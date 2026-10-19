Ο 15χρονος Έλληνας που έγινε Πρωταθλητής Ευρώπης στο Autocross

Ο 15χρονος Βασίλης Ηλιόπουλος κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Autocross στην κατηγορία XC Junior, με δύο νίκες και πέντε βάθρα.

Μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις για τον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό ήρθε από έναν οδηγό μόλις 15 ετών. Ο Βασίλης Ηλιόπουλος αναδείχθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης στην κατηγορία XC Junior, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη του σεζόν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Autocross της FIA.

Ο νεαρός Έλληνας εξασφάλισε τον τίτλο στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, στην Πορτογαλία, όπου κατέκτησε την τρίτη θέση. Με δύο νίκες και συνολικά πέντε παρουσίες στο βάθρο σε οκτώ αγώνες, κατάφερε να επικρατήσει απέναντι σε μερικούς από τους πιο ταλαντούχους νέους οδηγούς της Ευρώπης, σημειώνοντας μια ιστορική επιτυχία για τα ελληνικά χρώματα.

Πρωταθλητής Ευρώπης από την πρώτη του χρονιά

Η επιτυχία του Βασίλη Ηλιόπουλου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστούμε ότι το 2026 αποτέλεσε την πρώτη του ολοκληρωμένη συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο 15χρονος είχε ήδη δείξει τις δυνατότητές του στους ελληνικούς αγώνες, κατακτώντας το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Crosscar Junior το 2025. Η μετάβαση, ωστόσο, σε έναν διεθνή θεσμό με διαφορετικές πίστες, απαιτητικές συνθήκες και αντιπάλους με μεγαλύτερη εμπειρία αποτελούσε μία σαφώς δυσκολότερη πρόκληση.

Και όμως, από τους πρώτους κιόλας αγώνες φάνηκε ότι ο Έλληνας οδηγός δεν ταξίδεψε στην Ευρώπη απλώς για να αποκτήσει εμπειρίες. Αγωνιζόμενος με ένα LifeLive TN11 της κατηγορίας Junior, με την υποστήριξη της Sotirchos Engineering, κατάφερε να πρωταγωνιστήσει από την αρχή και να διεκδικήσει τον τίτλο απέναντι σε οδηγούς από χώρες με μακρά παράδοση στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Δύο συνεχόμενες νίκες σε Λετονία και Λιθουανία

Το ευρωπαϊκό ταξίδι ξεκίνησε με τον ιδανικό τρόπο στα τέλη Μαΐου, στην πίστα Musa της Λετονίας. Παρά το γεγονός ότι αγωνιζόταν για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη διαδρομή, ο Ηλιόπουλος έδειξε αμέσως την ταχύτητά του. Στις κατατακτήριες δοκιμές σημείωσε τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο, ενώ στους προκριματικούς αγώνες κατέκτησε δύο δεύτερες θέσεις και μία νίκη.

Στον τελικό κατάφερε να προσπεράσει τον προπορευόμενο Ιταλό αντίπαλό του και να πάρει την πρώτη του ευρωπαϊκή νίκη, ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Μόλις μία εβδομάδα αργότερα ακολούθησε ο δεύτερος αγώνας, στο Vilkyciai της Λιθουανίας. Εκεί η εμφάνισή του ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στις επίσημες χρονομετρημένες δοκιμές, κέρδισε και τους τρεις προκριματικούς αγώνες και ξεκίνησε τον τελικό από την πρώτη θέση. Με εξαιρετική εκκίνηση και σταθερό ρυθμό, διατήρησε την πρωτοπορία μέχρι την καρό σημαία, πετυχαίνοντας το δύο στα δύο και δημιουργώντας από νωρίς σημαντικό προβάδισμα στη βαθμολογία.

Οκτώ αγώνες σε οκτώ διαφορετικές χώρες

Το πρόγραμμα της κατηγορίας XC Junior περιλάμβανε οκτώ αγώνες σε ισάριθμες ευρωπαϊκές χώρες, με τους συμμετέχοντες να ταξιδεύουν σε διαφορετικές πίστες και να προσαρμόζονται διαρκώς σε νέες συνθήκες. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν σε Λετονία, Λιθουανία, Γερμανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Τσεχία, Ισπανία και Πορτογαλία.

Μετά τις δύο πρώτες νίκες, ο Ηλιόπουλος παρέμεινε σταθερά ανάμεσα στους διεκδικητές των κορυφαίων θέσεων, προσθέτοντας τρία ακόμη βάθρα σε Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Η μάχη του τίτλου παρέμεινε ανοιχτή μέχρι τον τελευταίο γύρο, γεγονός που έκανε ακόμη πιο απαιτητική την προσπάθεια του Έλληνα οδηγού.

Η τρίτη θέση στην Πορτογαλία που του χάρισε τον τίτλο

Το τελευταίο αγωνιστικό ραντεβού πραγματοποιήθηκε στις 17-18 Οκτωβρίου στην πίστα Foz Côa της Πορτογαλίας, όπου θα κρινόταν και ο φετινός Πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ηλιόπουλος έφτασε στον τελικό γύρο γνωρίζοντας ότι ένα καλό αποτέλεσμα θα μπορούσε να επισφραγίσει την προσπάθεια ολόκληρης της χρονιάς.

Τελικά, η τρίτη θέση στον τελευταίο αγώνα ήταν αρκετή για να του εξασφαλίσει την κορυφή της τελικής βαθμολογίας, ολοκληρώνοντας μία εντυπωσιακή πρώτη σεζόν. Η κατάκτηση του τίτλου δεν βασίστηκε επομένως μόνο στην ταχύτητα των δύο πρώτων αγώνων, αλλά και στη συνέπεια που επέδειξε στη συνέχεια, απέναντι σε αντιπάλους που γνώριζαν ήδη τις ιδιαιτερότητες του θεσμού.

Τι είναι το Autocross και η κατηγορία XC Junior

Το Autocross αποτελεί έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε χωμάτινες επιφάνειες. Οι αγώνες διεξάγονται σε κλειστές διαδρομές, με τους οδηγούς να αγωνίζονται ταυτόχρονα και όχι μεμονωμένα απέναντι στο χρονόμετρο, όπως συμβαίνει στα ράλλυ. Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει χρονομετρημένες δοκιμές, προκριματικά σκέλη και τελικούς, με την εκκίνηση, την επιλογή γραμμής, τις προσπεράσεις και τη διαχείριση της πρόσφυσης να παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Η κατηγορία XC Junior χρησιμοποιεί ειδικά κατασκευασμένα, ελαφριά αγωνιστικά Crosscar, με σωληνωτό πλαίσιο και σχεδίαση προσανατολισμένη στις χωμάτινες διαδρομές. Πέρα από την απόλυτη ταχύτητα, οι αγώνες απαιτούν εξαιρετικά γρήγορες αντιδράσεις, σωστή διαχείριση της πρόσφυσης και ικανότητα λήψης αποφάσεων μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Για έναν οδηγό μόλις 15 ετών, η κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τίτλου σε ένα τέτοιο περιβάλλον αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική αγωνιστική διάκριση.

Στα χνάρια του πατέρα του, Παναγιώτη Ηλιόπουλου

Η σχέση του Βασίλη Ηλιόπουλου με τους αγώνες αυτοκινήτου ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Πατέρας του είναι ο γνωστός Έλληνας αγωνιζόμενος Παναγιώτης Ηλιόπουλος, με πολυετή παρουσία στους ελληνικούς αγώνες και σημαντικές επιτυχίες στις αναβάσεις, μεταξύ άλλων με τη γνωστή Ferrari 458.

Ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος βρέθηκε στο πλευρό του γιου του καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και της ευρωπαϊκής του προσπάθειας, προσφέροντας πολύτιμη εμπειρία και υποστήριξη. Ωστόσο, η φετινή διάκριση έχει πλέον τη δική της ξεχωριστή σημασία.

Ο Βασίλης δεν περιορίστηκε στο να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του. Κατάφερε να κατακτήσει έναν ευρωπαϊκό τίτλο στην πρώτη του χρονιά στον θεσμό, βάζοντας το όνομά του στην ιστορία του ελληνικού Crosscar.

Τι κρατάμε;