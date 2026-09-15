Ο Lando Norris οδήγησε το νέο αγωνιστικό hypercar της McLaren – Θα τον δούμε του χρόνου στο Le Mans;

Ο Lando Norris οδήγησε τη νέα McLaren MCL-HY, βάζοντας φωτιά στα σενάρια συμμετοχής του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC)

Ο βρετανός οδηγός της McLaren και περσινός πρωταθλητής της F1 έκανε το πρώτο του ολοκληρωμένο τεστ στο Portimao, λίγο μετά το GP της Μαδρίτης. Ο Norris ήταν ο μεγάλος αδικημένος στον πρώτο αγώνα στη νέα πίστα Madring, όπου το Virtual Safety Car τον βρήκε λίγα μέτρα μετά την είσοδο των pits, αναγκάζοντάς τον να κάνει σχεδόν έναν ολόκληρο γύρο με αργό ρυθμό και να χάσει την πρώτη θέση.

Ο Norris μετέβη στην Πορτογαλία και έκανε 38 γύρους στο Portimao με το πρωτότυπο με το οποίο η βρετανική ομάδα θα κάνει το ντεμπούτο της στην κορυφαία κατηγορία Hypercar του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC) το 2027.

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Ο Lando Norris έκανε το πρώτο του ολοκληρωμένο τεστ με το Hypercar της McLaren, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για πιθανή συμμετοχή του στις 24 Ώρες του Le Mans το 2027. Ο εν ενεργεία παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 πραγματοποίησε 38 γύρους με το νέο υβριδικό hypercar, το οποίο είχε επίσης δοκιμάσει τον Ιούλιο στην επίσημη δημόσια εμφάνισή του στο Goodwood Festival of Speed.

Ο Norris κάλυψε συνολικά 285 km με το νέο V6 υβριδικό αγωνιστικό, δίνοντας την ευκαιρία στη McLaren να αξιοποιήσει την εμπειρία του στη Formula 1, ζητώντας του να δοκιμάσει διάφορα στοιχεία εξέλιξης του MCL-HY και να μεταφέρει στους μηχανικούς τις παρατηρήσεις του.

Στο πλευρό του Βρετανού βρέθηκαν οι Mikkel Jensen και Laurens Vanthoor, οι οποίοι έχουν ήδη επιλεγεί για το πρόγραμμα της McLaren το 2027. Οι δύο οδηγοί συνέχισαν παράλληλα τις εργασίες εξέλιξης του Hypercar, ενόψει της εισόδου της McLaren στο WEC. Για τον Norris, πάντως, η συγκεκριμένη ημέρα ήταν κάτι περισσότερο από μια απλή δοκιμή.

«Πρώτα απ’ όλα, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα McLaren Hypercar που μου επέτρεψε να οδηγήσω το MCL-HY. Ήταν υπέροχο που μου έδωσαν την ευκαιρία να διασκεδάσω λίγο και να δοκιμάσω κάτι καινούργιο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πολυάσχολης προετοιμασίας τους για την επόμενη χρονιά. Νομίζω ότι επίσης συγκεντρώσαμε πολύτιμα δεδομένα και ελπίζω ότι μπόρεσα να προσφέρω ένα διαφορετικό σύνολο αισθήσεων, σχολίων και οπτικών για ορισμένα πράγματα, κάτι που είναι χρήσιμο για την ομάδα σε αυτή την κρίσιμη περίοδο δοκιμών».

Το Le Mans στο… βάθος

Η παρουσία του Lando Norris στις δοκιμές της McLaren έβαλαν φωτιά στις φήμες που τον θέλουν να συμμετέχει στο Le Mans την ερχόμενη σεζόν. Άλλωστε, ο CEO της McLaren Racing, Zak Brown, έχει εκφράσει στο παρελθόν ενδιαφέρον για συμμετοχή τόσο του Norris όσο και του Oscar Piastri στον κορυφαίο αγώνα αντοχής, τις 24 Ώρες του Le Mans, ενώ στις δηλώσεις του o Norris άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο.

«Ήταν μια διασκεδαστική ημέρα με ένα γρήγορο αυτοκίνητο σε μια ωραία πίστα, βοηθώντας την ομάδα να προετοιμαστεί για την έναρξη του WEC την επόμενη χρονιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συμμετείχαν, ανυπομονώ να ξαναμπώ στο αυτοκίνητο στο μέλλον», ανέφερε ο Lando Norris.

Μια τέτοια συμμετοχή, ωστόσο, θα μπορούσε να απαιτήσει την παρουσία τρίτου αυτοκινήτου από τη McLaren, καθώς η βρετανική ομάδα θα πρέπει να συνδυάσει το πρόγραμμα του WEC με τις υποχρεώσεις της στη Formula 1. Επιπλέον, η συμμετοχή του Norris στο Le Mans το 2027 θα είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν υπάρξει σύγκρουση με το πρόγραμμα της Formula 1.

Δεν έχει ανακοινωθεί αγωνιστική συμμετοχή

Το ημερολόγιο του WEC για το 2027 έχει ήδη ανακοινωθεί, με το Le Mans να είναι προγραμματισμένο για το Σαββατοκύριακο 12-13 Ιουνίου. Αντίθετα, το πρόγραμμα της Formula 1 για την ίδια χρονιά δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής της McLaren Hypercar, James Barclay, άφησε πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Norris να επιστρέψει στο MCL-HY, χωρίς να κάνει συγκεκριμένη αναφορά σε πιθανή συμμετοχή του σε αγώνα.

«Είμαστε όλοι αγωνιζόμενοι στη McLaren Racing και η συμμετοχή στη Formula 1, το INDYCAR και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής δημιουργεί συναρπαστικές ευκαιρίες μεταξύ των διαφορετικών πρωταθλημάτων. Ο Lando ήθελε να οδηγήσει το MCL-HY πέρα από τη διαδρομή του στο Goodwood Hill, οπότε τον προσκαλέσαμε να συμμετάσχει στην ιδιωτική μας δοκιμή στην Πορτιμάο. Όπως περιμέναμε, προσαρμόστηκε πολύ γρήγορα, ενσωματώθηκε άψογα και προσέφερε πολύτιμο feedback για να υποστηρίξει την εξέλιξη του αυτοκινήτου», δήλωσε ο James Barclay.

Για την ώρα, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη συμμετοχή του Norris στο Le Mans. Ωστόσο, ο ενεργός του ρόλος στις δοκιμές δείχνει πως η πόρτα για μια μελλοντική του επιστροφή πίσω από τιμόνι του νέου hypercar παραμένει ανοιχτή.

Πηγή: Motorsport.com/ Φωτογραφίες: McLaren.com