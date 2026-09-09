Οδηγός παρατά τον αγώνα για να σώσει αντίπαλό του μετά από σοβαρό ατύχημα

Το ατύχημα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα GT στην Κίνα και τα πλάνα της διάσωσης αποκαθιστούν την πίστη μας στην ανθρωπότητα

Ένα σοβαρό ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν τρία αυτοκίνητα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα του πρωταθλήματος China GT στη Σαγκάη. Αποτέλεσμα του ατυχήματος ήταν η Ferrari του Ollie Millroy να τυλίγεται στις φλόγες, ενώ ο οδηγός της ήταν εγκλωβισμένος, ουσιαστικά περιμένοντας τη μοίρα του ανήμπορος να αντιδράσει, έχοντας αποκομίσει πολλαπλά κατάγματα από τη σύγκρουση.

Το προσωπικό ασφαλείας ήταν άφαντο, με τη ζωή του Millroy να σώνεται χάρη στις ηρωικές προσπάθειες ενός αντιπάλου του. Ο Loek Hartog σταμάτησε την Porsche του και έσπευσε να σώσει τον αντίπαλό του, βάζοντας τον αγώνα σε δεύτερη μοίρα, κάνοντας τα πάντα για να σώσει του οδηγού της Ferrari.

Τα πλάνα μας υπενθυμίζουν πως πάνω απ’ όλα είμαστε άνθρωποι και πρώτα απ’ όλα πρέπει πάντα να βάζουμε την υγεία του συνανθρώπου μας.

#ChinaGT 🇨🇳 💥 Um acidente muito feio na primeira corrida do Campeonato da China de GT em Xangai, felizmente sem consequências físicas para os pilotos envolvidos. #GT3 pic.twitter.com/frwaApjNFB — SportMotores.com (@sportmotores) September 5, 2026

Αντίπαλοι μόνο μέσα στην πίστα

Στο βίντεο μπορούμε να δούμε το σοβαρό ατύχημα, το οποίο σημειώθηκε περίπου 20 λεπτά μετά την εκκίνηση του πρώτου αγώνα του China GT του Σαββάτου, στην πίστα Shanghai International Circuit. Η μάχη μεταξύ μιας BMW M4 και ενός Audi R8 έχει ως αποτέλεσμα τα δύο αγωνιστικά να βγουν στο γρασίδι, με τον οδηγό του Audi να χάνει τον έλεγχο.

Το αυτοκίνητο εισέρχεται ξανά εντός ορίων πίστας με το πίσω μέρος και συγκρούεται βίαια με τη Ferrari 296 του Millroy, την ώρα που τα αυτοκίνητα πλησίαζαν τη στροφή 14. Το πίσω μέρος του ιταλικού supercar αρπάζει αμέσως φωτιά και τσουλάει εκτός πίστας, με τον οδηγό να έχει αποκομίσει πολλαπλά κατάγματα.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και σόκαρε ακόμα και τους εκφωνητές, με τον έναν να αναφέρει πως ήταν μια από τις χειρότερες στην ιστορία του πρωταθλήματος.

Professional racing driver Ollie Millroy thanks competitor Loek Hartog for saving his life after getting into a fiery crash over the weekend in China. Millroy says he’d be dead if Hartog hadn’t jumped out of his car to pull him out of his burning car. “I am still alive tonight,… pic.twitter.com/eKXKYo4u2P — Collin Rugg (@CollinRugg) September 7, 2026

Έβαλε τη ζωή του αντιπάλου του πάνω απ’ όλα

Τα πλάνα από την onboard κάμερα της Porsche που οδηγούσε ο Hartog, δείχνουν πόσο γρήγορα επιδεινώθηκε η κατάσταση. Ο Hartog ακινητοποίησε την Porsche κοντά στο σημείο του ατυχήματος, βγήκε από το αυτοκίνητο και έτρεξε γρήγορα προς τη φλεγόμενη Ferrari. Αρχικά προσπάθησε να προσεγγίσει τον Millroy από την πλευρά του οδηγού, όμως στη συνέχεια πέρασε στην άλλη πλευρά του αυτοκινήτου.

Στη συνέχεια, ο Hartog φαίνεται κυριολεκτικά να ξηλώνει την πόρτα της Ferrari σε μια απέλπιδα προσπάθεια να απεγκλωβίσει τον συναθλητή του. Λίγο αργότερα στο σημείο έφτασε ένας από τους αγωνοδίκες, ο οποίος του έδωσε έναν πυροσβεστήρα. Με αυτόν στα χέρια, ο Hartog κατάφερε να περιορίσει τις φλόγες και τελικά καταφέρνει να βγάλει τον Millroy από τη διαλυμένη Ferrari.

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Χωρίς δεύτερη σκέψη

Ο Hartog αναφέρθηκε στο περιστατικό, λέγοντας πως απλώς έκανε το προφανές, κάτι που θα έκαναν πολλοί άνθρωποί. Ωστόσο, η επέμβασή του ήταν άμεση και άκρως αποτελεσματική, με τη διάσωση του συναθλητή του να διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό απ’ τη στιγμή που ο Hartog βγήκε από την Porsche του.

«Όταν είδα ένα αυτοκίνητο μπροστά μου να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, δεν υπήρχε πραγματικά κάποια απόφαση να πάρω», δήλωσε ο Hartog.

Όπως εξήγησε, υπέθεσε ότι ο οδηγός δεν μπορούσε να βγει μόνος του από το αυτοκίνητο και έτσι σταμάτησε για να βοηθήσει. Ο Millroy υπέστη πέντε κατάγματα στα πλευρά, κάταγμα στην κλείδα, κάταγμα στο χέρι και σε ένα δάχτυλο, καθώς και τραυματισμό στον πνεύμονα. Επρόκειτο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση πριν ξεκινήσει την περίοδο αποκατάστασής του.

Ο οδηγός της Ferrari δεν θυμάται τη στιγμή της διάσωσής του. Όπως ανέφερε, δεν μπορεί να θυμηθεί τίποτα από περίπου 30 δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση μέχρι περίπου μία ώρα μετά.

Ο Millroy ευχαρίστησε τον Hartog μέσω ενός συγκινητικού μηνύματος, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «Είμαι ακόμα ζωντανός αποκλειστικά χάρη σε έναν άνθρωπο».