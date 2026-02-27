Η Toyota αποκαλύπτει τα WRC του 2027 – Επιστρέφει η Celica;

H Toyota ετοιμάζει το νέο της αυτοκίνητο για τη σεζόν από πέρσι. Τώρα, οι πρώτες εικόνες και βίντεο από το νέο αγωνιστικό του WRC κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στα social media.

Η Toyota είναι η μόνη μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία που αναπτύσσει ένα νέο αυτοκίνητο για τη νέα σεζόν, το οποίο συμμορφώνεται με τους νέους τεχνικούς κανονισμούς του WRC που θα τεθούν σε ισχύ από το 2027.

Στις φωτογραφίες, οι οποίες λέγεται πως τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια δοκιμών στην Πορτογαλία, δείχνουν ένα αυτοκίνητο με αρκετά διαφορετικό σχήμα από το τρέχον GR Yaris Rally1 της μάρκας. Το εν λόγω Yaris αγωνίζεται στο WRC από τότε που η μάρκα επανήλθε στο πρωτάθλημα το 2017.

Το νέο αγωνιστικό δεν θυμίζει, επίσης, το GR Corolla, το οποίο πρόσφατα εγκρίθηκε από την Αμερικανική Ένωσης Ράλι (ARA) φέτος. Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτές οι δύο λεπτομέρειες ήταν αρκετές για να αναζωπυρώσουν της φήμες για μια επιστροφή ενός άλλου μεγάλου ονόματος: της Toyota Celica.

Έρχεται η νέα Celica;

Το ότι η Toyota έχει στα σχέδιά της ένα νέο μοντέλο παραγωγής με το όνομα Celica είναι γνωστό, ωστόσο, αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει τη βάση για το νέο αγωνιστικό WRC της. Αν κάτι τέτοιο συμβεί, θα έχουμε να κάνουμε με μια αναβίωση μιας εξέχουσας δύναμης που «έλαμψε» τις δεκαετίες του ’80 και ’90, κερδίζοντας το πρωτάθλημα κατασκευαστών το 1993 και το 1994 με το – διάσημο πια – κουστούμι της Castrol.

Οι νέοι τεχνικοί κανονισμοί του WRC έχουν σχεδιαστεί για να είναι πιο προσιτοί και ευέλικτοι σε μια προσπάθεια να προσελκύσουν το ενδιαφέρον όχι μόνο των κατασκευαστών αλλά και των βελτιωτών. Τα αυτοκίνητα θα κατασκευαστούν με ανώτατο όριο κόστους 345.000 ευρώ, θα αποδίδουν περίπου 300 ίππους, θα αποτελούνται από πλαίσιο χωροδικτύωμα και θα χρησιμοποιούν ορισμένα εξαρτήματα Rally2.

Οι κανονισμοί θα επιτρέπουν αρχικά τη χρήση μόνο κινητήρων εσωτερικής καύσης, αλλά υπάρχουν σχέδια για «άνοιγμα» σε νέες τεχνολογίες στο μέλλον.

Τι κρατάμε:

Η Toyota αποκάλυψε τα πρώτα πλάνα από το νέο της αγωνιστικό WRC

Αυτό θα συμμορφώνεται με τους νέους τεχνικούς κανονισμούς που θα τεθούν σε ισχύ από το 2027

Με την πρώτη ματιά δεν θυμίζει Yaris ή Corolla, κάτι που δίνει πιθανότητες σε μια επιστροφή της Celica

Πηγή: Motorsport.com