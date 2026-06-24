Η Ford ξανά στην κορυφή του Pikes Peak – Δείτε το ηλεκτρικό «θηρίο» με το οποίο κυριάρχησε στη θρυλική ανάβαση

Η Ford πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της στη θρυλική ανάβαση του Pikes Peak με την αμιγώς ηλεκτρική Super Mustang Mach-E των 1.400 ίππων

Η Ford Racing επέστρεψε στην κορυφή του θρυλικού Pikes Peak International Hill Climb, κατακτώντας τη νίκη στη φετινή 104η διοργάνωση του ιστορικού αγώνα με την εντυπωσιακή αμιγώς ηλεκτρική Super Mustang Mach-E. Πίσω από το τιμόνι βρέθηκε ο πολυνίκης, Romain Dumas, ο οποίος ολοκλήρωσε την απαιτητική ανάβαση σε χρόνο 8:18.202, χαρίζοντας στη Ford τη δεύτερη συνολικά νίκη και επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του «Βασιλιά του Βουνού».

2η νίκη για τη Ford, 6η για τον Dumas

Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 125 ετών αγωνιστικής ιστορίας για τη Ford. Παράλληλα, ο Romain Dumas κατέκτησε για 6η φορά στην καριέρα του τον τίτλο του «Βασιλιά του Βουνού», επικρατώντας και στη νέα κατηγορία «Unlimited – Production Based», η οποία αφορά αγωνιστικά οχήματα που συνδέονται με μοντέλα παραγωγής.

Η Ford είχε δώσει το «παρών» ήδη από την πρώτη διοργάνωση του Pikes Peak το 1916 και η φετινή νίκη έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη μακρόχρονη σχέση της με έναν από τους πιο εμβληματικούς αγώνες στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

«Πρόκειται για μια απίστευτη στιγμή για την Ford Racing και την ομάδα που εξέλιξε την Super Mustang Mach-E μέσα από ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα», δήλωσε ο Nick Kuhajda, Program Supervisor, Ford Racing Demonstrators. «Το Pikes Peak δεν μοιάζει με καμία άλλη αγωνιστική διοργάνωση στον κόσμο. Απαιτεί απόλυτη εστίαση από τους τεχνικούς της ομάδας, αλλά και τεράστιο θάρρος από τον οδηγό. Ακόμη και αν έχεις το τέλειο αυτοκίνητο, οι καιρικές συνθήκες και η κατάσταση του δρόμου μπορούν να καθορίσουν το αποτέλεσμα». Από την πλευρά του, ο Romain Dumas ανέφερε: «Είμαι πραγματικά χαρούμενος για αυτή τη νίκη. Κινηθήκαμε πολύ κοντά στους χρόνους που προέβλεπαν οι προσομοιώσεις -ίσως και ταχύτερα- με αποτέλεσμα να αξιοποιήσαμε κάθε δυνατότητα που είχαμε. Το αυτοκίνητο ήταν εξαιρετικό. Η οδήγηση στο Pikes Peak αποτελεί πάντα ένα μεγάλο προνόμιο. Γνωρίζουμε πόσο δύσκολος είναι αυτός ο αγώνας και πόσο κοντά στα όρια κινούμαστε συνεχώς».

Ένα ηλεκτρικό πρωτότυπο 1.400+ ίππων

Η Super Mustang Mach-E αποτελεί ένα από τα πιο ακραία ηλεκτρικά πρωτότυπα που έχει δημιουργήσει η Ford Racing. Εξελίχθηκε σε συνεργασία με την STARD και με την υποστήριξη της Pirelli, διαθέτοντας τρεις ηλεκτροκινητήρες STARD UHP που κινούν και τους τέσσερις τροχούς, αποδίδοντας συνδυαστικά περισσότερους από 1.400 ίππους.

Η μπαταρία των 50 kWh υποστηρίζει ανάκτηση ενέργειας μέσω πέδησης έως και 710 kW, ενώ η απόδοση παραμένει διαθέσιμη σε όλη τη διάρκεια της ανάβασης των 20 χιλιομέτρων, η οποία περιλαμβάνει 156 στροφές και υψομετρική διαφορά 1.440 μέτρων μέχρι την κορυφή των 4.302 μέτρων.

Για να φτάσει στη φετινή επιτυχία, η Ford Racing προχώρησε σε εκτεταμένη εξέλιξη του πρωτοτύπου μέσα στον τελευταίο χρόνο. Οι μηχανικοί πραγματοποίησαν τρισδιάστατη σάρωση του αυτοκινήτου, ανέλυσαν το κέντρο βάρους και τις ροπές αδράνειας, βελτίωσαν το σύστημα διεύθυνσης, τη γεωμετρία της ανάρτησης και την ακαμψία του πλαισίου, ενώ χιλιάδες εικονικές αναβάσεις στον προσομοιωτή βοήθησαν στην τελειοποίηση των ρυθμίσεων.

«Είναι υπέροχο που ολοκληρώσαμε αυτό που ξεκινήσαμε πέρυσι δείχνοντας τις πραγματικές δυνατότητες αυτού του οχήματος», δήλωσε ο Zach Burns, Program Engineer, Ford Racing Demonstrators. «Το αποτέλεσμα αυτό ανήκει σε όλους όσοι συνέβαλαν στο πρόγραμμα, τόσο εδώ στο Pikes Peak όσο και πίσω στις εγκαταστάσεις μας. Η εξέλιξη του οχήματος κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου μάς έδωσε τη δυνατότητα να το κατανοήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος και να τελειοποιήσουμε κάθε επιμέρους τμήμα του. Ακόμη και με τον νέο σε πολλά τμήματα της διαδρομής ασφαλτοτάπητα, η ομάδα μας προσαρμόστηκε γρήγορα, βελτίωσε το αυτοκίνητο και πέτυχε τους στόχους που είχαμε θέσει».

Η νίκη αυτή δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα. Η Ford επιβεβαίωσε ότι η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από το πρόγραμμα της Super Mustang Mach-E θα αξιοποιηθεί άμεσα στην εξέλιξη των επόμενων ηλεκτρικών και υβριδικών μοντέλων της, μεταφέροντας πολύτιμα δεδομένα από μία από τις πιο απαιτητικές αγωνιστικές δοκιμασίες στον κόσμο στα αυτοκίνητα του μέλλοντος.