Η Lancia χτίζει το νέο της θρύλο – Νίκη στα Κανάρια Νησιά

Η Lancia Corse κατάφερε να κυριαρχήσει στο Rally Islas Canarias, με το πλήρωμα Rossel–Dunand να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στη φετινή σεζόν του WRC2.

Ο Yohan Rossel μαζί με τον συνοδηγό του Arnaud Dunand βρήκαν ξανά τον νικηφόρο ρυθμό τους με τη Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Μετά τη νίκη τους στο Rally Croatia, ο 31χρονος Γάλλος έκανε το δύο στα δύο και αυτή τη φορά στις απαιτητικές ειδικές διαδρομές των Κανάριων Νήσων, που φιλοξενούν τον πέμπτο γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC2).

Ακόμα μια πειστική εμφάνιση

Η νίκη χτίστηκε από νωρίς: ήδη από την Παρασκευή ο Rossel άρχισε να ανοίγει τη διαφορά από τους αντιπάλους του, πετυχαίνοντας πέντε συνεχόμενες νίκες σε ειδικές. Συνολικά σε όλο το ράλι, που είχε 18 ειδικές, κατάφερε να σημειώσει 6 ταχύτερους χρόνους και παρέμεινε στην κορυφή του πρωταθλήματος WRC2 με μια πολύ πειστική εμφάνιση.

Το Σάββατο οι συνθήκες ήταν οι κλασικές για το ισπανικό ράλι: βροχή και ολισθηρό οδόστρωμα εναλλάσσονταν με ήλιο και ζέστη. Το πλήρωμα Rossel–Dunand διαχειρίστηκε τέλεια τις δυσκολίες, με σωστή ρύθμιση του αυτοκινήτου και σωστές επιλογές ελαστικών, ανεβάζοντας την Ypsilon Rally2 HF Integrale ξανά στην υψηλότερη θέση του βάθρου.

Καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν και οι Nikolay Gryazin με τον Konstantin Aleksandrov. Το πλήρωμα έχασε έδαφος νωρίς λόγω υποστροφής στην πέμπτη ειδική, όμως αντέδρασε εντυπωσιακά. Ο Gryazin ανέβασε ρυθμό στη δεύτερη μέρα, κέρδισε μία ειδική και κατάφερε να τερματίσει το Σάββατο μόλις εκτός πρώτης πεντάδας.

Χάρη στις επιδόσεις και των δύο πληρωμάτων, η Lancia Corse HF ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τη θέση της στην κατάταξη του πρωταθλήματος του WRC2. Το πρωτάθλημα συνεχίζεται σε δύο εβδομάδες με το Ράλι Πορτογαλίας.

Τι κρατάμε: