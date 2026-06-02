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Η Toyota Gazoo Racing έκανε το 1-2-3-4 στο Ράλλυ Ιαπωνίας – Επόμενος σταθμός το Ακρόπολις

ΤΡΙΤΗ | 02.06.2026
Autotypos Team
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Η Toyota Gazoo Racing κυριάρχησε πετυχαίνοντας το 1-2-3-4 μπροστά στο κοινό της και τώρα ετοιμάζεται για το Ράλλυ Ακρόπολις

Απόλυτη «εντός έδρας» κυριαρχία για την ομάδα της Toyota Gazoo Racing στο Ράλλυ Ιαπωνίας, με την ομάδα να πραγματοποιεί το 1-2-3-4. Ο Elfyn Evans κατέκτησε τη νίκη για τρίτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, οδηγώντας την ομάδα σε έναν ιστορικό θρίαμβο, με τους Sébastien Ogier και Sami Pajari να ανεβαίνουν επίσης στο βάθρο, ενώ ο Takamoto Katsuta τερμάτισε τέταρτος.

Πρόκειται για την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του GR YARIS Rally1 στους αγώνες που έχουν διεξαχθεί στην Toyota City, ενώ ήταν και η τελευταία εμφάνιση των σημερινών προδιαγραφών των Rally1 σε ιαπωνικό έδαφος πριν από την αλλαγή κανονισμών που θα ισχύσει από το 2027.

13η νίκη για τον Evans

Ο Evans εκμεταλλεύτηκε ιδανικά τη θέση εκκίνησής του στις στενές και απαιτητικές ασφάλτινες ειδικές των νομών Aichi και Gifu, χτίζοντας σημαντικό προβάδισμα ήδη από την περίφημη ειδική Isegami’s Tunnel της Παρασκευής. Μαζί με τον συνοδηγό του Scott Martin διαχειρίστηκαν άψογα τον αγώνα, κατακτώντας την 13η νίκη της καριέρας τους στο WRC.

Παράλληλα, ο Ουαλός έφτασε τα 50 βάθρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ και αύξησε τη διαφορά του στην κορυφή της βαθμολογίας στους 20 βαθμούς, στο μέσο της σεζόν.

Οι Sébastien Ogier και Vincent Landais, νικητές του Ράλλυ Ιαπωνίας το 2025, τερμάτισαν δεύτεροι, 12,8 δευτερόλεπτα πίσω από τους Evans και Martin. Τρίτοι τερμάτισαν οι Sami Pajari και Marko Salminen, σημειώνοντας το πέμπτο τους βάθρο στους τελευταίους έξι αγώνες και το έκτο συνολικά από το πρώτο τους βάθρο, το οποίο πέτυχαν στον περσινό αγώνα της Ιαπωνίας.

Ο Takamoto Katsuta γνώρισε την αποθέωση από τους Ιάπωνες φιλάθλους. Παρά την απώλεια χρόνου λόγω ζημιάς σε ελαστικό την Παρασκευή, κατάφερε να ανακάμψει και μαζί με τον Aaron Johnston σημείωσε νίκη σε ειδική διαδρομή την τελευταία ημέρα, ενώ τερμάτισε δεύτερος τόσο στην Power Stage όσο και στην κατάταξη του Super Sunday.

Ιδιαίτερα ανταγωνιστικός ήταν και ο Oliver Solberg στο πρώτο του Ράλλυ Ιαπωνίας με Rally1, διεκδικώντας τη νίκη μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, όταν μια έξοδος προκάλεσε ζημιά στην πίσω ανάρτηση. Επιστρέφοντας την Κυριακή, κέρδισε τρεις από τις έξι ειδικές διαδρομές, συμπεριλαμβανομένης της Power Stage, ενώ κατέκτησε και την πρώτη θέση στο Super Sunday.

Η μεταφορά του αγώνα από τον Νοέμβριο στα τέλη Μαΐου έφερε διαφορετικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου, αυξάνοντας τις απαιτήσεις για πληρώματα, αυτοκίνητα και ελαστικά. Η νίκη στην Power Stage είχε ιδιαίτερη σημασία για την Toyota, καθώς το GR YARIS Rally1 έφτασε τις 50 συνεχόμενες νίκες σε ασφάλτινες ειδικές διαδρομές στα τρία τελευταία ασφάλτινα Ράλλυ του WRC.

Παράλληλα, η TGR-WRT αύξησε το προβάδισμά της στο πρωτάθλημα κατασκευαστών στους 127 βαθμούς.

Στην κατηγορία WRC2, ο Yuki Yamamoto πέτυχε τον μεγάλο του στόχο στον εντός έδρας αγώνα, κατακτώντας το πρώτο του βάθρο με το GR Yaris Rally2 και συνοδηγό τον James Fulton. Ο Alejandro Cachón, επίσης με GR Yaris Rally2, έδωσε μάχη για τη νίκη μέχρι το τέλος, ολοκληρώνοντας τελικά δεύτερος με μικρή διαφορά.

Επόμενος σταθμός το Ακρόπολις

Επόμενος σταθμός του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος είναι το Ράλλυ Ακρόπολις (25-28 Ιουνίου), ένας από τους πιο απαιτητικούς αγώνες του θεσμού, με σκληρές βραχώδεις ειδικές διαδρομές και υψηλές θερμοκρασίες που δοκιμάζουν οδηγούς, αυτοκίνητα και ελαστικά στα όριά τους.

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Tags
#Toyota#Toyota Gazoo Racing#WRC#ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις#Ιαπωνία
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