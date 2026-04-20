ΑΓΩΝΕΣ

Νεκρός θεατής σε Ράλι στην Αργεντινή – Τρομακτικό το video

ΔΕΥΤΕΡΑ | 20.04.2026
AutoTypos Team
Τραγωδία στο Ράλι Sudamericano Mina Clavero στην Αργεντινή, όπου θεατής έχασε τη ζωή του μετά από σοβαρό ατύχημα με αγωνιστικό αυτοκίνητο.

Τραγική κατάληξη είχε αγώνας του FIA CODASUR Rally Championship στην Αργεντινή, καθώς ένας θεατής έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο τραυματίστηκαν μετά από σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή στο Rally Sudamericano Mina Clavero. Η FIA επιβεβαίωσε επίσημα το περιστατικό, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για το συμβάν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αγωνιστικό αυτοκίνητο των Didier Arias και Hector Nunez χτύπησε σε ανάχωμα και στη συνέχεια άρχισε να αναποδογυρίζει, καταλήγοντας στη ζώνη των θεατών. Οι δύο αγωνιζόμενοι φέρονται να γλίτωσαν χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, όμως το δυστύχημα είχε πολύ βαρύ απολογισμό για το κοινό που παρακολουθούσε τον αγώνα.

Η FIA ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ένας θεατής σκοτώθηκε και δύο ακόμη τραυματίστηκαν, ενώ υπογράμμισε ότι θα προσφέρει πλήρη στήριξη στους διοργανωτές του Rally Sudamericano Mina Clavero, στο Automóvil Club Argentino (ACA), στη CODASUR και στις τοπικές αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Το video από το ατύχημα, που ήδη κυκλοφορεί, δείχνει πόσο βίαιη ήταν η εξέλιξη του συμβάντος. Το αυτοκίνητο φεύγει από την πορεία του, χτυπά και καταλήγει με συνεχόμενες ανατροπές προς το σημείο όπου βρίσκονταν θεατές. Πρόκειται για εικόνες που σοκάρουν και υπενθυμίζουν πόσο λεπτές παραμένουν οι ισορροπίες στους αγώνες ράλι, ακόμη και όταν υπάρχουν ζώνες ασφαλείας και οργανωμένη επιτήρηση.

Το δυστύχημα στην Αργεντινή ήρθε μόλις μία ημέρα μετά το θανατηφόρο συμβάν στο Nürburgring, όπου έχασε τη ζωή του ο οδηγός Juha Miettinen σε αγώνα προκριματικών του 24ωρου. Έτσι, το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο βαριά του τελευταίου διαστήματος για τον κόσμο του motorsport.

Τι κρατάμε;

  • Ένας θεατής σκοτώθηκε και δύο ακόμη τραυματίστηκαν σε αγώνα του FIA CODASUR Rally Championship στην Αργεντινή.
  • Το ατύχημα έγινε στο Rally Sudamericano Mina Clavero.
  • Το αυτοκίνητο των Didier Arias και Hector Nunez βγήκε από την πορεία του και κατέληξε στη ζώνη των θεατών.
  • Οι δύο αγωνιζόμενοι γλίτωσαν χωρίς σοβαρό τραυματισμό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
  • Η FIA δήλωσε ότι θα στηρίξει πλήρως τη διερεύνηση του περιστατικού.

#Αργεντινή#ατύχημα#θανατηφόρο ατύχημα#Ράλι#τρακάρισμα
