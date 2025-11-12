Ο Τότο Βολφ πουλάει μέρος απ’ το 33% του ποσοστού του στη Mercedes αντί 6 δισ. δολαρίων

Ο Τότο Βολφ διαπραγματεύεται πώληση μέρους του μεριδίου του στη Mercedes F1, με αποτίμηση 6 δισ. δολαρίων, παραμένοντας στη θέση του CEO

Ο επικεφαλής της Mercedes στη Formula 1, Τότο Βολφ, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την πώληση μέρους του 33% που κατέχει στην ομάδα, με αποτίμηση ύψους 6 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με πληροφορίες του Sportico την Τρίτη 11 Νοεμβρίου.

Το μερίδιο που αναμένεται να αλλάξει χέρια αφορά ένα «μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό», μέσω επένδυσης στην εταιρεία συμμετοχών του Βολφ. Η ταυτότητα του αγοραστή δεν έχει γίνει γνωστή, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Αν ολοκληρωθεί η συμφωνία, η πώληση θα καταγράψει ρεκόρ αποτίμησης για ομάδα της Formula 1, ξεπερνώντας τα 4,7 δισ. δολάρια που καταβλήθηκαν για ποσοστό στη McLaren LP τον προηγούμενο μήνα.

Παρά την επικείμενη συμφωνία, ο Τότο Βολφ αναμένεται να παραμείνει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και επικεφαλής της Mercedes. Ο 53χρονος Αυστριακός είχε στο παρελθόν επενδύσει στη Williams F1, πριν ενταχθεί στη Mercedes το 2013.

