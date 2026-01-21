quattroruote-icon
ΑΓΩΝΕΣ

Η Dacia στην κορυφή και του Rally Dakar

ΤΕΤΑΡΤΗ | 21.01.2026
Autotypos Team
i-dacia-stin-koryfi-kai-tou-rally-dakar-790212

Η ομάδα Dacia Sandriders κατέκτησε τη νίκη στο 48ο Rally Dakar, τον πιο σκληρό και απαιτητικό αγώνα του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού

Mε τους Nasser Al-Attiyah και Fabian Lurquin να διατηρούν έναν επιβλητικό ρυθμό, η Dacia κατέκτησε την κορυφή του Rally Dakar με διαφορά σχεδόν 10 λεπτών από τον ανταγωνισμό. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό επίτευγμα που πραγματοποιείται μόλις στη δεύτερη συμμετοχή της ομάδας σε αγώνα του Πρωταθλήματος FIA World Rally-Raid.

«Το να κερδίζω το Dakar με την ομάδα Dacia Sandriders είναι απίστευτο. Είναι η έκτη νίκη για μένα και η πρώτη για τον Fabian, που την άξιζε απόλυτα», ήταν τα λόγια του Al-Attiyah.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Και τα τέσσερα πληρώματα έφτασαν στον τερματισμό

Ιδανικά ολοκληρώθηκε αυτή η νέα επιτυχία για την Dacia Sandriders, καθώς και τα τέσσερα πληρώματά της κατάφεραν να τερματίσουν στον πιο σκληρό και απαιτητικό αγώνα του παγκόσμιου motorsport. Οι Sébastien Loeb / Édouard Boulanger ολοκλήρωσαν τον αγώνα στην 4η θέση, οι Lucas Moraes / Dennis Zenz κατέλαβαν την 7η θέση στο πρώτο τους Dakar Rally με την ομάδα, ενώ οι Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno τερμάτισαν 11οι, έχοντας ξεκινήσει την τελευταία ειδική από τη 12η θέση.

Κατά τη διάρκεια των 13 ημερών του εξαντλητικού αγώνα, σε συνολική απόσταση 7.976 χιλιομέτρων – εκ των οποίων τα 4.809 χλμ. ειδικών διαδρομών – η ομάδα Dacia Sandriders πέτυχε δύο νίκες σε ειδικές διαδρομές και βρέθηκε εκτός πρώτης τριάδας της γενικής κατάταξης μόλις μία φορά.

 

Η επιτυχία στις εξαιρετικά απαιτητικές διαδρομές της Σαουδικής Αραβίας – με βραχώδη τερέν, αμμόλοφους, γρήγορα ανοιχτά κομμάτια και συνεχείς εναλλαγές – αποτελεί αποτέλεσμα όχι μόνο της απόδοσης των πληρωμάτων και του Dacia Sandrider, αλλά και της αφοσίωσης, της σκληρής δουλειάς και της άρτιας συνεργασίας ολόκληρης της ομάδας, των συνεργατών και των προμηθευτών.

«Κερδίσαμε το Dakar στην πρώτη πλήρη αγωνιστική μας σεζόν – φέρνοντας ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Η νίκη αυτή είναι απόρροια ομαδικής δουλειάς, αφοσίωσης και πάθους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη της δυναμικής της ομάδας μας από τα τέσσερα αυτοκίνητα που βρέθηκαν στον τερματισμό, και όλα μέσα στην πρώτη 11άδα», δήλωσε η Tiphanie Isnard, επικεφαλής της ομάδας Dacia Sandriders.

Τι κρατάμε:

  • Θρίαμβος για την Dacia Sandriders στο φετινό Dakar, μόλις στη δεύτερη συμμετοχή της ομάδας
  • Επιβλητική εμφάνιση από τους, Nasser Al-Attiyah και Fabian Lurquin, οι οποίοι τερμάτισαν 10 λεπτά μπροστά από τον δεύτερο
  • Sébastien Loeb και Édouard Boulanger τερμάτισαν 4οι, Lucas Moraes και Dennis Zenz 7οι, και Cristina Gutiérrez και Pablo Moreno τερμάτισαν 11οι

Tags
#Dacia#Dakar
