ΑΓΩΝΕΣ

Lancia Ypsilon HF: Ο θρύλος των ράλλυ ξαναγράφει την ιστορία του από την αρχή

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 21.11.2025
Στέλιος Παππάς
lancia-ypsilon-hf-o-thrylos-ton-rally-xanagrafei-tin-istoria-tou-apo-tin-archi-783660

Η Lancia επιστρέφει στα ράλλυ με την Ypsilon Rally2 HF Integrale στα WRC2 το 2026 και φέρνει στο δρόμο την Ypsilon HF των 280 PS.

Η Lancia ανακοίνωσε στο Satory, την έδρα της Stellantis Motorsport, την επιστροφή της στο WRC2 το 2026 με την ολοκαίνουργια Ypsilon Rally2 HF Integrale. Για τη μάρκα με 11 τίτλους Κατασκευαστών στο WRC, η κίνηση αυτή δεν είναι «φόρος τιμής στο παρελθόν», αλλά μια στοχευμένη επανεκκίνηση του θρύλου με επένδυση σε νέους οδηγούς, σύγχρονα προγράμματα και απτό τεχνολογικό transfer από την πίστα στο δρόμο.

Το 2025, ο ενιαίος θεσμός Trofeo Lancia με την Ypsilon Rally4 HF έστησε ήδη μια ζωντανή βάση ιδιωτικών ομάδων και πληρωμάτων. Πάνω σε αυτό το θεμέλιο, η Lancia χτίζει μια πλήρη «πυραμίδα επιδόσεων» – από Rally6 και Rally4, έως Rally2 με την HF Integrale.

WRC2 2026: η νέα Ypsilon Rally2 HF Integrale

Ο αγωνιστικός πυλώνας της επιστροφής είναι η Ypsilon Rally2 HF Integrale, ένα εξ ολοκλήρου νέο αυτοκίνητο, εξελιγμένο από κοινού με τη Stellantis Motorsport, με στόχο να σταθεί αμέσως στην κορυφή της κατηγορίας.

Βασικά στοιχεία:

  • 1.6 turbo (32 mm restrictor), έως 287 hp (~291 PS) / 425 Nm, Marelli ECU & maps.

  • Τετρακίνηση INTEGRALE, SADEV 5-σχ. σειριακό κιβώτιο, μηχανικά μπλοκέ διαφορικά εμπρός/πίσω.

  • Αλουμίνιο/ατσάλι/σύνθετα, νέο roll-cage, στοχευμένη μείωση μάζας & κέντρου βάρους.

  • Αεροδυναμική βελτίωση για downforce/σταθερότητα, πλήρης αναβάθμιση πλαισίου/αναρτήσεων.

  • Αναρτήσεις McPherson με Reiger 3-way (ασφάλτινη & χωμάτινη ρύθμιση).

  • Φρένα Alcon 355 mm (ασφάλτινο spec).

  • Διαστάσεις: 4.070 x 1.820 mm, μεταξόνιο 2.550 mm, βάρος 1.230 kg (min, reg.).

Αγώνες & πρόγραμμα 2026: Πρεμιέρα στο Rallye Monte-Carlo, στόχος η συμμετοχή σε ≥8 γύρους WRC2, παράλληλα παρουσία σε ERC και βασικά εθνικά πρωταθλήματα (Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο). Παραδόσεις πελατών: Α’ τρίμηνο 2026 (Stellantis Motorsport Racing Shop) με συμμόρφωση στο cost-cap της κατηγορίας.

Lancia WRC2 HF Integrale from November 18 to 19, 2025 in Satory, France – Photo Germain Hazard / DPPI

Η Stellantis Motorsport υπογράφει την αγωνιστική τεχνογνωσία (WRC, WEC, Formula E), ενώ το Balocco στην Ιταλία εξασφαλίζει το «δυναμικό αποτύπωμα» που χαρακτήριζε πάντα τις Lancia. Η συνεχής ροή δεδομένων και δοκιμών μεταξύ των δύο κέντρων ενοποιεί διαδικασίες και εγγυάται ομοιογένεια μηχανικής ποιότητας από τους θεσμούς πελατών (Customer Racing) έως την παραγωγή.

Από την ειδική διαδρομή στον δρόμο: Ypsilon HF 280 PS

Η αγωνιστική τεχνολογία περνά ήδη σε μοντέλο δρόμου. Με την αμιγώς ηλεκτρική Ypsilon HF 280 PS (207 kW, 345 Nm). Η επιτάχυνση 0–100 km/h έρχεται σε 5,6 s, με τη μπαταρία των 54 kWh να εξασφαλίζει 370 km σε WLTP, ενώ η γρήγορη φόρτιση προσθέτει 100 km αυτονομίας σε 10’.

Lancia WRC2 HF Integrale from November 18 to 19, 2025 in Satory, France – Photo Germain Hazard / DPPI

Σημείο-κλειδί φυσικά αποτελεί το μηχανικό Torsen μπλοκέ διαφορικό, τα μεγαλύτερα φρένα, η χαμηλότερη και πιο σφιχτή ανάρτηση σε συνδυασμό με τα φαρδύτερα μετατρόχια και το ενισχυμένο σασί.

Lancia WRC2 HF Integrale from November 18 to 19, 2025 in Satory, France – Photo Germain Hazard / DPPI

Η αγωνιστική οικογένεια HF: πρόσβαση, εκμάθηση, κορυφή

  • Ypsilon HF Racing (Rally6): 1.2 turbo 145 PS / 240 Nm, 6άρι χειροκίνητο με κοντές σχέσεις, μηχανικό μπλοκέ, roll-cage & προδιαγραφές FIA. «Ready-to-race» από 38.900 € (εκτός ΦΠΑ) – ιδανικό εργαλείο εκμάθησης για νέους.

  • Ypsilon Rally4 HF: 1.2 turbo 212 hp, σειριακό SADEV, Ohlins 3-way, φρένα 330 mm (ασφάλτινο spec). Ανθεκτικό, ανταγωνιστικό και «σχολείο» set-up για ιδιώτες/επαγγελματίες.

  • Ypsilon Rally2 HF Integrale: το αγωνιστικό αιχμή-του-δόρατος για WRC2/ERC, με το πλήρες οπλοστάσιο πλαισίου, μετάδοσης και αεροδυναμικής.

Τι κρατάμε;

  • Επιστροφή της Lancia στο WRC2 (2026) με Ypsilon Rally2 HF Integrale και στόχο νίκες & τίτλο.

  • Συνεχής τεχνολογική ροή Satory – Balocco: αγωνιστική τεχνογνωσία, οδική χρηστικότητα.

  • Ypsilon HF Electric 280 PS: 0–100 km/h 5,6 s, 54 kWh, 370 km WLTP.

  • Πυραμίδα HF (Rally6–Rally4–Rally2): πρόσβαση για νέους, εξέλιξη πληρωμάτων, ανταγωνιστικότητα.

  • Όραμα χωρίς νοσταλγία: κληρονομιά και σύγχρονη μηχανολογία για μια νέα γενιά Lancia.

Στην Ελλάδα το νέο Mazda 6e: Αναλυτικά εκδόσεις και τιμές – Με έκπτωση 3.000 ευρώ

Aυτό είναι το SUV που ξεκινά από τα 25.900€ και απέσπασε κορυφαία βαθμολογία 5 αστέρων στις δοκιμές Euro NCAP

Μεγάλη αλλαγή στον ΚΟΚ: «Αυτόματος κόφτης» στην ανανέωση διπλωμάτων για ηλικιωμένους

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
