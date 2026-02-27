quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΑΓΩΝΕΣ

Η Toyota αποκαλύπτει τα WRC του 2027 – Επιστρέφει η Celica;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 27.02.2026
Autotypos Team
i-toyota-apokalyptei-ta-wrc-tou-2027-epistrefei-i-celica-794493

H Toyota ετοιμάζει το νέο της αυτοκίνητο για τη σεζόν από πέρσι. Τώρα, οι πρώτες εικόνες και βίντεο από το νέο αγωνιστικό του WRC κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στα social media.

Η Toyota είναι η μόνη μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία που αναπτύσσει ένα νέο αυτοκίνητο για τη νέα σεζόν, το οποίο συμμορφώνεται με τους νέους τεχνικούς κανονισμούς του WRC που θα τεθούν σε ισχύ από το 2027.

Στις φωτογραφίες, οι οποίες λέγεται πως τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια δοκιμών στην Πορτογαλία, δείχνουν ένα αυτοκίνητο με αρκετά διαφορετικό σχήμα από το τρέχον GR Yaris Rally1 της μάρκας. Το εν λόγω Yaris αγωνίζεται στο WRC από τότε που η μάρκα επανήλθε στο πρωτάθλημα το 2017.

Το νέο αγωνιστικό δεν θυμίζει, επίσης, το GR Corolla, το οποίο πρόσφατα εγκρίθηκε από την Αμερικανική Ένωσης Ράλι (ARA) φέτος. Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτές οι δύο λεπτομέρειες ήταν αρκετές για να αναζωπυρώσουν της φήμες για μια επιστροφή ενός άλλου μεγάλου ονόματος: της Toyota Celica.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Έρχεται η νέα Celica;

Το ότι η Toyota έχει στα σχέδιά της ένα νέο μοντέλο παραγωγής με το όνομα Celica είναι γνωστό, ωστόσο, αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει τη βάση για το νέο αγωνιστικό WRC της. Αν κάτι τέτοιο συμβεί, θα έχουμε να κάνουμε με μια αναβίωση μιας εξέχουσας δύναμης που «έλαμψε» τις δεκαετίες του ’80 και ’90, κερδίζοντας το πρωτάθλημα κατασκευαστών το 1993 και το 1994 με το – διάσημο πια – κουστούμι της Castrol.

Οι νέοι τεχνικοί κανονισμοί του WRC έχουν σχεδιαστεί για να είναι πιο προσιτοί και ευέλικτοι σε μια προσπάθεια να προσελκύσουν το ενδιαφέρον όχι μόνο των κατασκευαστών αλλά και των βελτιωτών. Τα αυτοκίνητα θα κατασκευαστούν με ανώτατο όριο κόστους 345.000 ευρώ, θα αποδίδουν περίπου 300 ίππους, θα αποτελούνται από πλαίσιο χωροδικτύωμα και θα χρησιμοποιούν ορισμένα εξαρτήματα Rally2.

Οι κανονισμοί θα επιτρέπουν αρχικά τη χρήση μόνο κινητήρων εσωτερικής καύσης, αλλά υπάρχουν σχέδια για «άνοιγμα» σε νέες τεχνολογίες στο μέλλον.

Τι κρατάμε:

  • Η Toyota αποκάλυψε τα πρώτα πλάνα από το νέο της αγωνιστικό WRC
  • Αυτό θα συμμορφώνεται με τους νέους τεχνικούς κανονισμούς που θα τεθούν σε ισχύ από το 2027
  • Με την πρώτη ματιά δεν θυμίζει Yaris ή Corolla, κάτι που δίνει πιθανότητες σε μια επιστροφή της Celica

Πηγή: Motorsport.com

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Toyota#Toyota Celica#Toyota GR Corolla#Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid#WRC
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-afentiko-tis-toyota-odigise-to-agonistiko-yaris-pou-chrisimopoiei-ydrogono-sto-rali-monte-karlo-791533

ΑΓΩΝΕΣ

01.02.2026

Το αφεντικό της Toyota οδήγησε το αγωνιστικό Yaris που χρησιμοποιεί υδρογόνο στο Ράλι Μόντε Κάρλο
i-toyota-gazoo-racing-allazei-onoma-ti-egine-me-ton-iapona-kataskevasti-623800

ΑΓΩΝΕΣ

08.01.2026

Η Toyota Gazoo Racing αλλάζει όνομα – Τι έγινε με τον Ιάπωνα κατασκευαστή;
wrc-rali-esthonias-proti-niki-gia-ton-oliver-solbergk-768273

ΑΓΩΝΕΣ

21.07.2025

WRC-Ράλι Εσθονίας: Πρώτη νίκη για τον Όλιβερ Σόλμπεργκ
i-toyota-parousiase-prototypo-aftokinito-dokimon-me-kinitira-ydrogonou-762350

ΑΓΩΝΕΣ

11.06.2025

Η Toyota παρουσίασε πρωτότυπο αυτοκίνητο δοκιμών με κινητήρα υδρογόνου
wrc-show-rovanpera-kai-kyriarchia-toyota-sta-kanaria-nisia-757588

ΑΓΩΝΕΣ

28.04.2025

WRC: Show Rovanpera και κυριαρχία Toyota στα Κανάρια Νησιά
eko-rally-akropolis-2026-edo-to-analytiko-programma-kai-oi-eidikes-794160

ΑΓΩΝΕΣ

25.02.2026

ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα και οι ειδικές

Πρόσφατες Ειδήσεις