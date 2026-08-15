Οι Σέρρες στο επίκεντρο του Παγκόσμιου Drift

Οι Σέρρες ετοιμάζονται να φιλοξενήσουν το Intercontinental Drifting Cup, το μεγαλύτερο γεγονός του παγκόσμιου drift

Οι Σέρρες ετοιμάζονται να μπουν στο επίκεντρο του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών θα φιλοξενήσει το Intercontinental Drifting Cup, τη μοναδική διεθνή διοργάνωση drift που διεξάγεται υπό την αιγίδα της FIA.

Τη διοργάνωση αναλαμβάνει η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ), με το ενδιαφέρον να είναι ήδη ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς αναμένονται συμμετοχές κορυφαίων οδηγών και ομάδων από την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική, αλλά και την αμερικανική ήπειρο. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αγώνα που έχει φιλοξενήσει μέχρι σήμερα το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, γεγονός που αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες φίλους του drift και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Το Intercontinental Drifting Cup αποτελεί τη σημαντικότερη διοργάνωση του είδους σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς είναι ο μοναδικός αγώνας drift που διοργανώνεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA), συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο τους καλύτερους εκπροσώπους του αθλήματος.

Μία πίστα διεθνών προδιαγραφών

Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών θεωρείται η κορυφαία πίστα της Ελλάδας και μία από τις σημαντικότερες στα Βαλκάνια. Βρίσκεται περίπου 8 χιλιόμετρα έξω από την πόλη και διαθέτει μήκος 3.186 μέτρων, πλάτος από 12 έως 15 μέτρα και συνολικά 16 στροφές, ενώ πληροί τις προδιαγραφές για τη φιλοξενία διεθνών αγώνων αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας.

Οι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν σύγχρονο paddock με 18 boxes, προηγμένα συστήματα χρονομέτρησης και ελέγχου αγώνων, καθώς και υποδομές ασφαλείας που ανταποκρίνονται στα πρότυπα της FIA. Όλα αυτά καθιστούν την πίστα ιδανική για τη φιλοξενία μιας διοργάνωσης του επιπέδου του Intercontinental Drifting Cup.

Εύκολη πρόσβαση για ομάδες και θεατές

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα των Σερρών είναι η γεωγραφική τους θέση. Η πόλη βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με τη Βουλγαρία, ενώ απέχει περίπου μία ώρα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης και αντίστοιχη απόσταση από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Η εύκολη οδική, αεροπορική και θαλάσσια πρόσβαση διευκολύνει σημαντικά τη μεταφορά αγωνιστικών αυτοκινήτων και εξοπλισμού τόσο από ευρωπαϊκές όσο και από υπερπόντιες χώρες, στοιχείο που συνέβαλε στην επιλογή των Σερρών για τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Μια ευκαιρία προβολής για την περιοχή

Πέρα από το αγωνιστικό ενδιαφέρον, η διοργάνωση αποτελεί σημαντική ευκαιρία προβολής για τις Σέρρες και γενικότερα τη Βόρεια Ελλάδα. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την περιοχή, η οποία διαθέτει σημαντικά αξιοθέατα όπως η λίμνη Κερκίνη, το ιστορικό Οχυρό Ρούπελ, το βουνό του Λαϊλιά, τα Άνω Πορόια και τα ιαματικά λουτρά Σιδηροκάστρου.

Παράλληλα, οι Σέρρες φημίζονται για τη γαστρονομία τους, με τον ακανέ και τη μπουγάτσα να αποτελούν τα πιο γνωστά τοπικά προϊόντα, ενώ ιδιαίτερα δημοφιλή είναι και τα προϊόντα βουβαλιού Κερκίνης, τα τοπικά τυριά, καθώς και τα κρασιά και τα αποστάγματα της περιοχής.

Με τη φιλοξενία του Intercontinental Drifting Cup, οι Σέρρες ετοιμάζονται να υποδεχθούν ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του διεθνούς motorsport για το 2026, φέρνοντας στην Ελλάδα τους κορυφαίους οδηγούς drift του κόσμου και επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών ως μιας εγκατάστασης διεθνών προδιαγραφών.