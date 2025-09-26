Ο Romain Grosjean επιστρέφει στο τιμόνι ενός μονοθεσίου της F1 μετά από 5 χρόνια

Ο οδηγός που το 2020 τρόμαξε όλο το μηχανοκίνητο αθλητισμό με το ανατριχιαστικό του ατύχημα, επιστρέφει πίσω από το τιμόνι ενός μονοθεσίου της Formula 1.

Μετά από απουσία 5 ετών, ο Romain Grosjean βρέθηκε ξανά μέσα σε ένα μονοθέσιο της Formula 1, στο πλαίσιο μιας ειδικής δοκιμαστικής περιόδου της πρώην ομάδα του. Η Haas επιφύλασσε μια συγκινητική υποδοχή για τον Γάλλο οδηγό κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που περιλάμβανε οδήγηση μονοθεσίων προηγούμενων ετών.

Όχι και τις καλύτερες αναμνήσεις

Στο άκουσμα του ονόματος “Grosjean”, το μυαλό των περισσότερων πάει στο φρικιαστικό ατύχημα που είχε ο Γάλλος στο Μπαχρέιν, το 2020. Ο Grosjean βγήκε ζωντανός από θαύμα μετά από μια εξαιρετικά βίαιη πρόσκρουση στις μπαριέρες, με το μονοθέσιό του να κόβεται στη μέση και να τυλίγεται στις φλόγες, ενώ ο ίδιος απεγκλωβίστηκε «στο τσακ», γλιτώνοντας μόνο με εγκαύματα στα χέρια.

Μια ξεχωριστή υποδοχή

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής, στην πίστα του Mugello, ο Grosjean βγήκε από το pit lane με την VF-23 για να ξεκινήσει τη δοκιμή. Αυτό φορώντας το κράνος που σχεδίασαν τα παιδιά του και το οποίο σκόπευε να φορέσει στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι το 2020, o οποίος θα ήταν και ο τελευταίος αγώνας του Romain Grosjean στην F1.

Στις δοκιμές, ο Grosjean συνοδεύεται από τον παρουσιαστή της F1 TV, James Hinchcliffe, ο οποίος πρόκειται να οδηγήσει την ίδια VF-23 στο πλαίσιο ενός αφιερώματος – ενώ παρόντες ήταν επίσης ο επικεφαλής της ομάδας της Ferrari, Fred Vasseur, και ο νυν επικεφαλής της ομάδας της Haas, Ayao Komatsu, ο οποίος επανέλαβε τον ρόλο του ως μηχανικός αγώνων του Grosjean.

Πηγή: Formula1.com

