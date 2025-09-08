PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Νικητές οι Jari-Matti Latvala – Jani Hussi

Μεγάλοι νικητές του PEMA Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις οι Jari-Matti Latvala – Jani Hussi με Toyota Celica Turbo 4WD. Δες την κατάταξη.

Νικητές οι Jari-Matti Latvala – Jani Hussi με Toyota Celica Turbo 4WD.

Δεύτεροι οι Σταφυλοπάτης – Χατζηρήγας με Lancia Delta Integrale, επικράτησαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Τρίτοι οι Χριστοδούλου – Σούκουλης με Mitsubishi Lancer Evo VI, εντυπωσιάζοντας με την ταχύτητά τους.

Συμμετοχή διεθνών πληρωμάτων με δυνατές μάχες και αρκετές εγκαταλείψεις.

Χορηγός ονομασίας η PEMA, πολύτιμη στήριξη από Περιφέρειες και Δήμους.

Νικητές οι Latvala – Hussi στο PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, ο 7ος γύρος του FIA European Historic Rally Championship (EHRC), με μεγάλους θριαμβευτές τους Jari-Matti Latvala – Jani Hussi.

Το φινλανδικό δίδυμο κυριάρχησε στον ελληνικό αγώνα με την Toyota Celica Turbo 4WD (ST185), κερδίζοντας όλες τις Ειδικές Διαδρομές του δεύτερου σκέλους. Αυτή ήταν η 3η νίκη τους στο θεσμό και ιδιαίτερα ξεχωριστή για τον Latvala, καθώς προστίθεται στο πλούσιο βιογραφικό του και συνδέεται με τη νίκη του στο Ράλλυ Ακρόπολις του 2013.

Ελληνικό ενδιαφέρον με Σταφυλοπάτη – Χατζηρήγα

Στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης τερμάτισαν οι Μάριος Σταφυλοπάτης – Γιώργος Χατζηρήγας με Lancia Delta Integrale 16V, οι οποίοι ταυτόχρονα επικράτησαν στον αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων. Με τακτική οδήγηση την Κυριακή, εξασφάλισαν μια θέση στο βάθρο, συνεχίζοντας το επιτυχημένο τους σερί.

Τρίτοι στη γενική κατέκτησαν οι Αχιλλέας Χριστοδούλου – Κωνσταντίνος Σούκουλης με Mitsubishi Lancer Evo VI. Παρά το κλαταρισμένο ελαστικό στο πρώτο σκέλος, το ελληνικό πλήρωμα ξεχώρισε με την ταχύτητα και τη σταθερότητά του.

Οι μάχες για τις υπόλοιπες θέσεις

Οι Ghislain de Mevius – Johan Jalet εγκατέλειψαν με πρόβλημα κινητήρα στο Mazda 323 GTX , χάνοντας την ευκαιρία για μια θέση στο βάθρο.

Ο Gregoire de Mevius με Nissan Sunny GTI-R , γνώριμος του ελληνικού κοινού, έμεινε 4ος λόγω ποινής και προβλημάτων στα φρένα.

Οι Maciej Lubiak – Grzegorz Dachowski τερμάτισαν 5οι με Porsche 911 Carrera RS 2.7 , παραμένοντας στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Οι Will Graham – James O’Brien με BMW M3 E30 εντυπωσίασαν στην πρώτη τους συμμετοχή σε ελληνικό χώμα, τερματίζοντας 6οι.

Το κυπριακό πλήρωμα Πέτρος Παντελή – Αντώνης Χρυσοστόμου με Mitsubishi Lancer Evo II κατέκτησε την 7η θέση.

Η δεκάδα συμπληρώθηκε από τους:

Enrico Brazzoli – Martina Musiari (Porsche 911 Carrera RS 2.7)

Ernie Graham – Karen Graham (Ford Escort RS1800)

Pasi Hapulahti – Antti Nordstrom (Volvo 242) στην πρώτη τους συμμετοχή εκτός Φινλανδίας.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα: Έντονος συναγωνισμός

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ξεχώρισαν:

Οι Δημήτρης Παύλος Μελάς – Στάθης Βαρδαξής με Porsche 911 Carrera RS 3.0 , που νίκησαν στην Κατηγορία 2.

Οι Βυτόγιαννης – Βυτόγιαννης με Subaru Impreza πρόσθεσαν ακόμα έναν τερματισμό στο ενεργητικό τους.

Οι Παραδείσης – Στεργίου με Ford Escort RS2000 MKI τερμάτισαν 2οι στην Κατηγορία 2.

Οι Κουτσίκος – Πετρόπουλος με Ford Sierra RS Cosworth 4×4 τερμάτισαν 3οι στην Κατηγορία 4.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στους Κοφινά – Ζωγράφο με Toyota Corolla AE86, που κατέκτησαν το Έπαθλο έως 1600 κ.εκ., και στους Καλαμαρά – Λαμπράκη με Toyota Starlet KP61, που επικράτησαν στην Κατηγορία 3.

Στήριξη και χορηγοί

Χορηγός ονομασίας ήταν η PEMA, εταιρεία με διεθνή δραστηριότητα στον ανεφοδιασμό καυσίμων και λιπαντικών. Πολύτιμη βοήθεια παρείχαν η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, καθώς και οι Δήμοι Αθηναίων, Θηβαίων, Δελφών, Λεβαδέων, Ορχομενού, Τανάγρας, Αλιάρτου και Αμφίκλειας-Ελάτειας.

Χορηγός επικοινωνίας ήταν η Cosmote TV, που συνεχίζει να στηρίζει τον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Τι κρατάμε;

Οι Latvala – Hussi κυριάρχησαν με Toyota Celica Turbo 4WD , κερδίζοντας όλες τις ειδικές του δεύτερου σκέλους.

Ελληνικό βάθρο με Σταφυλοπάτη – Χατζηρήγα στη 2η θέση και Χριστοδούλου – Σούκουλη στην 3η .

Αρκετές εγκαταλείψεις και ανατροπές στη διάρκεια του αγώνα.

Ισχυρή διεθνής συμμετοχή , με πληρώματα από Φινλανδία, Βέλγιο, Πολωνία και Κύπρο.

Ο θεσμός συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στο ημερολόγιο του FIA EHRC και του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού.

