αριθμού συμμετοχών) Κατηγορία Α και Ιστορικών. Κι εδώ η πίεση οδήγησε σε Jump Start τον Ματθαίο Μπουρλίδη, που ξεκινούσε από τη δεύτερη θέση. Ο Σπύρος Γαλεράκης διατήρησε την πρωτοπορία, ενώ ο Μπουρλίδης είχε μια μικρή έξοδο στον 7ο γύρο, χάνοντας χρόνο αλλά γράφοντας τον ταχύτερο γύρο του αγώνα. Τα Mitsubishi Lancer των Γαλεράκη και Μπουρλίδη ολοκλήρωσαν τον αγώνα στην κορυφή, ακολουθούμενα από το Peugeot 106 του Αλέξανδρου Τσιόγκα, που κέρδισε την υποκατηγορία Α6.

Σπουδαία μάχη έγινε για τις θέσεις 5 έως 7, μεταξύ του Μιχάλη Κουρέτσου, του Χρήστου Ντέκα και του Νεκτάριου Δέγλερη, που τερμάτισαν με αυτή τη σειρά.

Στα Ιστορικά, ο Τάκης Κουτσίκος, που το Σάββατο είχε κατακτήσει την Pole Position, δεν ξεκίνησε λόγω παροδικού προβλήματος υγείας. Έτσι ο «Μπιλάκος» με το Ford Sierra πήρε απροβλημάτιστη νίκη, ακολουθούμενος από το BMW 316 του Ραφαέλε Αμέντολα.

Ο Άρης Λυκουρέσης αντιμετώπισε πρόβλημα με το Peugeot 106, αλλά ολοκλήρωσε τον απαιτούμενο αριθμό γύρων και μπήκε στην κατάταξη.

Κατηγορία Ε

Στην Κατηγορία Ε ο Γιώργος Κεχαγιάς οδήγησε σταθερά στην κορυφή. Πιο πίσω η μάχη για το βάθρο είχε έντονο ενδιαφέρον, με το Honda Civic του Αντώνη Μπουροθανασόπουλου να πιέζει και τελικά να περνάει το BMW M3 του Γιώργου Ποσοτίδη στα μέσα του αγώνα. Ο νεαρός οδηγός, ωστόσο, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει πέντε γύρους πριν το τέλος λόγω τεχνικού προβλήματος.

Το Ford Sierra του Κεχαγιά, αφού σημείωσε και τον ταχύτερο γύρο, πήρε τη νίκη. Δεύτερος τερμάτισε ο Ποσοτίδης και τρίτος ο νικητής της υποκατηγορίας Ε11, Γιάννης Λούκος, με Volkswagen Golf.

Formula Saloon

Στην Κατηγορία Formula Saloon ο Γιώργος Ζυμαρίδης πήρε εύκολα τον ταχύτερο γύρο της ημέρας και τη νίκη, καθώς η αναμενόμενη μάχη στην κορυφή με τον Κώστα Κόρακα δεν ήρθε λόγω τεχνικών προβλημάτων του οδηγού από τη Μυτιλήνη.

Πίσω από το Hyundai Elantra του Ζυμαρίδη τερμάτισαν το Ford Escort του Γιώργου Κατσαρού και το Peugeot 106 του Θόδωρου Περιμένη.

Ειδικές στιγμές και διοργάνωση

Ευχάριστη έκπληξη ήταν η παρουσία του δύο φορές Χρυσού Παραολυμπιονίκη στα 100 μέτρα, Νάσου Γκαβέλα, γνωστού λάτρη των αυτοκινήτων, ο οποίος έκανε την απονομή των επάθλων στην Κατηγορία Ε.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς το Safety Car του AUTOVISION Hellenic Auto GP ήταν ένα MINI Cooper S JCW, προσφορά της SportCarsTech.

Το AUTOVISION Hellenic Auto GP 2026 διοργανώθηκε από το σωματείο ΑΡΤΕΜΙΣ και την Iron Team, σύμφωνα με την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Ταχύτητας της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.), με τη χορηγία της AUTOVISION και της Hankook Motorsport Paradisis. Χορηγός επικοινωνίας ήταν η Magenta TV.