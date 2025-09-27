Νίκη για τον Μαξ Φερστάπεν στο ντεμπούτο του με τη Ferrari

Την πρώτη του νίκη με τη Ferrari πανηγύρισε ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Μαξ Φερστάπεν.

Εμφατική νίκη για τον Μαξ Φερστάπεν στο ντεμπούτο του στην κατηγορία NLS GT3, οδηγώντας τη Ferrari 296 της Emil Frey Racing στην πίστα Nurburgring Nordschleife.

Ο ολλανδός superstar ήταν επιβλητικός από νωρίς, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση από την τρίτη στην αρχή του αγώνα, προτού ανοίξει την απόστασή του από τον ανταγωνισμό -απόσταση που έφτασε στο περίπου 1 λεπτό!

Ακολούθησαν δύο ώρες αψεγάδιαστης, σχεδόν… «ρομποτικής» οδήγησης, ώσπου ο Μαξ Φερστάπεν έδωσε τη θέση του στον νεαρό Chris Lulham, ο οποίος είδε τελικά την καρό σημαία 24,5 δευτερόλεπτα πριν τη Ford Mustang των, Dennis Fetzer, Jann Mardenborough και Fabio Scherer.

MAX VERSTAPPEN WINS ON GT3 DEBUT! 👏👏👏 Max Verstappen wins at Nürburgring on DEBUT in the #31 Ferrari 296 GT3 with his teammate Chris Lulham!#NLS #GT3 pic.twitter.com/puWRN0RKtk — Desi Racing Co (@DesiRacingco) September 27, 2025

Φωτογραφία: Verstappen.com, David Klopman

