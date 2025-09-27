quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΑΓΩΝΕΣ

Νίκη για τον Μαξ Φερστάπεν στο ντεμπούτο του με τη Ferrari

ΣΑΒΒΑΤΟ | 27.09.2025
Autotypos Team
niki-gia-ton-max-ferstapen-sto-ntebouto-tou-me-ti-ferrari-776893

Την πρώτη του νίκη με τη Ferrari πανηγύρισε ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Μαξ Φερστάπεν.

Εμφατική νίκη για τον Μαξ Φερστάπεν στο ντεμπούτο του στην κατηγορία NLS GT3, οδηγώντας τη Ferrari 296 της Emil Frey Racing στην πίστα Nurburgring Nordschleife.

Ο ολλανδός superstar ήταν επιβλητικός από νωρίς, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση από την τρίτη στην αρχή του αγώνα, προτού ανοίξει την απόστασή του από τον ανταγωνισμό -απόσταση που έφτασε στο περίπου 1 λεπτό!

Ακολούθησαν δύο ώρες αψεγάδιαστης, σχεδόν… «ρομποτικής» οδήγησης, ώσπου ο Μαξ Φερστάπεν έδωσε τη θέση του στον νεαρό Chris Lulham, ο οποίος είδε τελικά την καρό σημαία 24,5 δευτερόλεπτα πριν τη Ford Mustang των, Dennis Fetzer, Jann Mardenborough και Fabio Scherer.

Φωτογραφία: Verstappen.com, David Klopman

Όλες οι ειδήσεις

Πρώτες εντυπώσεις Mercedes CLA 250+: Κάναμε 700 χιλιόμετρα με μία φόρτιση!

Σάλος με την κορυφαία έκδοση αυτού του premium SUV – Την διαλέγει το 54% των αγοραστών

Νέο Dacia Sandero: Τι αλλαγές θα έχει η νέα γενιά του best-seller;

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#F1#Ferrari 296 GT3#Μαξ Φερστάπεν
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

o-romain-grosjean-epistrefei-sto-timoni-enos-monothesiou-tis-f1-meta-apo-5-chronia-650817

FORMULA 1

26.09.2025

Ο Romain Grosjean επιστρέφει στο τιμόνι ενός μονοθεσίου της F1 μετά από 5 χρόνια
formula-1-chrysi-i-apochorisi-tou-christian-horner-apo-ti-red-bull-des-tin-exofreniki-apozimiosi-492741

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.09.2025

Formula 1: “Χρυσή” η αποχώρηση του Christian Horner από τη Red Bull – Δες την εξωφρενική αποζημίωση
mia-gynaika-sto-timoni-tis-formula-1-775681

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.09.2025

Μια γυναίκα στο τιμόνι της Formula 1;
formoula-1-ti-ora-kai-pou-tha-deite-to-grand-prix-sti-montsa-tis-italias-674085

FORMULA 1

05.09.2025

Φόρμουλα 1: Τι ώρα και που θα δείτε το Grand Prix στη Μόντσα της Ιταλίας
formula-1-oskar-piastri-o-nikitis-sto-chaos-tis-ollandias-772979

FORMULA 1

31.08.2025

Formula 1: Όσκαρ Πιάστρι ο νικητής στο χάος της Ολλανδίας
formula-1-pole-gia-ton-oskar-piastri-sto-gp-tis-ollandias-758082

FORMULA 1

30.08.2025

Formula 1: Pole για τον Όσκαρ Πιάστρι στο GP της Ολλανδίας

Πρόσφατες Ειδήσεις