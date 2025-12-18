Η Yamaha γυρίζει σελίδα στο MotoGP αφήνοντας πίσω τον M1

Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά τα MotoGP. Με αυτό ξεκαθαρισμένο, τα νέα είναι ιστορικά

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Η Yamaha ανακοίνωσε επίσημα ότι αποσύρει τον εμβληματικό τετρακύλινδρο εν σειρά “big-bang” κινητήρα M1. Πρόκειται για τον κινητήρα που της χάρισε οκτώ παγκόσμιους τίτλους αναβατών από το 2002 μέχρι σήμερα. Η απόφαση έρχεται μετά από μία απογοητευτική σεζόν, όπου η Yamaha τερμάτισε τελευταία στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Η τελευταία της νίκη σε Grand Prix σημειώθηκε το 2022. Χρονιά που αποτέλεσε και το κύκνειο άσμα του διάσημου M1.

Τη θέση του παίρνει ένας νέος V4 κινητήρας, ο οποίος δοκιμάστηκε εντατικά μέσα στο 2025. Έχει ήδη τρέξει σε τρεις αγώνες με τον Augusto Fernandez, ενώ η πιο πρόσφατη δοκιμή πραγματοποιήθηκε στη Βαλένθια τον προηγούμενο μήνα. Για τους φίλους των αγώνων, ο συνδυασμός Yamaha με V4 φέρνει μνήμες από τη χρυσή εποχή των 500 κυβικών. Η YZR500, με δίχρονο V4, κυριάρχησε στα ’80s και στις αρχές των ’90s. Eddie Lawson και Wayne Rainey κέρδισαν τίτλους και έγραψαν ιστορία με αυτό το μοτέρ.

Με τη μετάβαση στο τετράχρονο MotoGP, η Yamaha άφησε τον V4 και επένδυσε στον inline-four. Η M1 ξεχώρισε χάρη στη μοναδική σειρά ανάφλεξης 1+3, 2+4, που της έδινε χαρακτήρα δικύλινδρου με εξαιρετική πρόσφυση στον πίσω τροχό. Για δεκαετίες όμως, ο V4 έμενε απλώς μία ανάμνηση. Μέχρι σήμερα. Όπως εξήγησε ο Massimo Bartolini, τεχνικός διευθυντής της Yamaha Factory Racing, η μετάβαση είναι στρατηγική. Ο V4 προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα ενόψει των τεχνικών κανονισμών του 2027, ειδικά σε θέματα διάταξης της μοτοσυκλέτας και αεροδυναμικής εξέλιξης.

Η σημασία της αλλαγής δεν είναι μικρή. Με τον inline-four, η Yamaha πέτυχε πάνω από 350 βάθρα, 125 νίκες και συμμετείχε σε 429 Grand Prix. Κατέκτησε πέντε τίτλους κατασκευαστών, επτά τίτλους ομάδων, οκτώ τίτλους αναβατών και πέντε Triple Crowns. Ο Rossi, ο Lorenzo και ο Quartararo έχτισαν τις καριέρες τους επάνω σε αυτόν τον κινητήρα.

Γιατί λοιπόν η αλλαγή; Πολλοί τη συνδέουν με την προσπάθεια να πειστεί ο Fabio Quartararo να παραμείνει στην ομάδα. Η πραγματικότητα, όμως, είναι πιο σύνθετη.

Τα μειονεκτήματα της εν σειρά διάταξης ήταν γνωστά εδώ και καιρό. Όπως δήλωσε ο Jack Miller, η Yamaha δοκίμασε τα πάντα, αλλά παρέμεναν τα ίδια προβλήματα. Στον inline κινητήρα, όλοι οι κύλινδροι βρίσκονται επάνω από τον μπροστινό τροχό. Αυτό επηρεάζει σημαντικά την κατανομή βάρους, ό,τι και να γίνει με το ρεζερβουάρ.

Στον V4, το πίσω μπλοκ των κυλίνδρων μεταφέρει τη μάζα πίσω. Η γεωμετρία αλλάζει, η ισορροπία βελτιώνεται, με το συνολικό στήσιμο να γίνεται πιο ευέλικτο. Σύμφωνα με τη Yamaha, ο νέος κινητήρας θα προσφέρει καλύτερη επιτάχυνση, μεγαλύτερη σταθερότητα στο φρενάρισμα, πιο στενό πλαίσιο και καλύτερη προσαρμογή στα σύγχρονα ελαστικά και την αεροδυναμική.

Ο V4 θα χρησιμοποιηθεί επίσημα στο MotoGP από το 2026. Για πολλούς φίλους του σπορ, δεν πρόκειται απλώς για μία τεχνική εξέλιξη. Είναι μία επιστροφή σε έναν πιο άγριο, πιο συναισθηματικό ήχο. Σε εκείνο το πνεύμα των ένδοξων δεκαετιών του ’80 και του ’90, με το παλιό να γίνεται ξανά νέο. Ίσως αυτή να είναι η αρχή της αναγέννησης της Yamaha στο MotoGP.

Περισσότερα για το νέο V4 κινητήρα της Yamaha στο παρακάτω βίντεο:

