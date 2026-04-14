Η Lancia επέστρεψε στα Ράλλυ και πήρε ήδη την πρώτη της νίκη

Η Lancia Corse επέστρεψε για τα καλά και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC), στο Rally Croatia

Οι Yohan Rossel και Arnaud Dunand κατέκτησαν τη νίκη στην κατηγορία WRC2, ενώ οι Nikolay Gryazin και Konstantin Aleksandrov ανέβηκαν στην τρίτη θέση του βάθρου, σε ένα εξαιρετικό διήμερο για την ομάδα Lancia Corse HF. Οι Rossel–Dunand κυριάρχησαν από νωρίς, σημειώνοντας έξι ταχύτερους χρόνους στις ειδικές διαδρομές των δύο πρώτων ημερών. Στη συνέχεια διαχειρίστηκαν με άνεση το προβάδισμά τους σε ένα απαιτητικό Ράλλυ με 20 τεχνικές και συνεχώς μεταβαλλόμενες ειδικές, κατακτώντας τελικά τη νίκη με διαφορά 38,8 δευτερολέπτων από τον αδερφό του Yohan, Léo Rossel.

Παράλληλα, οι Gryazin–Aleksandrov πέτυχαν επίσης εντυπωσιακή εμφάνιση, σημειώνοντας επτά νίκες σε ειδικές διαδρομές. Παρότι αντιμετώπισαν ένα μικρό πρόβλημα στην 14η ειδική που τους έριξε αρκετές θέσεις, ανέκαμψαν δυναμικά την Κυριακή, κερδίζοντας όλες τις ειδικές της τελευταίας ημέρας και επιστρέφοντας στο βάθρο.

Η ανωτερότητα της Lancia επιβεβαιώθηκε

Το Rally Croatia ανέδειξε την ανωτερότητα της Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, η οποία κυριάρχησε στις περίπου 300 χιλιόμετρα ανταγωνιστικής δράσης, κατακτώντας 13 νίκες σε συνολικά 20 ειδικές διαδρομές. Το αυτοκίνητο τερμάτισε στην τέταρτη και έκτη θέση της γενικής κατάταξης, χάνοντας οριακά το βάθρο. Με αυτή την επίδοση, η Lancia Corse HF προηγείται πλέον στο πρωτάθλημα των ομάδων WRC2 με 84 βαθμούς. Ο Yohan Rossel ανέβηκε στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος οδηγών, ενώ ο Nikolay Gryazin βρίσκεται στην πέμπτη.

«Μετά από ένα πολύ ενθαρρυντικό Rally Monte Carlo, όπου οι Yohan Rossel και Nikolay Gryazin έδειξαν τον ρυθμό τους και την αποτελεσματικότητα της Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, και οι δύο οδηγοί κατάφεραν αυτό το Σαββατοκύριακο να αποφύγουν τις παγίδες και να πετύχουν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Η νίκη του Yohan Rossel με τον Arnaud Dunand και η υπέροχη τρίτη θέση του Nikolay Gryazin με τον Konstantin Aleksandrov μας δείχνουν ότι, από πλευράς απόδοσης, το ένα-δύο ήταν εξασφαλισμένο», δήλωσε ο επικεφαλής της ομάδας, Didier Clément. «Δυστυχώς, ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, που λύθηκε γρήγορα, έριξε τον Nikolay στην τρίτη θέση, αλλά σε κάθε περίπτωση ο ρυθμός και η αξιοπιστία υπάρχουν. Αυτό αποτελεί καλό οιωνό για την υπόλοιπη σεζόν, με το Rally των Καναρίων Νήσων να έρχεται σε λιγότερο από δύο εβδομάδες. Είμαστε περήφανοι και για τα δύο πληρώματα».

Ο Yohan Rossel ανέφερε: «Ήταν ένα φανταστικό ράλλυ, τόσο για εμάς όσο και για την ομάδα. Ξέραμε ότι η φιλοδοξία της Lancia φέτος ήταν να επιστρέψει δυναμικά στο WRC. Μετά το Monte Carlo ήταν λίγο δύσκολο για μένα, γιατί δεν πήρα το αποτέλεσμα που περίμενα, αλλά εδώ στην Κροατία, στον δεύτερο αγώνα, όλα ήταν τέλεια – από την επιλογή ελαστικών μέχρι το στήσιμο. Είχαμε πάντα τον έλεγχο. Είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα, για τον εαυτό μου και για όλους τους φίλους της Lancia». Ο Nikolay Gryazin δήλωσε: «Στο τέλος όλα πήγαν καλά, ειδικά αν σκεφτούμε ότι μετά το πρόβλημα το Σάββατο είχαμε πέσει αρκετές θέσεις μακριά από το βάθρο. Έτσι, πηγαίνοντας στην τελευταία ημέρα την Κυριακή, ο στόχος ήταν να ανακτήσουμε τον χαμένο χρόνο, και αμέσως βρήκαμε καλό ρυθμό, κερδίζοντας όλες τις ειδικές της Κυριακής και επιστρέφοντας στο βάθρο. Δεδομένου ότι τα καταφέραμε, δεν μπορώ παρά να είμαι χαρούμενος – παρότι φυσικά ο στόχος μου ήταν η νίκη. Πιέσαμε από την πρώτη μέρα και είχαμε μόνο ένα μικρό πρόβλημα που μας στέρησε ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά είμαι ικανοποιημένος με τον ρυθμό που δείξαμε όλο το Σαββατοκύριακο. Τώρα είμαστε έτοιμοι να αναλύσουμε τα δεδομένα από αυτόν τον αγώνα και να προετοιμαστούμε πλήρως για το Rally Islas Canarias σε δύο εβδομάδες».









Η ομάδα θα επιστρέψει στη δράση σε δύο εβδομάδες, στο Rally Islas Canarias (Rally Spain), συνεχίζοντας το πρόγραμμά της στο WRC2.

