ΑΓΩΝΕΣ

Ο πατέρας του Max Verstappen γλίτωσε από σοβαρό τρακάρισμα σε αγώνα Ράλι

ΔΕΥΤΕΡΑ | 27.04.2026
Autotypos Team
o-pateras-tou-max-verstappen-glitose-apo-sovaro-trakarisma-se-agona-rali-801130

Ο Jos Verstappen εγκατέλειψε το Rallye de Wallonie την Κυριακή το πρωί, μετά από ένα σοβαρό ατύχημα στην ειδική διαδρομή Loyers

Η Skoda Fabia RS Rally2 του γλίστρησε, χτύπησε σε δέντρο και ανατράπηκε. Ο ίδιος ο Verstappen και ο συνοδηγός του, Jasper Vermeulen, βγήκαν από το αυτοκίνητο χωρίς κανένα τραύμα, παρόλο που το όχημα υπέστη μεγάλες ζημιές.

Ο Ολλανδός, που είναι ο νυν πρωταθλητής του βελγικού πρωταθλήματος ράλι και πατέρας του τετράκις πρωταθλητή της F1, Max Verstappen, είχε κάνει ένα εντυπωσιακό comeback το Σάββατο, αφού προηγουμένως δέχτηκε ποινή 40 δευτερολέπτων για υπέρβαση ταχύτητας σε ουδέτερο τμήμα, πέφτοντας στην 17η θέση της γενικής κατάταξης. Επιπλέον, είχε και ζημιές από ένα προηγούμενο περιστατικό στην τέταρτη ειδική.

Παρ’ όλα αυτά, επανήλθε δυναμικά, κέρδισε ειδικές (ανάμεσά τους την ένατη και την τελευταία του Σαββάτου στο Marche Les Dames) και κατάφερε να ανέβει μέχρι την τρίτη θέση της γενικής κατάταξης, πίσω από τους Adrian Fernémont και Maxime Potty.

Στο ράλι αγωνίστηκε χωρίς τον βασικό του συνοδηγό, Renaud Jamoul, ο οποίος αποκλείστηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα λόγω σοβαρού τραυματισμού στον αστράγαλο (τον έσπασε σε δύο σημεία και χρειάστηκε χειρουργείο). Στη θέση του μπήκε ο Jasper Vermeulen, που συνήθως αγωνίζεται με τον Cédric Cherain, στην ομάδα Sarrazin Motorsport.

Παρ’ όλα αυτά, ο Verstappen έδειχνε ικανοποιημένος από την πρόοδο του Σαββάτου. Το ατύχημα όμως ήρθε νωρίς την Κυριακή και έβαλε τέλος στην προσπάθειά του.

Τι κρατάμε:

  • Σοβαρό ατύχημα για τον πατέρα του Max Vestappen, Jos, στο Rallye de Wallonie
  • Ο Ολλανδός νυν πρωταθλητής του βέλγικου πρωταθλήματος ράλι γλίτωσε χωρίς τραυματισμούς
  • Ο Jos Verstappen άρχισε με το αριστερό τον αγώνα αλλά κατάφερε να ανακάμψει το Σάββατο
  • Ωστόσο, το ατύχημα της Κυριακής έβαλε τέλος στις προσπάθειές του

Φωτογραφίες: F1ingenerale.com, Gpblog.com


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

