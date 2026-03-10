Ο Max Verstappen και επίσημα με Mercedes στον 24ώρο του Nurburgring – Δες την αποκάλυψη

Ο τέσσερις φορές πρωταθλητής της Formula 1, Max Verstappen, θα αγωνιστεί φέτος στο θρυλικό 24ωρο του Nurburgring με τη Mercedes

Μετά από μήνες έντονης φημολογίας, επιβεβαιώθηκε ότι ο Ολλανδός superstar της Red Bull θα κάνει το ντεμπούτο του στο θρυλικό event που θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 17 Μαΐου. O Max Verstappen πάει στις 24 Ώρες του Nurburgring με την υποστήριξη της εργοστασιακής ομάδας Winward, υπό τη σημαία της Verstappen Racing.

Στη Mercedes-AMG GT3 θα τον συνοδεύουν οι οδηγοί, Lucas Auer και Jules Gounon, καθώς και ο νεοφερμένος Daniel Juncadella.

Πέρσι με τη Ferrari, φέτος με τη Mercedes

Η μόνη προηγούμενη εμπειρία του Verstappen στο Nordschleife ήταν τον περασμένο Νοέμβριο, όταν αγωνίστηκε με μια Emil Frey Ferrari 296 GT3, και όχι με τη Mercedes-AMG GT3 που θα οδηγήσει φέτος.

Η τετράδα θα κάνει «ζέσταμα» στον φετινό αγώνα NLS2, ο οποίος μετατέθηκε μια εβδομάδα νωρίτερα, στις 21 Μαρτίου, κατόπιν αιτήματος της Mercedes, ώστε να δώσει τη δυνατότητα στον Verstappen να συμμετάσχει. Αρχικά, ο αγώνας είχε προγραμματιστεί για τις 28 Μαρτίου, ημερομηνία ίδια με το ετήσιο Grand Prix της Ιαπωνίας στη Suzuka.

Ο Verstappen είχε ξεκαθαρίσει από πριν ότι ήθελε να ολοκληρώσει τουλάχιστον έναν αγώνα στο αρχικό σκέλος του NLS, ώστε να αισθάνεται έτοιμος για τον 24ωρο αγώνα αντοχής.

«Το Nurburgring είναι ένα ιδιαίτερο μέρος», δήλωσε ο Verstappen. «Δεν υπάρχει άλλη πίστα σαν κι αυτή. Το 24ωρο του Nurburgring είναι ένας αγώνας που ήθελα εδώ και καιρό να δοκιμάσω, οπότε είμαι ενθουσιασμένος που πλέον μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε. Πέρσι, απέκτησα το DMSB Permit Nordschleife και συμμετείχα στο NLS9, το οποίο κερδίσαμε. Η προετοιμασία αυτή είναι πολύτιμη, καθώς μάθαμε πολλά που μπορούμε να εφαρμόσουμε στο πρόγραμμα μας φέτος, τόσο στο NLS2 όσο και στον 24ωρο αγώνα. Έχουμε δυνατή σύνθεση με τους Dani, Jules και Lucas και εξαιρετική υποστήριξη από τη Red Bull και τη Mercedes-AMG Motorsport. Τώρα όλα έχουν να κάνουν με τη σωστή προετοιμασία πριν τους αγώνες, ώστε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη συμμετοχή μας».









Η Mercedes θα συμμετάσχει φέτος στον αγώνα endurance της Nordschleife με δύο ομάδες, και οι δύο διαχειριζόμενες από τη Winward. Εκτός από τη συμμετοχή της Verstappen Racing με τον αστέρα της F1, η γερμανική εταιρεία θα εκπροσωπηθεί και από ένα δεύτερο αυτοκίνητο, υπό την ονομασία Mercedes-AMG Team RAVENOL.

Πηγή: Motorsport.com