Ο 15χρονος Έλληνας που κέρδισε στον 1ο αγώνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Autocross

Ένα από τα μεγαλύτερα νέα ταλέντα στον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό θριάμβευσε τον 1ο αγώνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Autocross

Ο ελληνικός μηχανοκίνητος αθλητισμός συνεχίζει να αναδεικνύει νέα ταλέντα και ένας από τους πιο ελπιδοφόρους εκπροσώπους της νέας γενιάς είναι ο 15χρονος Βασίλης Ηλιόπουλος. Ο νεαρός οδηγός έχει ήδη αφήσει το στίγμα του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Crosscar Junior, κατακτώντας τον τίτλο του Πρωταθλητή το 2025, χάρη στις εντυπωσιακές εμφανίσεις και τη σταθερά ανοδική αγωνιστική του πορεία.

Ο νεαρός Βασίλης πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία το επόμενο βήμα στην καριέρα του, κερδίζοντας την 1η θέση στον πρώτο αγώνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Autocross στην κατηγορία Crosscar Junior.

Ξεκίνημα με το δεξί

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Βασίλης έχει αποδείξει ότι διαθέτει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να ξεχωρίσει στο υψηλότερο επίπεδο. Η ταχύτητα, η αγωνιστική ωριμότητα και ο χαρακτήρας του τον βοήθησαν να πρωταγωνιστήσει από τις πρώτες κιόλας συμμετοχές του στα ελληνικά πρωταθλήματα, διεκδικώντας συνεχώς θέσεις στο βάθρο.

Η συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα αποτελούσε μια σημαντική πρόκληση, αλλά ταυτόχρονα και μια μοναδική ευκαιρία για να αποκτήσει πολύτιμες εμπειρίες απέναντι στους κορυφαίους νεαρούς οδηγούς της Ευρώπης. Ο Βασίλης Ηλιόπουλος εκπροσώπησε επάξια τα ελληνικά χρώματα, θριαμβεύοντας στον 1ο γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Autocross.

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο (30 & 31 Μαΐου) στη Bauska της Λετονίας.

Αίμα πρωταθλητή

Ο 15χρονος Βασίλης Ηλιόπουλος είναι γιός του γνωστού πρωταθλητή αναβάσεων, Παναγιώτη Ηλιόπουλου, και ακολουθεί πιστά τα βήματα του πατέρα του συμμετέχοντας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Autocross. Ο Βασίλης αγωνίστηκε στην κατηγορία Junior με ένα Crosscar TN11, με την ομάδα Sotirchos Engineering και έκλεψε τις εντυπώσεις ανεβαίνοντας στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Η εξαιρετική επίδοση του Βασίλη Ηλιόπουλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα επιβεβαιώνει ότι το μέλλον του ελληνικού Crosscar είναι ιδιαίτερα υποσχόμενο. Με σκληρή δουλειά, επιμονή και αφοσίωση στους αγώνες, ο νεαρός οδηγός συγκαταλέγεται ήδη στα πιο ανερχόμενα ονόματα του ελληνικού motorsport, με στόχο να πετύχει ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις τα επόμενα χρόνια.

Οι πρώτες ευρωπαϊκές του συμμετοχές αποτελούν ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την πορεία και όλοι περιμένουν με ενδιαφέρον να δουν τη συνέχεια, η οποία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στο Vilkyciai της Λιθουανίας.