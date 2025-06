Le Mans: Νίκη για τη Ferrari και δικαίωση για τον Ρομπερτ Κούμπιτσα

Η Ferrari των Phil Hanson, Robert Kubica και Yifei Ye ήταν η μεγάλη νικήτρια στο 93ο 24 Hours of Le Mans.

Μεγάλη νίκη για την ομάδα της Ferrari στον αγώνα αντοχής στο Le Mans, οπού και ανέβηκε στην κορυφαία θέση του βάθρου για 3η συνεχόμενη χρονιά. Η ιταλική μάρκα παραλίγο να γίνει η πρώτη που κάνει το 1-2-3 στο βάθρο του θρυλικού αγώνα μετά την Audi, το 2012. Ωστόσο, η Porsche των Estre, Vanthoor και Campbell κατάφερε να πάρει την 2η θέση.

The #83 499P seals the 𝗵𝗮𝘁-𝘁𝗿𝗶𝗰𝗸 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻 𝗺𝗮𝗻𝘂𝗳𝗮𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲𝗿. With 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗞𝘂𝗯𝗶𝗰𝗮, 𝗬𝗶𝗳𝗲𝗶 𝗬𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗣𝗵𝗶𝗹 𝗛𝗮𝗻𝘀𝗼𝗻, Ferrari has shone… pic.twitter.com/etLfafZIqU

Δυνατές μάχες μεταξύ των πρώτων τεσσάρων, με λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα να χωρίζουν στο τέλος τον 4ο από την κορυφή. Η Ferrari επωφελήθηκε σε μεγάλο βαθμό από το safety car στα μέσα αγώνα, επιτρέποντας στην ιταλική ομάδα να επανορθώσει για μερικά λάθη που έκανε νωρίτερα και δεν έδωσε πολλά δικαιώματα στον ανταγωνισμό.

One of F1’s brightest talents in the 2000s.

Linked with a move to Ferrari.

Suffers life-threatening crash at a minor rally event in 2011, partially severing his arm.

Comeback to F1 in 2019.

WINS LE MANS WITH A FERRARI IN 2025.

Robert Kubica 🇵🇱🐎 pic.twitter.com/yPdJrBu2p9

— Ferrari News 🐎 (@FanaticsFerrari) June 15, 2025