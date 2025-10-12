Ο Θωμάς Κρασώνης έγινε ο πρώτος Έλληνας Πρωταθλητής στο NASCAR Euro Series

Ιστορική στιγμή για το ελληνικό motorsport. Ο 23χρονος Θωμάς Κρασώνης κατέκτησε τον τίτλο της κατηγορίας OPEN στο NASCAR Euro Series 2025, γράφοντας το όνομά του ως ο πρώτος Έλληνας πρωταθλητής στον θεσμό.

Με μια ώριμη και «καθαρή» εμφάνιση στον τελικό του Circuit Zolder, ο Θωμάς Κρασώνης «κλείδωσε» το πρωτάθλημα OPEN του NASCAR Euro Series για το 2025. Η τρίτη θέση στον αγώνα της Κυριακής ήταν αρκετή για να σφραγίσει τον τίτλο και να γίνει ο πρώτος Έλληνας που ανεβαίνει στην κορυφή του ευρωπαϊκού NASCAR.

Πώς χτίστηκε ο τίτλος

Η φετινή κορυφαία επίδοση ήρθε έπειτα από τη μεταγραφή στην PK Carsport και τη δουλειά δίπλα στον Alon Day. Με την Chevrolet Camaro #13, ο Κρασώνης ξεκίνησε με νίκη στη Βαλένθια και συνέχισε με ακόμη πέντε επισκέψεις στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου μέσα σε σεζόν 12 αγώνων, σε έξι απαιτητικές πίστες. Συνδυάζοντας ρυθμό και συνέπεια, διατήρησε το προβάδισμα του τίτλου σε όλο το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος.

Το φινάλε στο Zolder

Μπαίνοντας στον τελικό με μαξιλάρι 45 βαθμών, ο Έλληνας οδηγός διαχειρίστηκε άψογα το ρίσκο και έμεινε μακριά από περιπέτειες. Ο περσινός πρωταθλητής Martin Doubek πήρε τη νίκη του αγώνα, όμως ο Κρασώνης κατέκτησε αυτό που ήθελε: τον τίτλο. Στο βάθρο του Zolder ανέβηκαν επίσης οι Doubek και Thomas Toffel.

«Δεν υπάρχουν λόγια»

Ο Κρασώνης αφιέρωσε το πρωτάθλημα στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του – χορηγούς (Costamare, Δωδώνη), τον γυμναστή Paul Timpas, τον coach Alon Day, την οικογένεια του και φυσικά την PK Carsport. Όπως τόνισε, πρόκειται για επίτευγμα «που η χώρα μας δεν είχε ξαναδεί» στο EuroNASCAR.

Βαθμολογία & ειδικά τρόπαια

Ο πρωταθλητής ολοκλήρωσε τη σεζόν με 544 βαθμούς, +33 από τον Doubek.

3ος: Bruno Mulders – κατέκτησε και το Master Trophy.

4ος: Sandro Tavartkiladze.

5ος: Melvin de Groot, νικητής του Legend Trophy (45+).

Lady Trophy: Happinessa, που έκλεισε τη χρονιά στη 16η θέση.

Οι τρεις πρώτοι της γενικής και οι νικητές των Trophy εξασφάλισαν πρόσκληση για τα NASCAR Awards στη Charlotte (Ν. Καρολίνα).

Τι κρατάμε;

Πρώτος Έλληνας πρωταθλητής στο NASCAR Euro Series : Θωμάς Κρασώνης (OPEN 2025).

: Θωμάς Κρασώνης (OPEN 2025). Μετακίνηση στην PK Carsport, coaching από τον Alon Day, σταθερά βάθρα/νίκες.

Τερμάτισε στην τρίτη θέση, με τον Doubek να κερδίζει τον αγώνα.

544 βαθμοί στο σύνολο

