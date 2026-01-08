Η Toyota Gazoo Racing αλλάζει όνομα – Τι έγινε με τον Ιάπωνα κατασκευαστή;

H Toyota Gazoo Racing επιστρέφει στις ιδρυτικές της αρχές, εστιάζοντας στην κατασκευή ολοένα και καλύτερων αυτοκινήτων

Η Toyota Gazoo Racing (TGR) ανακοίνωσε πως αλλάζει όνομα σε “Gazoo Racing”, επιστρέφοντας έτσι στις ιδρυτικές της αρχές και στόχους: την ενίσχυση της κατασκευής αυτοκινήτων που βασίζονται στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και η προώθηση νέων ταλέντων.

Η νέα ομάδα θα συμμετάσχει σε κορυφαία πρωταθλήματα, όπως το WRC, καθώς και σε αγώνες που παίρνουν μέρος πελάτες της με οχήματα παραγωγής.

Η ιστορία της Gazoo Racing

Η ιστορία της ομάδας ξεκινά το 2007, όταν ο Akio Toyota (τότε εκτελεστικός αντιπρόεδρος) συμμετείχε στον αγώνα αντοχής 24 ωρών του Nurburgring μαζί με τον μέντορα οδήγησης και οδηγό της Toyota Motor Corporation (TMC), Hiromu Naruse, και αρκετούς άλλους συναδέλφους. Η ομάδα δεν είχε ακόμα το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα της Toyota, κι έτσι συμμετείχε απλά ως “Team Gazoo”, ενώ ο ίδιος ο Toyoda αγωνίστηκε χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο “Morizo”.

Μπορεί η ομάδα να κατάφερε να τερματίσει σε έναν από τους πιο δύσκολους αγώνες στο motorsport, το εν λόγω επίτευγμα συνοδευόταν από μια αίσθηση υποτίμησης. Αυτό αφού, ενώ οι περισσότεροι ανταγωνιστές συμμετείχαν με σπορ αυτοκίνητα, η Toyota εκείνο τον καιρό δεν είχε κανένα τέτοιο στη γκάμα της.

Βλέποντας αυτοκίνητα άλλων εταιρειών να τον προσπερνάνε, ο Toyoda ήταν σαν να άκουγε τους αντιπάλους του να λένε πως «η Toyota δεν θα μπορούσε ποτέ να κατασκευάσει ένα τέτοιο αυτοκίνητο», πυροδοτώντας ένα αίσθημα ταπείνωσης που θυμάται έντονα μέχρι σήμερα.

Τον Απρίλιο του 2015, η TMC αποφάσισε να ενοποιήσει τις εσωτερικές της δραστηριότητες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με τα σήματα «TOYOTA Racing», «LEXUS Racing» και «GAZOO Racing», υπό την ενιαία επωνυμία «GAZOO», με την οποία υιοθέτησε το λογότυπο «TOYOTA GAZOO Racing». Ήταν μια εξέλιξη που σηματοδότησε τη στιγμή που δραστηριότητες που δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την λέξη «TOYOTA» το 2007, μπορούσαν επιτέλους να φέρουν το όνομα της εταιρείας.

H «ιερή» αποστολή του Toyoda

Ο Toyoda, τότε πρόεδρος, αποφάσισε ότι η TMC θα επέστρεφε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC) της FIA για να αναπτύξει περαιτέρω τις δραστηριότητές της ώστε να κατασκευάζει ολοένα και καλύτερα αυτοκίνητα. Η επιστροφή στο WRC, στο οποίο τα αγωνιστικά αυτοκίνητα βασίζονται σε οχήματα παραγωγής, σηματοδότησε ένα σημαντικό σημείο καμπής στις δραστηριότητες μηχανοκίνητου αθλητισμού της TMC.

Μάλιστα, μετά την επιστροφή της στο WRC, ξεκίνησε μια νέα προσέγγιση στην κατασκευή αυτοκινήτων που ανέτρεψε τη συμβατική τάξη, δημιουργώντας πρώτα ένα αυτοκίνητο ικανό να κερδίσει στο WRC και στη συνέχεια μετατρέποντας αυτό το αυτοκίνητο σε όχημα παραγωγής. Αυτό οδήγησε στην κυκλοφορία το 2020 του GR Yaris, ενός σπορ αυτοκινήτου που αναπτύχθηκε εσωτερικά από την Toyota, με τη φιλοσοφία της κατασκευής ολοένα και καλύτερων αυτοκινήτων που προέρχονται από μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Το GR Yaris, το οποίο παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Τόκιο τον Ιανουάριο του ίδιου έτους και κατέγραψε την πρώτη του νίκη σε έναν 24ωρο αγώνα Super Taikyu Series τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, άρχισε να εμφανίζεται σε αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού σε όλο τον κόσμο, οδηγώντας τελικά στην ανάπτυξη και την κυκλοφορία του GR Corolla. Ήταν ακριβώς αυτό το επίτευγμα που αναζωογόνησε την εσωτερική παραγωγή σπορ αυτοκινήτων ικανών να κερδίσουν νίκες και τίτλους στον μηχανοκίνητο αθλητισμό από την TMC.

Για τον Toyoda, η επόμενη πρόκληση ήταν να πραγματοποιήσει ένα πραγματικό «Shikinen Sengu» (τελετουργία της «περιοδικής ανανέωσης») με τη μορφή TMC, δημιουργώντας το απόλυτο σπορ αυτοκίνητο. Ως εκ τούτου, τα GR GT, GR GT3 και LFA Concept έκαναν πρεμιέρα το 2025.

Toyota Racing

Η Toyota Motor Corporation (Toyota) και η TOYOTA RACING GmbH άλλαξαν το όνομα της εταιρείας του ευρωπαϊκού κέντρου έρευνας και ανάπτυξης και θυγατρικής της «TOYOTA GAZOO Racing Europe GmbH» (Κολωνία, Γερμανία) σε «TOYOTA RACING GmbH» και θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν το νέο όνομα από τις 7 Ιανουαρίου 2026 και μετά.

Η TOYOTA RACING GmbH θα ενισχύσει τα θεμέλια που υποστηρίζουν την τεχνολογική ανάπτυξη της Toyota μακροπρόθεσμα μέσω τεχνολογίας αιχμής στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Η Toyota αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA (WEC) ως «TOYOTA GAZOO Racing» από το 2016 έως το 2025. Ξεκινώντας από τη σεζόν του 2026, η ομάδα θα συμμετέχει με τη νέα μάρκα «TOYOTA RACING» και θα παρουσιάσει το ανανεωμένο «TR010 HYBRID» Hypercar. Επιπλέον, το κέντρο έρευνας και ανάπτυξης της TMC στην Κολωνία της Γερμανίας (TOYOTA GAZOO Racing Europe), με τη νέα επωνυμία «TOYOTA RACING», πρόκειται να ειδικευτεί σε δραστηριότητες μηχανοκίνητου αθλητισμού μέσω των προηγμένων τεχνολογιών ανάπτυξής της, προωθώντας τη μακροπρόθεσμη τεχνολογική ανάπτυξη στην ανάπτυξη κινητήρων και σε άλλους τομείς.

Οι τεχνολογίες που αναπτύσσει πρόκειται να συνεχίσουν να εισάγονται σε διάφορα σενάρια μηχανοκίνητου αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων αγώνων πίστας στον κόσμο, καθώς και των ράλι, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση.

TGRR

Η TGRR (TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing) πρόκειται να συνεχίσει τις τρέχουσες δραστηριότητές της. Ως οντότητα που φέρει στο όνομά της το «T» της TOYOTA Racing και το «G» της GAZOO Racing, σκοπεύει να χρησιμεύσει ως γέφυρα μεταξύ των δύο, βελτιώνοντας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό ως αγωνιστική ομάδα τα προϊόντα και τις τεχνολογίες που αναπτύσσει η καθεμία, λειτουργώντας παράλληλα ως χώρος πρακτικής εξάσκησης (dojo) που καλλιεργεί τα ταλέντα.

Tι κρατάμε: