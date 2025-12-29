quattroruote-icon
ΑΓΩΝΕΣ

Οι Κινέζοι μπαίνουν στο Le Mans: Ποια μάρκα που έρχεται και στην Ελλάδα θα συμμετέχει;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 29.12.2025
AutoTypos Team
oi-kinezoi-bainoun-sto-le-mans-poia-marka-pou-erchetai-kai-stin-ellada-tha-symmetechei-718374

Η κινεζική μάρκα χαράζει 5ετές πλάνο για το Le Mans. Πότε θα τη δούμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής και τι θέλει να πετύχει;

Η Chery ανακοίνωσε επίσημα ένα πενταετές “Road to Le Mans” πρόγραμμα που στοχεύει στη συμμετοχή της premium μάρκας EXEED στο FIA WEC και στις 24 Ώρες του Le Mans. Το πλάνο υπογράφηκε, σύμφωνα με τη Chery, στις 13 Δεκεμβρίου 2025 σε συμφωνία-πλαίσιο με την ACO (Automobile Club de l’Ouest), ύστερα από συναντήσεις στη Σεπάνγκ, και περιλαμβάνει τρία στάδια: ίδρυση εγχώριου πρωταθλήματος αντοχής, συμμετοχή στο Asian Le Mans Series και, στο τελικό βήμα, εργοστασιακή ομάδα EXEED στο WEC/Le Mans.

Γιατί έχει σημασία

Το τριπλό βήμα της Chery μέχρι το Le Mans

1) Εγχώριο endurance series

Δημιουργία domestic series για χτίσιμο τεχνογνωσίας (μηχανικοί, οδηγοί, διαδικασίες), με στόχο να «τρέχουν» λύσεις σε αξιοπιστία/θερμική διαχείριση πριν περάσουν σε διεθνή σκηνή.

2) Είσοδος στο Asian Le Mans Series

Η EXEED θα κάνει αγωνιστικό ντεμπούτο στην Ασία, εκεί όπου η ACO τρέχει το Asian Le Mans Series, ως ενδιάμεσο σκαλοπάτι για ομολογκασιόν 24ωρου.

3) Εργοστασιακή ομάδα στο WEC & Le Mans

Στόχος μέσα σε 5 χρόνια: εργοστασιακή EXEED στο WEC και 24 Ώρες του Le Mans, που θα την καταστήσει τον πρώτο κινεζικό κατασκευαστή στο εμβληματικό γαλλικό 24ωρο (σε εργοστασιακό επίπεδο).

Tags
#Chery#Le Mans
