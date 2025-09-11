Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale: Ο θρύλος επέστρεψε

Μπορεί οι πωλήσεις της νέας Ypsilon να μην είναι τόσο πετυχημένες όσο ήλπιζε η εταιρεία, αλλά ακόμη και έτσι η Lancia επενδύει πολλά στην επιστροφή της στο μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Οι πρώτες επίσημες φωτογραφίες της Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale

Επιθετικό bodykit και ένας turbo κινητήρας 1.600 κυβικών

Τοποθετείται πάνω από τις Lancia Ypsilon HF Racing και Rally 4 HF

Για αυτό το λόγο, μόλις παρουσίασε τη νέα Ypsilon Rally2 HF Integrale, ένα αυτοκίνητο που θα αγωνιστεί στη κατηγορία WRC2. Το νέο rally-car δείχνει πολύ πιο επιθετικό σε σχέση με τις «εισαγωγικές» Ypsilon HF Racing και Rally 4 HF, παρά το γνώριμο άσπρο-μαύρο-κόκκινο «κουστούμι» της με τον εμβληματικό ελέφαντα.

Το ανασχεδιασμένο bodykit φέρει μεγαλύτερους προφυλακτήρες, εισαγωγές αέρα στο καπό, φαρδύτερα φτερά και μια σημαντικά μεγαλύτερη αεροτομή στο πίσω μέρος. Φυσικά, εφοδιάζεται με αγωνιστικούς καθρέπτες, roof scoop και λευκές ζάντες. Ακόμη και αν δεν έχει κάνει καν το ντεμπούτο του στο κόσμο των rally, η Lancia τοποθέτησε στη κολώνα του αυτοκινήτου μια λίστα με διακρίσεις της ίδιας, για να «υπενθυμίσει» σε όλους πως είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους κατασκευαστές στην ιστορία του WRC, με 10 παγκόσμια πρωταθλήματα από το 1974 μέχρι το 1992, με τις Stratos, 037 και Delta.

Η επίσημη ανακοίνωση για το νέο αγωνιστικό μοντέλο ήταν αρκετά… λακωνική: «Η νέα Ypsilon Rally2 HF Integrale κάνει το ντεμπούτο της, φέρνοντας το θρυλικό πνεύμα από τις νίκες της Lancia στα ράλλυ, στο μηχανοκίνητο αθλητισμό του σήμερα. Και αυτό, είναι μονάχα η αρχή»

Τι κρύβει κάτω από το καπό;

Με μια τόσο σύντομη ανακοίνωση, είναι λογικό να μην ξέρουμε ακριβώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου, αλλά καθώς θα αγωνιστεί στη κατηγορία Rally2 είναι εύλογο να υποθέσουμε πως θα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της κατηγορίας, άρα θα χρησιμοποιεί έναν turbo τετρακύλινδρο 1,6 λίτρων και θα συνδυάζεται με ένα σειριακό κιβώτιο ταχυτήτων 5 σχέσεων και ένα σύστημα τετρακίνησης με μηχανικά διαφορικά. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, το ελάχιστο βάρος της κατηγορίας είναι τα 1.230 κιλά.

Η Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale είναι πιθανόν να «δανειστεί» μερικά εξαρτήματα από το Citroen C3 Rally2, που επίσης ανήκει στον ίδιο όμιλο και παρουσιάστηκε το 2018, ενώ ανανεώθηκε μηχανικά το 2024. Στη περίπτωση του C3, ο 1.6 turbo αποδίδει 282 ίππους.

Λογικά θα κάνει το ντεμπούτο της μέσα στο επόμενο έτος

Η Lancia θα ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την Ypsilon Rally2 HF Integrale λίγο καιρό πριν αγωνιστεί. Αναμένεται να συμμετάσχει στην WRC2 κατηγορία από το 2026 και έπειτα, με πιθανό ντεμπούτο τον Ιανουάριο που μας έρχεται, στο ράλλυ του Μόντε Κάρλο. Ο ανταγωνισμός της σε αυτή τη κατηγορία ακούει σε ονόματα όπως Skoda Fabia, Toyota GR Yaris, Ford Fiesta και Citroen C3.

Πόσο θα κοστίζει;

Όσον αφορά τη τιμή του νέου μοντέλου: τα αγωνιστικά της κατηγορίας Rally2 συνήθως κοστίζουν από 200.000€ έως 300.000€. Άρα και η Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale αναμένεται να είναι πολύ ακριβότερη από τις εισαγωγικές αγωνιστικές της εκδόσεις, που κοστίζουν από 38.900€ για την HF Racing μέχρι και τις 74.500€ για τη Rally 4 HF.

Τι κρατάμε;

