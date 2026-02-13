Ράλι Σουηδίας: Δες τον γιο-Solberg να πηγαίνει με 170 km/h μέσα στο σκοτάδι (Video)

Ο Oliver Solberg έδειξε γιατί είναι από τα πιο «καυτά» ονόματα του WRC, οδηγώντας στο σκοτάδι με 170 km/h πάνω σε χιόνι και πάγο.

Ο Oliver Solberg έχει ξεκινήσει το 2026 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μετά τη νίκη στο Rallye Monte-Carlo, ταξίδεψε στη Σκανδιναβία με ψυχολογία πρωταθλητή και έδειξε από νωρίς ότι στο Rally Sweden δεν πήγε για «διαχείριση».

Το onboard video που κυκλοφορεί από το χιονισμένο σκηνικό είναι η πιο χαρακτηριστική απόδειξη. Μέσα στο σχεδόν απόλυτο σκοτάδι, σε δρόμο με πάγο/χιόνι και ελάχιστα οπτικά σημεία αναφοράς, ο Solberg κρατά το γκάζι “στο πάτωμα” και φτάνει τα 170 km/h, σε συνθήκες όπου αρκετοί οδηγοί παραδέχθηκαν ότι δυσκολεύονται ακόμη και να «διαβάσουν» την πρόσφυση.

Το εντυπωσιακό στοιχείο δεν είναι μόνο η τελική ένδειξη στο κοντέρ, αλλά ο έλεγχος. Μικροδιορθώσεις, σταθερότητα στο τιμόνι, και ρυθμός που θυμίζει “daylight pace” ενώ το περιβάλλον είναι σκοτεινό, με το χιόνι να «θολώνει» ορίζοντα και σημεία φρεναρίσματος.

Σε τέτοιες ειδικές, το περιθώριο λάθους είναι πρακτικά μηδενικό. Μία υπερβολή σε είσοδο, ένα κλικ παραπάνω στο φρένο ή ένα “snap” από το πίσω μέρος και το αυτοκίνητο μπορεί να βρεθεί θαμμένο στο χιόνι ή ακόμα χειρότερα τυλιγμένο σε ένα από τα δέντρα που καραδοκούν μέσα σε δευτερόλεπτα.

Η πρώτη ένδειξη: προβάδισμα από το ξεκίνημα

Ο Solberg μπήκε δυνατά από την εναρκτήρια υπερειδική στο Umeå (10,23 km), γράφοντας 5:53.1 και παίρνοντας το προβάδισμα, με τον Elfyn Evans να ακολουθεί 3,8 δλ. πίσω. Η εικόνα του χρόνου ήταν ξεκάθαρη: η Toyota Gazoo Racing «γέμισε» τις πρώτες θέσεις εκείνη τη στιγμή (1-2-3-4), με τους Takamoto Katsuta και Sami Pajari να συμπληρώνουν το καρέ.

Ακόμη κι έτσι, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι το πέρασμα δεν ήταν καθόλου «καθαρό» σε επίπεδο πρόσφυσης και αίσθησης, κάτι που κάνει το onboard ακόμη πιο εύγλωττο. Όταν το αυτοκίνητο «ψάχνεται» στον πάγο, ο ρυθμός δεν έρχεται από τύχη.

Όταν το όριο ξεπερνιέται: το λάθος που κόστισε χρόνο

Η Σουηδία, όμως, είναι ράλι που τιμωρεί ακαριαία. Στη σημερινή SS3 Andersvattnet (26,04 km) ένα γρήγορο συμβάν σε αριστερή στροφή έβγαλε το αυτοκίνητο εκτός δρόμου, προκαλώντας κλατάρισμα εμπρός αριστερά και χάνοντας σχεδόν μισό λεπτό. Έπειτα χρειάστηκε να «κουτσαίνει» για περίπου 5 km μέχρι τον τερματισμό της ειδικής.

Είναι το κλασικό δίλημμα του οδηγού που ξεκινά πρώτος στον δρόμο. Έχεις καθαρή γραμμή, αλλά συχνά «σπάει» ρυθμό το απρόβλεπτο κράτημα και το λάθος μπορεί να έρθει από μια στιγμή υπερβολικής αυτοπεποίθησης.

Το πλαίσιο της μάχης: όταν όλοι μιλούν για “δύσκολες συνθήκες”

Πίσω από τα Toyota, η Hyundai Motorsport έμεινε κοντά, με τον Thierry Neuville να περιγράφει πόσο νωρίς φρενάρει για να “σώσει” την κατάσταση, ενώ και στην πλευρά της M-Sport Ford το άνοιγμα είχε δράμα, με τον Jon Armstrong να χάνει χρόνο όταν «κατάπιε» το αυτοκίνητο στοίβα χιονιού.

Και κάπου εδώ «δένει» με το onboard: σε ένα ράλι όπου αρκετοί μιλούν για επιβίωση και ορατότητα, ο Solberg δείχνει ότι μπορεί να παράγει ρυθμό ακόμη και όταν δεν βλέπεις σχεδόν τίποτα.

Τι κρατάμε;