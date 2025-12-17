Νέα μονοθέσια F1 2026: Φωτογραφίες και όλα όσα πρέπει να ξέρεις

Η χρονιά των μεγάλων αλλαγών θα είναι το 2026 για την F1, με τις μεγαλύτερες ανατροπές στους κανονισμούς των τελευταίων 10+ ετών

Νέοι κινητήρες, μεγάλες αλλαγές στην αεροδυναμική και τους κανονισμούς και φυσικά, νέες ομάδες: Η νέα σεζόν της Formula 1 φέρνει μεγάλες αλλαγές που στοχεύουν στη δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού τοπίου, με ακόμα μεγαλύτερο βάρος να πέφτει στον τομέα της ασφάλειας και της καινοτομίας.

Ας δούμε τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τα μονοθέσια του αύριο.

Κεφάλαιο 1: Αεροδυναμική

Η νέα σεζόν βάζει τα μονοθέσια σε αυστηρή δίαιτα, κάνοντάς τα πιο μικρά σε διαστάσεις, ενώ το πιο κοντό μεταξόνιο και το χαμηλότερο βάρος θα τα κάνει ακόμα πιο ευέλικτα. Οι τροχοί 18 ιντσών με λάστιχα τις Pirelli παραμένουν, ωστόσο, μειώνεται το πλάτος τους, κάτι που σημαίνει λιγότερο drag, αλλά και χαμηλότερο βάρος. Αυτά που δεν παραμένουν είναι τα μικρά φτερά που κάλυπταν μέρος των μπροστά τροχών, κάτι που σίγουρα θα χαρίσει στα νέα μονοθέσια ένα ακόμα πιο καθαρό look, «κόβοντας» παράλληλα και μερικά κιλά ή έστω γραμμάρια.

Μεγάλες αλλαγές θα γίνουν και στο πάτωμα των μονοθεσίων, με τις αεροσήραγγες να αντικαθίστανται από τεράστιους αεραγωγούς και επιβλητικά diffusers. Μπορεί έτσι να χάνουν λίγο στον τομέα της αεροδυναμικής, αλλά κερδίζουν μερικά εκατοστά απόστασης από τον δρόμο, επιτρέποντας διαφορετικά στυλ οδήγησης – κάτι που αναμένεται να «φουντώσει» τον ανταγωνισμό.

Παράλληλα, οι εμπρός και πίσω αεροτομές γίνονται αρκετά πιο απλές, η ρύθμιση των οποίο αναμένεται να αποτελέσει έναν νέο «πονοκέφαλο» για τους μηχανικούς των ομάδων.

Τέλος το DRS

Kαι φτάσαμε στην πιθανότατα μεγαλύτερη αλλαγή στην εν λόγω κατηγορία: Την αντικατάσταση του DRS από το Active Aero. Από την ερχόμενη σεζόν, τα μονοθέσια θα μπορούν να την γωνία των μπροστινών και των πίσω αεροδυναμικών στοιχείων ανάλογα με το σημείο της πίστας στο οποίο βρίσκονται. Αυτό σημαίνει αυτόματα περισσότερη κάθετη δύναμη και πρόσφυση στις στροφές και τη λιγότερη δυνατή οπισθέλκουσα στις ευθείες, όλα με το πάτημα ενός κουμπιού.

Και το καλύτερο; Οι οδηγοί θα μπορούν να αλλάζουν εύκολα και γρήγορα το αεροδυναμικό setup όποτε αυτοί θέλουν, σε κάθε γύρο!

Αντί για το DRS, οι οδηγοί της F1 θα έχουν στη διάθεσή τους το Overtake Mode (Λειτουργία Προσπέρασης) κάτι που θα μπορούν να ενεργοποιήσουν όταν βρίσκονται εντός ενός δευτερολέπτου από το προπορευόμενο μονοθέσιο. Με το πάτημα ενός κουμπιού, οι οδηγοί θα έχουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια στη διάθεσή τους, με το νέο σύστημα να θυμίζει αρκετά το παλαιότερο KERS.

Άλλη μια λειτουργία που θα έχουν από του χρόνου οι οδηγοί στο «οπλοστάσιό» τους είναι το Boost Mode, το οποίο θα ξεκλειδώνει όλη την διαθέσιμη ισχύ από το υβριδικό σύστημα. Οι οδηγοί θα μπορούν να χρησιμοποιούν την εν λόγω λειτουργία αποσπασματικά ή και όλη σε έναν γύρο, ανάλογα την περίσταση.

Κεφάλαιο 2: Κινητήρες

Άλλο ένα hot topic είναι φυσικά οι νέοι κινητήρες. Εδώ οι αλλαγές δεν είναι τόσο εκτεταμένες, αλλά αρκετές για να κάνουν κάποιους να… ξινίσουν. Στην καρδιά των μονοθεσίων παραμένουν οι υβριδικοί turbo V6 κινητήρες 1,6 λίτρων, ωστόσο, από του χρόνου θα έχουμε μια απόλυτη ισορροπία μεταξύ της θερμικής και ηλεκτρικής ισχύς.

Συγκεκριμένα, η απόδοση των θερμικών μονάδων έχει μειωθεί, ενώ η αντίστοιχη των ηλεκτροκινητήρων έχει τριπλασιαστεί, φτάνοντας σε μια ισορροπία 50-50. Αυτή η αλλαγή είναι «βούτυρο στο ψωμί» παραδοσιακών δυνάμεων όπως η Mercedes και Ferrari, των νεοφερμένων, Audi και Red Bull (με κινητήρες Ford πλέον), αλλά και αυτών που επιστρέφουν, δηλαδή της Honda.

Kι αν (δικαιολογημένα μεν) ανησυχείτε πως αυτό το 50-50 είναι ένα μεγάλο βήμα προς το 100-0 (ηλεκτρική-θερμική), τότε δεν έχετε παρά να ακούσετε τον νέο κινητήρα της Honda να «βρυχάται» για πρώτη φορά. Δύσκολα πας από αυτό στην ηλεκτρική «βουβαμάρα» από μέρα σε μέρα!

Οι νέες μονάδες ισχύος της F1 θα χρησιμοποιούν προηγμένα βιώσιμα καύσιμα τα οποία πέρασαν επιτυχημένα το τεστ τους πέρσι σε F2 και F3 και πληρούν τα (ιδιαίτερα αυστηρά) πρότυπα βιωσιμότητας.

Κεφάλαιο 3: Ασφάλεια

Καμία αλλαγή κανόνων δεν θα ήταν ολοκληρωμένη χωρίς περαιτέρω βελτιώσεις στον τομέα της ασφάλειας – έναν τομές που υπήρξε το μεγάλο «αγκάθι» του κορυφαίου πρωταθλήματος μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η νέα σεζόν δεν αποτελεί εξαίρεση, με τα μονοθέσια της F1 να συνεχίζουν να γίνονται όλο και ασφαλέστερα.

Τα cockpits θα υποβάλλονται σε ακόμα πιο σκληρές δοκιμές, ενώ τα roll hoops θα ενισχυθούν για να αντέχουν 23% περισσότερο φορτίο – ή το βάρος περίπου… 9 οικογενειακών αυτοκινήτων. Η αρχιτεκτονική του εμπρός μέρους θα χωρίζεται πια σε δύο τμήματα, παρέχοντας έτσι ακόμα υψηλότερα επίπεδα προστασίας σε μετωπικές συγκρούσεις.

