Ο οδηγός-φαινόμενο, Max Verstappen, παραδίδει μαθήματα στην Ιαπωνία – Έσπασε ρεκόρ σε 2 γύρους

Ο Max Verstappen πήγε στη Fuji και «έριξε» 2 δευτερόλεπτα διαφορά στον πιο γρήγορο Ιάπωνα με ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε… πρώτη φορά

Υπάρχουν γρήγοροι οδηγοί, υπάρχουν οδηγοί αγώνων και υπάρχει και ο Max Verstappen – για πολλούς ο “GOAT”. Ο πιο γρήγορος άνθρωπος στον κόσμο «πετάχτηκε» στην Ιαπωνία για να κοντραριστεί με έναν επαγγελματία οδηγό της κατηγορίας SuperGT (αντίστοιχη της GT3) στην εμβληματική πίστα Fuji Speedway και δεν απογοήτευσε.

Τι κι αν οι συνθήκες ήταν ακραίες; Τι κι αν οδηγούσε το αυτοκίνητο για πρώτη φορά; Τι κι αν ο αντίπαλός του έπαιζε «εντός έδρας»; Ο Max Verstappen χρειάστηκε μόλις 2 γύρους για να του ρίξει 2 δευτερόλεπτα διαφορά… στο κεφάλι!

To αυτοκίνητο που οδήγησε

Ο Max Verstappen έκατσε πίσω από το τιμόνι ενός Nissan Z NISMO GT500, ένα εξαιρετικά τεχνολογικά προηγμένο αγωνιστικό με απόδοση 650 ίππων. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Oλλανδός superstar είχε την ευκαιρία να οδηγήσει αυτοκίνητο της κατηγορίας, αλλά και η πρώτη φορά που οδήγησε αγωνιστικό αυτοκίνητο στην πίστα Fuji Speedway.

Μετά από ένα σύντομο chat με τεχνικό της ομάδας του στυλ: «Όλα καλά Max; – Ναι, άσε με να οδηγήσω τώρα», βγήκε στην πίστα (αφού του έσβησε δύο φορές) και ήταν… απλά ο εαυτός του!

Η αποστολή ήταν απλή, βασικά είναι απλή άμα σε λένε Verstappen: να καταφέρει να νικήσει τον χρόνο που έθεσε προηγουμένως ο Atsushi Miyake, ένας από τους πιο γρήγορους οδηγούς της κατηγορίας και νικητής στις 3 Ώρες της Fuji το 2024, οδηγώντας το ίδιο του το αυτοκίνητο. Όλα αυτά σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνική πίστα με τη βροχή να γίνεται ολοένα και πιο έντονη.

Κλασσικός Verstappen

Νέα πίστα, νέο αυτοκίνητο, εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και με έναν αντίπαλο που γνωρίζει πίστα και αυτοκίνητο απ’ έξω και ανακατωτά: τι θα μπορούσε να πάει στραβά άραγε; Ο Miyaki βγήκε πρώτος και έβαλε την μπάρα στο 1:44,075, έναν χρόνο που φάνηκε πως άφησε τον Ιάπωνα οδηγό αρκετά ικανοποιημένο, πάντα υπολογίζοντας και τις συνθήκες.

Ο Verstappen κλήθηκε να κάνει καλύτερο χρόνο, έχοντας μονάχα 2 γύρους στη διάθεσή του, ενώ η βροχή πλημμύριζε σιγά-σιγά την πίστα και με όλα τα μάτια πάνω του: no pressure!

Ακολούθησε μια πραγματική παράσταση με την υπογραφή του τέσσερις φορές πρωταθλητή της F1, με τον Verstappen να μένει λιγότερο από 100 εκατοστά του δευτερολέπτου πίσω στον πρώτο του χρονομετρημένο γύρο. Στον δεύτερο γύρο, ωστόσο, φάνηκε η πραγματική διαφορά ενός γρήγορου οδηγού με πιθανότατα τον γρηγορότερο άνθρωπο ever, με τον Verstappen να περνάει τη γραμμή του τερματισμού σε 1:42,290, «ρίχνοντας» σχεδόν 2 δευτερόλεπτα στον Ιάπωνα οδηγό που κοίταγε την οθόνη αποσβολωμένος.

Προς τιμήν του, ο Atsushi Miyake υποκλίθηκε στην ανωτερότητα του Verstappen, ευχαριστώντας τον γι’ αυτό το «μάθημα».

Ο Verstappen «ψάχνεται» – Ανησυχούν στην F1

Η πρόσφατη βόλτα του Verstappen στην Ιαπωνία μόνο τυχαία δεν ήταν, αφού ο ολλανδός προετοιμάζεται για τη συμμετοχή του στον αγώνα ADAC RAVENOL 24h Nürburgring στις 14-17 Μαΐου. Πρόκειται για άλλη μια συμμετοχή του Max σε αγώνα εκτός F1, σε μια περίοδο που ο superstar της Red Bull φαίνεται να μην περνάει και τόσο καλά, αναζητώντας νέους τρόπους να ξαναφέρει το χαμόγελο στα χείλη του.

Τις τελευταίες μέρες υπάρχει έντονη φημολογία γύρω από μια πιθανή αποχώρηση του Verstappen από την F1, με τους ανθρώπους της Red Bull να φέρεται πως έχουν ήδη «κλειδώσει» στον Oscar Piastri ως πιθανό αντικαταστάτη του. Στον εν λόγω κόλπο εμπλέκεται και ο Mark Webber, πρώην οδηγός της Red Bull και νυν manager του Piastri.

Ο Webber προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με το μέλλον του Verstappen και ήταν αρκετά διπλωματικός, λέγοντας πως, ενώ θέλει το καλύτερο για τον οδηγό του (το οποίο είναι φυσικά να μην πρέπει να «τα βάζει» με τον Verstappen), η Formula 1 θα είναι πιο φτωχή χωρίς αυτόν.

Mark Webber says Formula 1 needs Max Verstappen “Of course Red Bull desperately wants Max to stay, That is incredibly easy to predict. Viewed holistically, looking at the sport as a whole: if you have someone like him… types like Verstappen are exactly what the sport needs. We… pic.twitter.com/tWnBA0rzKM — RBR Hub (@RBRHub) May 8, 2026

«Φυσικά, η Red Bull θέλει απεγνωσμένα να μείνει ο Max. Αυτό είναι αυτονόητο. Αν το δει κανείς ολιστικά, κοιτάζοντας το άθλημα στο σύνολό του: άνθρωποι σαν τον Verstappen είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται το άθλημα. Χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Ο κόσμος ανοίγει την τηλεόραση για να δει τον Max Verstappen. Προσωπικά, αν και είμαι προκατειλημμένος όσον αφορά τον Oscar Piastri, αλλά αν το δω ως ουδέτερος, τότε φυσικά θέλω ο Max να παραμείνει στη Formula 1».

Εννοείται πως το γεγονός πως ο Webber ανέφερε τους Verstappen και Piastri στην ίδια πρόταση έβαλε νέα «φωτιά» στις φήμες περί πιθανής αντικατάστασης του Ολλανδού από τον Αυστραλό της McLaren. Συνωμοσίες ή όχι, η αλήθεια είναι πως ένας «γάμος» Red Bull και Piastri θα ήταν πιθανότατα ιδανικός, με τη Red Bull να εξασφαλίζει έναν οδηγό με τεράστιο ταλέντο, ακόμα μεγαλύτερο ταβάνι και «δίψα» για τίτλους.

Παράλληλα, ο Max Verstappen θα μπορούσε να αποχωρήσει σήμερα και να συνεχίσει να εμπλουτίζει την ήδη τεράστια τροπαιοθήκη του με ακόμα περισσότερους τίτλους εκτός F1, μένοντας στην ιστορία ως ο καλύτερος οδηγός όλων των εποχών. Ποιος να του πει τι;

