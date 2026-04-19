Όλη η δράση των WSBK, F1, NASCAR και Supercars Championship μόνο στο ΑΝΤ1+

Το ANT1+ δυναμώνει το motorsport χαρτοφυλάκιό του με WorldSBK, Formula 1, NASCAR Cup, NASCAR Euro Series και Supercars Championship.

Το ANT1+ έχει χτίσει φέτος ένα από τα πιο πλήρη πακέτα μηχανοκίνητου αθλητισμού στην ελληνική τηλεοπτική αγορά, συγκεντρώνοντας στην ίδια πλατφόρμα τη Formula 1, το WorldSBK, το NASCAR Cup Series, το NASCAR Euro Series και το Supercars Championship. Η ίδια η πλατφόρμα έχει ήδη περιγράψει αυτό το χαρτοφυλάκιο ως μια συνολική πρόταση για τους φίλους του motorsport, προσθέτοντας ότι με την ένταξη του WorldSBK γίνεται «ο απόλυτος προορισμός του μηχανοκίνητου αθλητισμού».

Το timing είναι χαρακτηριστικό. Σήμερα, Κυριακή 19 Απριλίου, το motorsport μενού του ANT1+ είναι ήδη γεμάτο, με το WorldSBK στην Ολλανδία και το NASCAR Euro Series στη Βαλένθια να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Την ίδια ώρα, η Formula 1 και το Supercars Championship παραμένουν βασικά κομμάτια του προγράμματος της πλατφόρμας, επιβεβαιώνοντας ότι το ANT1+ δεν επενδύει σε ένα μόνο πρωτάθλημα, αλλά σε ένα ολόκληρο οικοσύστημα αγώνων.

Το WorldSBK μπαίνει δυνατά στο παιχνίδι

Η μεγάλη νέα προσθήκη του 2026 είναι το MOTUL FIM Superbike World Championship. Το ANT1+ εξασφάλισε τα αποκλειστικά δικαιώματα του WorldSBK στην Ελλάδα για το 2026, καλύπτοντας όλες τις βασικές κατηγορίες του θεσμού. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, κάθε αγωνιστικό τριήμερο περιλαμβάνει το κλασικό σχήμα με Race 1 το Σάββατο, Superpole Race και Race 2 την Κυριακή, κάτι που δίνει συνεχή ροή δράσης μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Αυτό το Σαββατοκύριακο η δράση μεταφέρεται στο TT Circuit Assen, έναν από τους πιο εμβληματικούς σταθμούς της σεζόν, για τον τρίτο γύρο του πρωταθλήματος. Το Assen, γνωστό και ως «Καθεδρικός της Ταχύτητας», έχει μήκος 4.542 μέτρα, διαθέτει 18 στροφές και παραδοσιακά προσφέρει αγώνες με μεγάλη ένταση και συχνά απρόβλεπτη εξέλιξη. Με βάση το επίσημο πρόγραμμα του ANT1+, για σήμερα Κυριακή είχαν προγραμματιστεί ο Superpole Race των Superbike στις 11:55, ο δεύτερος αγώνας του Γυναικείου Πρωταθλήματος στις 12:45, ο δεύτερος αγώνας της Sportbike στις 13:45, της Supersport στις 14:45 και ο δεύτερος αγώνας των Superbike στις 16:00.

Για την ελληνική πλευρά υπάρχει και ένα επιπλέον στοιχείο ενδιαφέροντος, αφού στο Assen αγωνίζεται και ο Γιάννης Περιστεράς στη Sportbike.

Επίσης, εκεί βρίσκεται ως απεσταλμένη του ANT1 η Στεφανία Παντελιδάκη, γνώριμη και από παλαιότερη συνεργασία με το Quattroruote, μια νέα παρουσία με γνήσιο πάθος για τον κόσμο των αυτοκινήτων και των μοτοσυκλετών.

Η σχέση της με τη μηχανοκίνηση ξεκίνησε από μικρή ηλικία, μέσα από την οικογένειά της και την επαφή με σπορ αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, ενώ η ίδια έχει δηλώσει πως η οδήγηση για εκείνη δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά εμπειρία. Με έντονο προσωπικό ενδιαφέρον για τις επιδόσεις, την αίσθηση του τιμονιού και συνολικά την κουλτούρα του motorsport, μεταφέρει από την Ολλανδία το κλίμα ενός ακόμη δυνατού αγωνιστικού τριημέρου του WorldSBK.

Formula 1: Το βαρύτερο χαρτί του πακέτου

Στην κορυφή του χαρτοφυλακίου παραμένει βέβαια η Formula 1, που αποτελεί το πιο ισχυρό τηλεοπτικά motorsport προϊόν της πλατφόρμας. Ο όμιλος ANTENNA έχει ήδη ανακοινώσει ότι η F1 θα συνεχίσει να προβάλλεται αποκλειστικά από το δίκτυό του και για τα επόμενα χρόνια, ενώ η κάλυψη στο ANT1+ περιλαμβάνει όχι μόνο τους αγώνες αλλά και ελεύθερες δοκιμές, κατατακτήριες, sprint όπου υπάρχουν, καθώς και το Formula 1 Show.

Ειδικά για το 2026, η επίσημη σελίδα της F1 στο ANT1 εξακολουθεί να παρουσιάζει αναλυτικά το αγωνιστικό ημερολόγιο και το dedicated F1 περιβάλλον της πλατφόρμας.

NASCAR σε δύο επίπεδα: Cup και Euro Series

Το ANT1+ δεν περιορίζεται μόνο στη Formula 1 και στα Superbikes. Έχει επίσης εξασφαλίσει αποκλειστικά τα δικαιώματα του NASCAR Cup Series για τα 2025 και 2026, διατηρώντας στο πρόγραμμά του το μεγαλύτερο stock car πρωτάθλημα των ΗΠΑ. Το ίδιο το ANT1+ έχει χαρακτηρίσει αυτή τη συμφωνία ως ακόμη μία επιβεβαίωση ότι θέλει να παραμείνει προορισμός για τους φίλους της αδρεναλίνης και του motorsport.

Το δεύτερο κομμάτι είναι το NASCAR Euro Series, που έχει ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον χάρη στην παρουσία του Θωμά Κρασώνη. Το φετινό πρωτάθλημα ξεκινά από το Circuit Ricardo Tormo της Βαλένθια, με το ANT1+ να μεταφέρει όλη τη δράση από κατατακτήριες και αγώνες, με ελληνική περιγραφή. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ANT1, σήμερα Κυριακή 19/4 μεταδίδονται το OPEN Race 2 στις 11:40 και το V8GP Race 2 στις 14:55.

Η περίπτωση Κρασώνη δίνει επιπλέον βάθος στην κάλυψη, γιατί το ελληνικό κοινό δεν βλέπει απλώς ένα διεθνές πρωτάθλημα, αλλά και έναν Έλληνα οδηγό που μπαίνει φέτος στην κορυφαία κατηγορία V8GP με την PK Carsport και Chevrolet Camaro #13.

Supercars Championship

Στο πακέτο υπάρχει και το Supercars Championship, το αυστραλιανό πρωτάθλημα που παραμένει από τα πιο θεαματικά touring/stocks championships στον κόσμο. Αν και η προβολή του στην Ελλάδα είναι πιο niche σε σχέση με F1 ή WSBK, η παρουσία του στο πρόγραμμα του ANT1+ είναι σταθερή, κάτι που αποτυπώνεται και στο επίσημο EPG της πλατφόρμας, όπου εμφανίζονται κανονικά διοργανώσεις SUPERCARS 2026.

Με αυτόν τον τρόπο, το ANT1+ δεν απευθύνεται μόνο στον φίλο της Formula 1 ή της μοτοσυκλέτας, αλλά και σε εκείνον που θέλει να παρακολουθεί ένα πιο πλήρες φάσμα διεθνών αγώνων ταχύτητας.

