quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΑΓΩΝΕΣ

Ο Max Verstappen και επίσημα με Mercedes στον 24ώρο του Nurburgring – Δες την αποκάλυψη

ΤΡΙΤΗ | 10.03.2026
Autotypos Team
o-max-verstappen-kai-episima-me-mercedes-ston-24oro-tou-nurburgring-des-tin-apokalypsi-791849

Ο τέσσερις φορές πρωταθλητής της Formula 1, Max Verstappen, θα αγωνιστεί φέτος στο θρυλικό 24ωρο του Nurburgring με τη Mercedes

Μετά από μήνες έντονης φημολογίας, επιβεβαιώθηκε ότι ο Ολλανδός superstar της Red Bull θα κάνει το ντεμπούτο του στο θρυλικό event που θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 17 Μαΐου. O Max Verstappen πάει στις 24 Ώρες του Nurburgring με την υποστήριξη της εργοστασιακής ομάδας Winward, υπό τη σημαία της Verstappen Racing.

Στη Mercedes-AMG GT3 θα τον συνοδεύουν οι οδηγοί, Lucas Auer και Jules Gounon, καθώς και ο νεοφερμένος Daniel Juncadella.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέρσι με τη Ferrari, φέτος με τη Mercedes

Η μόνη προηγούμενη εμπειρία του Verstappen στο Nordschleife ήταν τον περασμένο Νοέμβριο, όταν αγωνίστηκε με μια Emil Frey Ferrari 296 GT3, και όχι με τη Mercedes-AMG GT3 που θα οδηγήσει φέτος.

Η τετράδα θα κάνει «ζέσταμα» στον φετινό αγώνα NLS2, ο οποίος μετατέθηκε μια εβδομάδα νωρίτερα, στις 21 Μαρτίου, κατόπιν αιτήματος της Mercedes, ώστε να δώσει τη δυνατότητα στον Verstappen να συμμετάσχει. Αρχικά, ο αγώνας είχε προγραμματιστεί για τις 28 Μαρτίου, ημερομηνία ίδια με το ετήσιο Grand Prix της Ιαπωνίας στη Suzuka.

Ο Verstappen είχε ξεκαθαρίσει από πριν ότι ήθελε να ολοκληρώσει τουλάχιστον έναν αγώνα στο αρχικό σκέλος του NLS, ώστε να αισθάνεται έτοιμος για τον 24ωρο αγώνα αντοχής.

«Το Nurburgring είναι ένα ιδιαίτερο μέρος», δήλωσε ο Verstappen. «Δεν υπάρχει άλλη πίστα σαν κι αυτή. Το 24ωρο του Nurburgring είναι ένας αγώνας που ήθελα εδώ και καιρό να δοκιμάσω, οπότε είμαι ενθουσιασμένος που πλέον μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε. Πέρσι, απέκτησα το DMSB Permit Nordschleife και συμμετείχα στο NLS9, το οποίο κερδίσαμε. Η προετοιμασία αυτή είναι πολύτιμη, καθώς μάθαμε πολλά που μπορούμε να εφαρμόσουμε στο πρόγραμμα μας φέτος, τόσο στο NLS2 όσο και στον 24ωρο αγώνα. Έχουμε δυνατή σύνθεση με τους Dani, Jules και Lucas και εξαιρετική υποστήριξη από τη Red Bull και τη Mercedes-AMG Motorsport. Τώρα όλα έχουν να κάνουν με τη σωστή προετοιμασία πριν τους αγώνες, ώστε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη συμμετοχή μας».


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Η Mercedes θα συμμετάσχει φέτος στον αγώνα endurance της Nordschleife με δύο ομάδες, και οι δύο διαχειριζόμενες από τη Winward. Εκτός από τη συμμετοχή της Verstappen Racing με τον αστέρα της F1, η γερμανική εταιρεία θα εκπροσωπηθεί και από ένα δεύτερο αυτοκίνητο, υπό την ονομασία Mercedes-AMG Team RAVENOL.

Tι κρατάμε:

  • O Max Verstappen πάει στις 24 Ώρες του Nurburgring
  • Θα οδηγήσει τη Mercedes-AMG GT3 μαζί με τους, Lucas Auer, Jules Gounon και Daniel Juncadella
  • Τον περασμένο Νοέμβριο αγωνίστηκε με μια Emil Frey Ferrari 296 GT3

Πηγή: Motorsport.com

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#F1#Ferrari 296 GT3#Mercedes-AMG#Nurburgring#Μαξ Φερστάπεν
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

apolafsi-des-ton-tachytero-gyro-tou-max-verstappen-apo-ton-agona-pou-kerdise-sto-nurburgring-video-777348

ΑΓΩΝΕΣ

04.10.2025

Απόλαυση: Δες τον ταχύτερο γύρο του Max Verstappen από τον αγώνα που κέρδισε στο Nurburgring (video)
niki-gia-ton-max-ferstapen-sto-ntebouto-tou-me-ti-ferrari-776893

ΑΓΩΝΕΣ

27.09.2025

Νίκη για τον Μαξ Φερστάπεν στο ντεμπούτο του με τη Ferrari
f1-epikindyni-gia-tous-odigous-i-nea-aston-martin-to-terastio-provlima-795025

FORMULA 1

05.03.2026

F1: Επικίνδυνη για τους οδηγούς η νέα Aston Martin; – Το τεράστιο πρόβλημα
nea-monothesia-f1-2026-fotografies-kai-ola-osa-prepei-na-xereis-786969

FORMULA 1

17.12.2025

Νέα μονοθέσια F1 2026: Φωτογραφίες και όλα όσα πρέπει να ξέρεις
f1-h-audi-apokalypse-to-neo-onoma-tis-omadas-pote-tha-apokalyfthei-to-livery-786875

FORMULA 1

16.12.2025

F1: H Audi αποκάλυψε το νέο όνομα της ομάδας – Πότε θα αποκαλυφθεί το livery
formula-1-paramenei-sto-plevro-tou-ferstapen-o-agapimenos-tou-michanikos-786073

FORMULA 1

10.12.2025

Formula 1: Παραμένει στο πλευρό του Φερστάπεν ο αγαπημένος του μηχανικός

Πρόσφατες Ειδήσεις