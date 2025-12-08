Η Citroen ανέβηκε στο βάθρο στον πρώτο της αγώνα στη Formula E

Mε τον καλύτερο τρόπο πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στη Formula E η Citroen, ανεβαίνοντας στο βάθρο

Ορόσημο για τη Citroen αποτέλεσε ο εναρκτήριος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula E, με τον Nick Cassidy να τερματίζει στην 3η θέση, σε ένα απόλυτα επιτυχημένο αγωνιστικό ντεμπούτο της ομάδας της γαλλικής μάρκας.

Ο αγώνας ανέδειξε τόσο την ανθεκτικότητα όσο και τις δυνατότητες της ομάδας, με τον Νεοζηλανδό οδηγό να ξεκινά από την 15η θέση και να τερματίζει στην 3η.

«Το να ξεκινάμε ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο για την Citroën Racing με μια θέση στο βάθρο είναι ένα εκπληκτικό επίτευγμα για την ομάδα. Ήταν ένα θετικό αποτέλεσμα, ο Nick έκανε μια εκπληκτική οδήγηση, και είναι υπέροχο που ξεκινήσαμε τη σεζόν με αυτόν τον τρόπο και με τόσο θετική διάθεση. Παρόλο που είμαστε απογοητευμένοι για τον JEV που αντιμετώπισε ένα τεχνικό πρόβλημα, οφείλουμε να πούμε ότι έκανε εξαιρετική δουλειά όλο το Σαββατοκύριακο, και είμαστε σίγουροι ότι θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί. Αυτό το βάθρο αποδεικνύει ότι η Citroën ανήκει στην παγκόσμια σκηνή των αμιγώς ηλεκτρικών αγώνων», δήλωσε ο Cyril Blais, Επικεφαλής της ομάδας Citroën Racing Formula E «Είμαι ενθουσιασμένος για όλους στην Citroën Racing, και το να έχουμε ένα βάθρο στον πρώτο μας αγώνα είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Ήμασταν τόσο επικεντρωμένοι σε αυτό το αυτοκίνητο και έχουμε δουλέψει τόσο σκληρά κατά τη διάρκεια της offseason για να φτάσουμε εδώ έτοιμοι και σκέφτηκα μετά τις ελεύθερες δοκιμές ότι θα είχαμε μια πραγματικά δυνατή μέρα. Ήμουν κάπως απογοητευμένος με τις κατατακτήριες λόγω του γεγονότος ότι έχουμε ένα πραγματικά εξαιρετικό αυτοκίνητο και δεν κατάφερα να δείξω αυτή τη δυναμική κατά τη διάρκεια των δοκιμών, αλλά λειτούργησε στον αγώνα και όλη αυτή η σκληρή δουλειά απέδωσε!», ήταν τα λόγια του Nick Cassidy, Οδηγός της Citroën Racing Formula E

Δυστυχώς, ο teammate του, Jean-Eric Vergne, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τον αγώνα, μετά από ένα τεχνικό πρόβλημα που τον ανάγκασε να εγκαταλείψει. Παρά την αποτυχία, η απόδοση του δύο φορές πρωταθλητή της Formula E στις δοκιμές όσο και στις κατατακτήριες αποτελεί καλό οιωνό για τη σεζόν που έρχεται.

Η ομάδα τώρα στρέφεται στον 2ο γύρο στην Πόλη του Μεξικού στις 10 Ιανουαρίου 2026, με στόχο να χτίσει πάνω σε αυτά τα δυνατά θεμέλια καθώς η σεζόν συνεχίζεται.

Τι κρατάμε:

Η ομάδα της Citroen εξασφάλισε μία επίδοση ορόσημο στον εναρκτήριο αγώνα της Formula E .

Ο Νεοζηλανδός Nick Cassidy εξασφάλισε το πρώτο βάθρο της Citroe n Racing

Eντυπωσιακή απόδοση κατά τη διάρκεια του αγώνα για τον Nick , ο οποίος ανέβηκε στην 3η θέση από την 15η

Εξαιρετικές κατατακτήριες δοκιμές από τον Γάλλο Jean–Eric Vergne που ξεκίνησε από την 8η θέση, αλλά ένα ατυχές τεχνικό πρόβλημα τελείωσε πρόωρα τον αγώνα του

