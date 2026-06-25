Ο Έλληνας που εξασφάλισε μια θέση στον Παγκόσμιο Τελικό του Defender Trophy 2026

Η Ελλάδα θα έχει εκπροσώπηση στον Παγκόσμιο Τελικό του Defender Trophy 2026, καθώς ο Κλέων Παπαδημητρίου εξασφάλισε την πρόκρισή του μέσα από τον ιδιαίτερα απαιτητικό Ευρωπαϊκό Προκριματικό που πραγματοποιήθηκε στο Les Comes της Ισπανίας

Ο μηχανικός, αθλητής και λάτρης της περιπέτειας ξεχώρισε ανάμεσα σε εκατοντάδες συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη, κερδίζοντας μία από τις 14 θέσεις που οδηγούν στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Εκεί θα συναντήσει νικητές από περισσότερες από 50 χώρες, σε μια μοναδική περιπέτεια που συνδυάζει την εξερεύνηση με έναν ουσιαστικό σκοπό.

Ο Ευρωπαϊκός Προκριματικός διεξήχθη από τις 4 έως τις 14 Ιουνίου στο Les Comes της Βαρκελώνης και συγκέντρωσε περισσότερους από 250 συμμετέχοντες. Οι δοκιμασίες μόνο εύκολες δεν ήταν. Οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να αποδείξουν τις ικανότητές τους στον προσανατολισμό, στην τεχνική οδήγηση, στη φυσική αντοχή και στην επίλυση προβλημάτων, ενώ βρέθηκαν αντιμέτωποι με διαδρομές εμποδίων, αυτοσχέδιες κατασκευές γεφυρών και νυχτερινές αποστολές σε ορεινό περιβάλλον.

Ένας Έλληνας στον Παγκόσμιο Τελικό του Defender Trophy 2026

Η επιτυχία του Κλέωνα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς το επίπεδο ανταγωνισμού και τις απαιτήσεις της διοργάνωσης. Πλέον, ο Έλληνας φιναλίστ ετοιμάζεται για τον Παγκόσμιο Τελικό που θα διεξαχθεί σε Ναμίμπια, Αγκόλα και Μποτσουάνα.

Το Defender Trophy πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Tusk, τον οργανισμό που συνεργάζεται με τη Defender από το 1990 για την προστασία της άγριας ζωής στην Αφρική. Οι συμμετέχοντες δεν θα κληθούν απλώς να ανταγωνιστούν μεταξύ τους, αλλά να συμβάλουν σε μια αποστολή με πραγματικό αντίκτυπο για τους ανθρώπους και τα οικοσυστήματα των περιοχών που θα επισκεφθούν.

«Το Les Comes δεν μας απογοήτευσε. Το να βλέπεις τους συμμετέχοντες να ξεπερνούν κάθε πρόκληση μέσα από την εμπιστοσύνη, την ικανότητα αναγνώρισης του εδάφους και την επιμονή να μην τα παρατούν ποτέ, αποτυπώνει ακριβώς το πνεύμα του Defender Trophy», δήλωσε ο Mark Cameron, Managing Director του Defender. «Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο είναι η αντίληψη ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός αφορά κάτι πολύ περισσότερο από το τελικό αποτέλεσμα. Όλοι εδώ διεκδικούν την ευκαιρία να κάνουν κάτι πραγματικά σημαντικό μαζί με την Tusk. Αυτή η αίσθηση κοινού σκοπού είναι που κάνει αυτόν τον διαγωνισμό διαφορετικό. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετείχαν και ανυπομονούμε να παρακολουθήσουμε τον Κλέωνα στον Παγκόσμιο Τελικό στην Αφρική μέσα στη χρονιά».

Από την πλευρά του, ο Κλέων Παπαδημητρίου δήλωσε: «Είναι δύσκολο να περιγράψω αυτό που αισθάνομαι. Είναι πραγματικά ένα όνειρο δεκαετίας. Η επιθυμία μου για αυτή τη διαδρομή ξεκίνησε βλέποντας τον πατέρα μου να συμμετέχει στο Camel Trophy και να αγωνίζεται στην Αφρική, στην ίδια ακριβώς ηλικία που βρίσκομαι κι εγώ σήμερα. Το ότι ακολουθώ τώρα αυτό το μονοπάτι κάνει την εμπειρία ακόμα πιο ξεχωριστή. Οι εμπειρίες και οι γνώσεις που μου μετέφερε όλα αυτά τα χρόνια ήταν πολύτιμα εφόδια και μέρος της πορείας που με έφερε μέχρι εδώ. Η διοργάνωση ξεπέρασε τις προσδοκίες μου. Η οδήγηση του Defender ήταν μια από τις κορυφαίες στιγμές, αλλά αυτό που ξεχώρισα περισσότερο ήταν η δύναμη της ομάδας και η συνύπαρξη με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα, κάτι που είναι πολύ σπάνιο. Αυτή η πρόκληση είναι για μένα κάτι περισσότερο από μια συμμετοχή, είναι η συνέχεια μιας ιστορίας που ξεκίνησε χρόνια πριν».

Με την πρόκριση αυτή, η Ελλάδα αποκτά τον δικό της εκπρόσωπο σε έναν από τους πιο ιδιαίτερους διεθνείς θεσμούς περιπέτειας και εκτός δρόμου οδήγησης, με τον Κλέωνα Παπαδημητρίου να ετοιμάζεται πλέον για τη μεγάλη πρόκληση της Αφρικής.