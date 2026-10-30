 Ντακάρ 2027: Επιστροφή στην άμμο της Αφρικής – Ανακοινώθηκε η νέα διαδρομή

Πορτογαλία, Μαρόκο και τερματισμός στο Μαρακές: Η A.S.O. παρουσίασε τη νέα χάραξη, με 4.341 χιλιόμετρα ειδικών διαδρομών, μετά την αναγκαστική αποχώρηση από τη Σαουδική Αραβία

Πριν από λίγες μέρες το Ντακάρ έψαχνε τόπο διεξαγωγής. Πλέον, έχει δύο χώρες, διαδρομή, ημερομηνίες και επιστροφή στο πραγματικό του «σπίτι», την Αφρική.

Να θυμίσουμε πως η διοργανώτρια A.S.O., ανακοίνωσε στις 25 Οκτωβρίου ότι το Ντακάρ του 2027 δεν θα γίνει στη Σαουδική Αραβία λόγω των εξελίξεων στην περιοχή, και το Reuters είχε ήδη ψιθυρίσει τη λύση που τώρα επιβεβαιώνεται: Μαρόκο, με εκκίνηση από την Ευρώπη. Εν ολίγοις, ο αγώνας έφυγε από την Αφρική το 2008 λόγω τρομοκρατικών απειλών και τώρα γυρίζει εκεί, είκοσι χρόνια μετά, επειδή στην Σαουδική Αραβία κρίθηκε επικίνδυνη η διεξαγωγή του. ‘Eχει μια ειρωνεία όλο αυτό, χωρίς βέβαια τα γεγονότα που το προκαλούν, να είναι αστεία. Κάθε άλλο.

Ως σημείο εκκίνησης, έχει οριστεί το Λουλέ-Φάρο στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα το στάδιο Αλγκάρβε, με τις 30.000 θέσεις του. Το service park ανοίγει στις 5 Ιανουαρίου, οι τεχνικοί και διοικητικοί έλεγχοι γίνονται από τις 6 ως τις 8, και στις 9, ξεκινά ο πρόλογος του αγώνα. Την επομένη, έρχεται η πρώτη ειδική διαδρομή και αμέσως μετά, η μεταφορά σε λιμάνι της Ισπανίας και επιβίβαση για το Ναντόρ του Μαρόκο. Μετά από μια νυχτερινή πλεύση της Μεσογείου, το καραβάνι πατά στην Αφρική στις 11 Ιανουαρίου και στρατοπεδεύει στην Μπουαρφά.

Από την ανατολική περιοχή του Μαρόκου η διαδρομή κατεβαίνει νότια, πλάι στον Άτλαντα, περνά από τη Ζαγκόρα και φτάνει στο Αγκαντίρ, όπου προβλέπεται 24ωρη στάση. Μετά ο Άτλαντας μένει πίσω και ο αγώνας μπαίνει στις ερήμους του νότου. Η Σμάρα και ένα σημείο σχεδόν μέχρι τη Νταχλά είναι τα πιο απομακρυσμένα της δεύτερης εβδομάδας. Η επιστροφή γίνεται ξανά μέσω Σμάρας και ανεβαίνει παράλληλα με τον Ατλαντικό ως το Μαρακές, όπου θα τερματίσει ο αγώνας.

Να σημειωθεί ότι το Ντακάρ, στο αφρικανικό σκέλος του, θα διεξαχθεί όλο εντός των συνόρων του Μαρόκο. Ως εκ τούτου, δεν θα τερματίσει στο Ντακάρ, το οποίο βρίσκεται μια χώρα (Μαυριτανία) και μια διαφιλονικούμενη περιοχή (Δυτική Σαχάρα) με κατεύθυνση νότιοδυτικά, στη Σενεγάλη. Ντακάρ, χωρίς Ντακάρ, είναι σαν Μαραθώνιος με τερματισμό τον Πειραιά, αλλά μην τα θέλουμε και όλα δικά μας, και μόνο που επέστρεψε στην Αφρική, μας φτάνει.

Οι ειδικές διαδρομές έχουν συνολικό μήκος 4.341 χιλιόμετρα, αριθμός κοντά στις πρόσφατες «εκδόσεις» του αγώνα επί αραβικού εδάφους, με τις περισσότερες ημέρες να κυμαίνονται από ανάμεσα σε 350 και 500 χιλιόμετρα. Οι διοργανωτές υπογραμμίζουν ότι οι έρημοι του Μαρόκου συγκαταλέγονται στις πιο απαιτητικές του κόσμου, για πληρώματα και μηχανήματα, ειδικά για τις μοτοσυκλέτες.

Αναμένουμε να ξεκινήσει η δράση λοιπόν, σε ένα ξεχωριστό Ντακάρ, ακριβώς γιατί επιστρέφει εκεί που γεννήθηκε. Ακολουθεί αναλυτικά, το πρόγραμμα του αγώνα:

Ειδική Ημερομηνία Εκκίνηση και τερματισμός Απόσταση (συνολική | ειδική) Π Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2027 LOULE > LOULE 129 χλμ. | 29 χλμ. 1 Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2027 LOULE > LOULE 300 χλμ. | 100 χλμ. Μ Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2027 LOULE > BOUÂRFA 2 Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2027 BOUÂRFA > BOUÂRFA 490 χλμ. | 390 χλμ. 3 Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2027 BOUÂRFA > BOUÂRFA 490 χλμ. | 410 χλμ. 4 Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2027 BOUÂRFA > ZAGORA 750 χλμ. | 490 χλμ. 5 Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2027 ZAGORA > ZAGORA 540 χλμ. | 365 χλμ. 6 Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2027 ZAGORA > AGADIR 760 χλμ. | 365 χλμ. Α Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2027 AGADIR 7 Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2027 AGADIR > SMARA 790 χλμ. | 500 χλμ. 8 Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2027 SMARA > REFUGE 525 χλμ. | 355 χλμ. 9 Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2027 REFUGE > SMARA 625 χλμ. | 390 χλμ. 10 Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2027 SMARA > SMARA 560 χλμ. | 470 χλμ. 11 Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2027 SMARA > MARRAKECH 1035 χλμ. | 455 χλμ. 12 Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2027 MARRAKECH > MARRAKECH 240 χλμ. | 22 χλμ.

Υπόμνημα: Π = Πρόλογος, Μ = Μεταφορά, Α = Ημέρα ανάπαυσης.