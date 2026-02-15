Ράλι Σουηδίας: Η Toyota Gazoo Racing κάνει και πάλι το 1-2-3, με τον Elfyn Evans νικητή

Ο Elfyn Evans κέρδισε το Ράλι Σουηδίας με 1-2-3-4 για Toyota Gazoo Racing και πέρασε επικεφαλής στο πρωτάθλημα.

Η Toyota Gazoo Racing υπέγραψε ένα ακόμη κυριαρχικό Σαββατοκύριακο στο Ράλι Σουηδίας, πετυχαίνοντας όχι μόνο 1-2-3, αλλά 1-2-3-4. Στην κορυφή βρέθηκε ο Elfyn Evans, ο οποίος διαχειρίστηκε ιδανικά την τελική ημέρα και πήρε τη νίκη, ανεβαίνοντας παράλληλα στην κορυφή της βαθμολογίας μετά τον δεύτερο γύρο της σεζόν (2/14).

Πίσω του, οι Takamoto Katsuta και Sami Pajari συμπλήρωσαν το βάθρο, ενώ ο Oliver Solberg ολοκλήρωσε τέταρτος, σε έναν αγώνα που ξεκίνησε ιδανικά για τον ίδιο, αλλά εξελίχθηκε σε μάχη ανάκαμψης.

Το αποτέλεσμα στην κορυφή

Το αποτέλεσμα έχει και ιστορική διάσταση: η Toyota έγινε ο πρώτος κατασκευαστής από το 2010 που καταφέρνει «κλείδωμα» ολόκληρου του βάθρου σε δύο συνεχόμενους αγώνες.

Πώς “κλείδωσε” η νίκη του Evans

Ο Evans ξεκίνησε την Κυριακή με προβάδισμα 13,3 δλ. και κινήθηκε με απόλυτο έλεγχο. Αύξησε τη διαφορά στο πρώτο σκέλος της ημέρας και στη συνέχεια διαχειρίστηκε ρυθμό και ρίσκο μέχρι τον τερματισμό.

Σημαντικό κομμάτι της συνολικής εικόνας ήταν και η συγκομιδή βαθμών στην τελική ειδική: στο Wolf Power Stage, ο Evans ήταν δεύτερος ταχύτερος, πίσω από τον Thierry Neuville για μόλις 0,078 δλ., παίρνοντας πόντους σε μια λεπτομέρεια που μετρά στο πρωτάθλημα.

Η μάχη της Παρασκευής και το σημείο καμπής του Σαββάτου

Η εξέλιξη του ράλι:

Πέμπτη βράδυ: ο Solberg ξεκίνησε μπροστά στην Umeå, αλλά με ξεκάθαρη προειδοποίηση για το πόσο δύσκολες ήταν οι ισορροπίες.

Παρασκευή: το λάθος και η έξοδος στην SS3 Andersvattnet έφερε κλατάρισμα και απώλεια χρόνου, αλλάζοντας τη δυναμική του αγώνα. Παρότι ο Evans πήρε αρχικά τον έλεγχο, ο Katsuta έκλεισε την ημέρα επικεφαλής με +2,8 δλ.

Σάββατο: ο Evans γύρισε οριστικά το ράλι στο πρώτο πέρασμα του Vännäs (διαφορά ειδικής 7,2 δλ. από τον Katsuta), άνοιξε τη διαφορά και πήγε στην Κυριακή με +13,3 δλ.

Οι υπόλοιπες μάχες και το υπόλοιπο top

Το υπόλοιπο αποτέλεσμα έδωσε ενδιαφέρον κυρίως σε επίπεδο κατάταξης πίσω από την Toyota:

Η Hyundai Motorsport πέρασε ένα δύσκολο τριήμερο. Ο Adrien Fourmaux τερμάτισε πέμπτος, περνώντας τον Esapekka Lappi στην SS17. Ο Neuville, παρότι χαρακτήρισε το Σαββατοκύριακο «εκνευριστικό» λόγω ισορροπίας, πήρε το μέγιστο στο Power Stage.

Η M-Sport Ford έβαλε δύο αυτοκίνητα στο top 9, με τους Jon Armstrong (8ος) και Josh McErlean (9ος), ενώ ο Mārtiņš Sesks έδειξε ταχύτητα για νίκες ειδικών παρά τα προβλήματα της Παρασκευής.

Στο WRC2, ο Roope Korhonen κέρδισε με διαφορά 11,2 δλ. και συμπλήρωσε τη συνολική δεκάδα.

Βαθμολογία: Evans μπροστά, Toyota ανοίγει διαφορά

Μετά από δύο αγώνες, ο Evans βρίσκεται 13 βαθμούς μπροστά στη βαθμολογία οδηγών. Σε επίπεδο κατασκευαστών, η Toyota ανέβασε το προβάδισμά της στους 52 βαθμούς από τη Hyundai, σε μια εκκίνηση σεζόν που δείχνει καθαρά ποιος έχει το «πάνω χέρι» στο χιόνι.

Το πρωτάθλημα ταξιδεύει στην Αφρική για το ιστορικό Safari Rally Kenya (3ος γύρος), από 12 έως 15 Μαρτίου.