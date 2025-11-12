Ο Τότο Βολφ διαπραγματεύεται πώληση μέρους του μεριδίου του στη Mercedes F1, παραμένοντας όμως στη θέση του CEO

Ο επικεφαλής της Mercedes στη Formula 1, Τότο Βολφ, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την πώληση μέρους του 33% που κατέχει στην ομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες του Sportico. Το 33% του Boλφ, δεδοδεμένου του ότι συνολικά η αποτίμηση της ομάδος είναι 6 δισ. δολάρια, αντιστοιχεί περίπου σε 2 δισεκατομμύρια.

Ωστόσο δεν πρόκειται για πώληση ολόκληρου του μεριδίου αλλά για ένα τμήμα αυτού, το οποίο όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, θα είναι ένα «μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό». Η ταυτότητα του αγοραστή δεν έχει γίνει γνωστή, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Αν ολοκληρωθεί η συμφωνία, η πώληση θα καταγράψει ρεκόρ αποτίμησης για ομάδα της Formula 1, ξεπερνώντας μια αντίστοιχη συναλλαγή που έγινε τον προηγούμενο μήνα, όταν ένα ποσοστό της McLaren LP άλλαξε χέρια με βάση την αναλογία του σε αποτίμηση της τάξεως των 4,7 δισ. δολαρίων.

Παρά την επικείμενη συμφωνία, ο Τότο Βολφ αναμένεται να παραμείνει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και επικεφαλής της Mercedes. Ο 53χρονος Αυστριακός είχε στο παρελθόν επενδύσει στη Williams F1, πριν ενταχθεί στη Mercedes το 2013.

