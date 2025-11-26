Μάχη τίτλου στη Φόρμουλα 1: Τα σενάρια που κρατούν ανοικτή την κορυφή για Νόρις, Πιάστρι και Φερστάπεν

Η μάχη για τον τίτλο της Φόρμουλα 1 κορυφώνεται, με Νόρις, Πιάστρι και Φερστάπεν να διεκδικούν το πρωτάθλημα ενόψει Κατάρ και Άμπου Ντάμπι

Η ακύρωση των μονοθεσίων της McLaren στο γκραν πρι του Λας Βέγκας αποτέλεσε πλήγμα για τον Λάντο Νόρις, ο οποίος στοχεύει στην κατάκτηση του τίτλου οδηγών στη Φόρμουλα 1. Παρά τη δεύτερη θέση του στο Λας Βέγκας, το προβάδισμά του μειώθηκε στους 24 βαθμούς, καθώς οι Όσκαρ Πιάστρι και Μαξ Φερστάπεν έφτασαν τους 366 βαθμούς, έναντι 390 του Βρετανού.

Ο 26χρονος οδηγός από το Μπρίστολ παραμένει φαβορί, ωστόσο το προβάδισμά του δεν είναι τόσο ισχυρό όσο θα ήταν αν είχε διατηρήσει τους 18 βαθμούς της δεύτερης θέσης. Σε αυτή την περίπτωση θα είχε πλεονέκτημα 30 βαθμών έναντι των διωκτών του.

Η συνέχεια της μάχης τίτλου

Λίγες ημέρες πριν από το γκραν πρι στο Κατάρ, απομένουν 58 βαθμοί προς διεκδίκηση: 25 βαθμοί για τον νικητή του Κατάρ (30/11), άλλοι 25 για το Άμπου Ντάμπι (7/12) και οκτώ βαθμοί από τον αγώνα σπριντ στο Κατάρ.

Ο Νόρις μπορεί να εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο αν ολοκληρώσει το Σαββατοκύριακο με προβάδισμα τουλάχιστον 26 βαθμών έναντι Πιάστρι και Φερστάπεν. Ωστόσο, δεν μπορεί να κατακτήσει τον τίτλο στο σπριντ της 29ης Νοεμβρίου, ακόμη κι αν κερδίσει και οι δύο αντίπαλοί του δεν βαθμολογηθούν, καθώς θα απομένουν 50 βαθμοί.

Αν ο Βρετανός συγκεντρώσει δύο βαθμούς περισσότερους από τους διώκτες του στο σύνολο του Σαββατοκύριακου, θα «κλειδώσει» το πρωτάθλημα, ανεβάζοντας το προβάδισμα στο +26 με 25 βαθμούς να μένουν στο Άμπου Ντάμπι.

Σενάρια ισοβαθμίας

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, τα δεδομένα αλλάζουν ανάλογα με τον αριθμό των νικών:

Αν ο Νόρις κερδίσει στο Κατάρ και πάρει έναν βαθμό παραπάνω από τους Πιάστρι και Φερστάπεν, θα φτάσει τις οκτώ νίκες , γεγονός που του δίνει πλεονέκτημα στην ισοβαθμία.

Ακόμη κι αν δεν βαθμολογηθεί στο Άμπου Ντάμπι και κερδίσει κάποιος από τους δύο διεκδικητές, ο Βρετανός διατηρεί το πάνω χέρι απέναντι στον Φερστάπεν (8 έναντι 7 νικών).

Στον Πιάστρι, ωστόσο, οι δεύτερες θέσεις λειτουργούν υπέρ του Νόρις (8-3), σε περίπτωση που ισοφαρίσουν στις νίκες.

Πιθανές ανατροπές

Αν ο Νόρις πάρει έναν βαθμό παραπάνω από τον Πιάστρι στο Κατάρ χωρίς να κερδίσει, ο Αυστραλός παραμένει στη διεκδίκηση, καθώς μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση με νίκη στο Άμπου Ντάμπι, εφόσον ο Βρετανός δεν βαθμολογηθεί.

Αντίστοιχα, ακόμη κι αν ο Νόρις προηγηθεί οριακά του Φερστάπεν στο Κατάρ και ο Ολλανδός κερδίσει το γκραν πρι, ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής παραμένει στο παιχνίδι. Με δεύτερη νίκη στο Άμπου Ντάμπι και μηδενισμό του Νόρις, ο Φερστάπεν θα έχει το πλεονέκτημα στις νίκες (οκτώ έναντι επτά).

