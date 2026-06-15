Η Toyota επέστρεψε στην κορυφή του Le Mans μετά από θρίλερ 24 ωρών

Οι Conway, Kobayashi και de Vries χάρισαν στην Toyota την έκτη νίκη της στο θρυλικό Le Mans, σε έναν από τους πιο συναρπαστικούς αγώνες των τελευταίων ετών

Η Toyota Gazoo Racing πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη στις 24 Ώρες του Le Mans 2026, κατακτώντας την πρώτη θέση στον τρίτο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC) της FIA έπειτα από έναν αγώνα γεμάτο ανατροπές και αμφίρροπες μάχες μέχρι την καρό σημαία.

Μπροστά σε 350.105 θεατές που κατέκλυσαν το Circuit de la Sarthe, οι Mike Conway, Kamui Kobayashi και Nyck de Vries οδήγησαν το Toyota GR010 HYBRID με τον αριθμό 7 στη νίκη, ολοκληρώνοντας 381 γύρους και επικρατώντας με διαφορά μόλις 10,913 δευτερολέπτων. Πρόκειται για τη δεύτερη νίκη στο Le Mans για τους Conway και Kobayashi μετά τον θρίαμβό τους το 2021, ενώ ο Nyck de Vries πανηγύρισε την πρώτη του επιτυχία στον κορυφαίο αγώνα αντοχής.

Η επιτυχία της ιαπωνικής ομάδας ολοκληρώθηκε με ένα ακόμη βάθρο, καθώς το πλήρωμα του GR010 HYBRID με τον αριθμό 8, αποτελούμενο από τους Sébastien Buemi, Brendon Hartley και Ryō Hirakawa, τερμάτισε στην τρίτη θέση, μόλις 20,417 δευτερόλεπτα πίσω από τους νικητές.

Από τη δύσκολη εκκίνηση στην αντεπίθεση

Η Toyota δεν ξεκίνησε ιδανικά το αγωνιστικό τριήμερο, καθώς τα δύο Hypercar βρέθηκαν μακριά από τις πρώτες θέσεις στις κατατακτήριες Hyperpole. Ωστόσο, η ομάδα επέλεξε επιθετική στρατηγική από τις πρώτες κιόλας ώρες του αγώνα, πραγματοποιώντας νωρίτερα ανεφοδιασμούς και εκμεταλλευόμενη την καθαρή πίστα για να κερδίσει πολύτιμο χρόνο.

Η τακτική αυτή επέτρεψε στα δύο GR010 HYBRID να επιστρέψουν γρήγορα στη μάχη των πρωτοπόρων, παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν στη συνέχεια.

Το αυτοκίνητο με τον αριθμό 7 έχασε πολύτιμο χρόνο εξαιτίας κλαταρίσματος νωρίς στον αγώνα, ωστόσο ο υψηλός ρυθμός του, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες της Κυριακής, το έφερε ξανά στη διεκδίκηση της νίκης.

Από την άλλη πλευρά, το πλήρωμα του αριθμού 8 βρέθηκε ακόμη και στην κορυφή του αγώνα χάρη σε διαφορετική στρατηγική καυσίμων. Ωστόσο, μια έξοδος εκτός πίστας, μια ποινή διέλευσης από τα pits και μια αναγκαστική επισκευή στο σύστημα πέδησης κόστισαν πολύτιμο χρόνο.

Μάχη μέχρι το τέλος

Η εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας περίπου έξι ώρες πριν από τον τερματισμό ανακάτεψε εκ νέου την τράπουλα, φέρνοντας τους πρωτοπόρους σε απόσταση μάχης. Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα τέσσερα Hypercar διεκδίκησαν τη νίκη, με τους Brendon Hartley και Nyck de Vries να πραγματοποιούν καθοριστικές προσπεράσεις που έφεραν προσωρινά την Toyota στις δύο πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης.

Καθώς ο αγώνας πλησίαζε στο τέλος του, το GR010 HYBRID με τον αριθμό 7 κατάφερε να χτίσει ένα μικρό αλλά κρίσιμο προβάδισμα. Αντίθετα, το πλήρωμα του αριθμού 8 αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει επιπλέον αλλαγή ελαστικών στην τελευταία ώρα, χάνοντας τη δεύτερη θέση αλλά εξασφαλίζοντας το τρίτο σκαλί του βάθρου.

Ο Kamui Kobayashi κράτησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος, οδηγώντας το αυτοκίνητο στην έκτη συνολικά νίκη της Toyota στις 24 Ώρες του Le Mans.

Προβάδισμα και στα πρωταθλήματα

Το διπλό βάθρο στο Le Mans επιτρέπει στην Toyota Gazoo Racing να αυξήσει το προβάδισμά της στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών του WEC στους 36 βαθμούς. Παράλληλα, οι Conway, Kobayashi και de Vries πέρασαν στην κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών.

Η συνέχεια του πρωταθλήματος θα δοθεί στις 12 Ιουλίου, με τον αγώνα των 6 Ωρών του Σάο Πάολο στην πίστα του Ιντερλάγκος στη Βραζιλία.

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