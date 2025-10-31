Ο Τζένσον Μπάτον αποσύρεται οριστικά από την ενεργό δράση

Ο πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 το 2009 Τζένσον Μπάτον ανακοίνωσε ότι ο αγώνας των 8 Ωρών του Μπαχρέιν θα είναι ο τελευταίος της επαγγελματικής καριέρας του.

Ο Τζένσον Μπάτον επιβεβαίωσε ότι οι 8 Ώρες του Μπαχρέιν, στις 8 Νοεμβρίου, θα σηματοδοτήσουν το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας στους αγώνες ταχύτητας. Ο 45χρονος Βρετανός αποφάσισε να αποσυρθεί από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC), δηλώνοντας πως θέλει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 το 2009 με τη Brawn GP, έκανε το ντεμπούτο του στη F1 το 2000 με τη Williams, συμμετέχοντας συνολικά σε 306 αγώνες – αριθμός που τον κατατάσσει έκτο πιο έμπειρο οδηγό στην ιστορία του αθλήματος. Στην πορεία της καριέρας του πανηγύρισε 15 νίκες, 50 παρουσίες στο βάθρο και 8 pole positions.

Η χρονιά του 2009 υπήρξε ορόσημο, καθώς ο Μπάτον κατέκτησε τον τίτλο με την Brawn GP, την ομάδα που προέκυψε από τα απομεινάρια της Honda και κατόρθωσε να κερδίσει τόσο το πρωτάθλημα οδηγών όσο και των κατασκευαστών στην πρώτη και μοναδική της σεζόν, πριν εξαγοραστεί από τη Mercedes.

Μετά την αποχώρησή του από τη Φόρμουλα 1 στο τέλος του 2016 –με μια σύντομη επιστροφή στο Γκραν Πρι του Μονακό το 2017– ο Μπάτον συνέχισε να αγωνίζεται σε άλλες κατηγορίες, όπως τα Super GT, Extreme E και τις 24 Ώρες του Λε Μαν. Τα τελευταία δύο χρόνια συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής, οδηγώντας για την Jota.

«Αυτός θα είναι ο τελευταίος αγώνας μου», δήλωσε ο Μπάτον στο BBC Radio, προσθέτοντας ότι πάντα του άρεσε η πίστα του Μπαχρέιν και θέλει να την απολαύσει στο φινάλε της καριέρας του. Όπως εξήγησε, «η ζωή μου έχει γίνει υπερβολικά πολυάσχολη και δεν είναι δίκαιο ούτε για την ομάδα ούτε για μένα να συνεχίσω».

Ο πρώην πρωταθλητής ανέφερε επίσης πως τα παιδιά του, ηλικίας τεσσάρων και έξι ετών, είναι ο βασικός λόγος της απόφασής του: «Λείπεις για μια εβδομάδα και χάνεις τόσα πολλά… δεν παίρνεις πίσω αυτόν τον χρόνο. Νιώθω ότι έχω χάσει αρκετά τα τελευταία δύο χρόνια και δεν είμαι διατεθειμένος να το ξανακάνω».

