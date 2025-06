Ο διάδοχος του Enzo στη Ferrari, πάει στη McLaren

Από τη Ferrari στον «αιώνιο αντίπαλο», τη McLaren, μετακομίζει ο Luca di Montezemolo, σε μια κίνηση που κάποτε θα προκαλούσε… επανάσταση.

Σε μια μεταγραφή που μοιάζει με κάτι σαν αυτή του Figo από την Μπαρτσελόνα στη Ρεάλ, ή για τους νεότερους: του Σπανούλη στον Ολυμπιακό ή του Σλούκα στον Παναθηναϊκό (για να είμαστε και δίκαιοι), το πρώην αφεντικό της Ferrari, και διάδοχος του θρύλου Enzo, τα μάζεψε και μεταπήδησε στη McLaren.

Ο Montezemolo είναι και επίσημα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της βρετανικής μάρκας από το Woking στις 27 Ιουνίου.

Ποιος είναι ο Luca di Montezemolo

Ο 77χρονος Montezemolo έγινε για πρώτη φορά μέλος της Ferrari το μακρινό 1973, όντας βοηθός του θρύλου-ιδρυτή της ιταλικής μάρκας, Enzo Ferrari. Στη συνέχεια ανέλαβε τη θέση του team manager το 1974, έναν χρόνο πριν ο Niki Lauda κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο. Διατέλεσε επίσης πρόεδρος της ιταλικής ομάδας της Formula 1 κατά τη διάρκεια της χρυσής εποχής της Ferrari, με τον Μίκαελ Σουμάχερ να «λάμπει» κατακτώντας 5 από τους 7 τίτλους της καριέρας του, μεταξύ 2000-2004.

Ο Montezemolo διατέλεσε επίσης πρόεδρος, τόσο της Ferrari, όσο και της μητρικής εταιρείας, FIAT. Ο Ιταλός αποχώρισε από τη θέση του στη Ferrari το 2014.

Από τη Ferrari στον αιώνιο αντίπαλο

Η σχέση Ferrari και McLaren έχει περάσει από 40 κύματα, με την κόντρα μεταξύ των 2 εταιρειών και ομάδων να κρατεί καλά. Από τις πολλές δεκαετίες της κόντρα ξεχωρίζει το σκάνδαλο Spygate, το 2007, με την ομάδα της McLaren στη Formula 1 να τρώει «καμπάνα» $100 εκατ. και να χάνει όλους της τους πόντους.

Ο λόγος; Ένα ντοσιέ με απόρρητα τεχνικά έγγραφα της Ferrari βρέθηκε με κάποιον… μαγικό τρόπο στα χέρια του τότε τεχνικού διευθυντή της McLaren, προκαλώντας σάλο. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία της F1.

Οι αντιδράσεις

Το πρωτοσέλιδο του Tuttosport τα λέει όλα, γράφοντας πως “Montezemolo-McLaren: What a slap in the face to Ferrari” (Ο Montezemolo στη McLaren, τι χαστούκι στα μούτρα για τη Ferrari). Παράλληλα, ο Ιταλός λέει πως ο νέος του ρόλος δεν έχει σχέση με το Formula 1, και πως «η καρδιά του είναι ακόμα κόκκινη».

Το τοπίο στη Formula 1 έχει αλλάξει ριζικά τις τελευταίες δεκαετίες, με τη McLaren να είναι αυτή τη στιγμή το απόλυτο φαβορί για τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο κατασκευαστών, ενώ οι 2 οδηγοί της μάχονται μεταξύ τους για τον τίτλο του πρωταθλητή. Παράλληλα, η Ferrari πανηγύρισε τον τελευταίο της τίτλο το 2008, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος κατέκτησε τον πρώτο από τους 7 τίτλους του με τη McLaren το 2008, τώρα οδηγεί για τη Ferrari.

