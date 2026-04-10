Ράλι Κροατίας: Διπλό σοκ με το καλημέρα – Εκτός οι Oliver Solberg και Elfyn Evans

Η έναρξη ενός αγώνα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι συνήθως δίνει τις πρώτες ενδείξεις για ρυθμό και στρατηγική. Στο φετινό Ράλι Κροατίας όμως, τα δεδομένα ανατράπηκαν από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα, με δύο μεγάλα ονόματα να τίθενται εκτός μάχης πριν προλάβει ουσιαστικά να εξελιχθεί η δράση.

Ο Oliver Solberg ήταν ο πρώτος που «πλήρωσε» το τίμημα. Μόλις 4,8 χιλιόμετρα μετά την εκκίνηση της πρώτης ειδικής, ένα λάθος στην έξοδο μιας μέσης ταχύτητας δεξιάς στροφής αποδείχθηκε καθοριστικό. Το Toyota GR Yaris Rally1 υποστράφηκε, βγήκε εκτός γραμμής και ακούμπησε σε πρανές, πριν αναπηδήσει και καταλήξει εκτός δρόμου σε δασώδη περιοχή. Οι θεατές έσπευσαν άμεσα για βοήθεια, όμως η θέση του αυτοκινήτου δεν άφηνε περιθώρια επαναφοράς. Η εγκατάλειψη ήρθε ακαριαία, στερώντας από τον Solberg όχι μόνο την ευκαιρία για αποτέλεσμα, αλλά και πολύτιμα αγωνιστικά χιλιόμετρα σε άσφαλτο ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Νέα ανατροπή: Εκτός και ο Evans

Κι ενώ το αρχικό σοκ από την έξοδο του Solberg δεν είχε ακόμα «κάτσει», ήρθε και δεύτερο χτύπημα για τον αγώνα. Ο Elfyn Evans, ένας από τους βασικούς διεκδικητές του τίτλου και μέχρι πρότινος σημείο αναφοράς σε ρυθμό, βρέθηκε επίσης εκτός συνέχειας. Οι πληροφορίες από τις ειδικές κάνουν λόγο για εξίσου απαιτητικές συνθήκες, με την άσφαλτο να γίνεται ολοένα και πιο απρόβλεπτη λόγω της λεγόμενης «ρύπανσης» από χώματα και χαλίκια. Σε αυτό το περιβάλλον, το όριο πρόσφυσης μειώνεται δραματικά και τα περιθώρια λάθους μηδενίζονται. Η αποχώρηση του Evans αλλάζει άμεσα τις ισορροπίες του αγώνα, αφαιρώντας έναν από τους πιο σταθερούς και γρήγορους οδηγούς του grid. Παράλληλα, επηρεάζει και τη συνολική εικόνα του πρωταθλήματος, καθώς πρόκειται για οδηγό με συνέπεια και βαθμολογική σημασία.

Αντίδραση και διαχείριση από τους υπόλοιπους

Η εικόνα δύο εγκαταλείψεων από τόσο νωρίς λειτούργησε ως προειδοποίηση για όλους. Ο Takamoto Katsuta, περνώντας από το σημείο του ατυχήματος του Solberg, επέλεξε να ρίξει ρυθμό, αποφεύγοντας το ρίσκο. Αντίστοιχα, οι οδηγοί της Hyundai, με τον Thierry Neuville να το παραδέχεται ανοιχτά, επηρεάστηκαν ψυχολογικά από τις εικόνες εκτός δρόμου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η προσέγγιση αλλάζει άμεσα. Από το «push» περνάς στο «survive». Την ίδια στιγμή, η κατάσταση του δρόμου επιδεινωνόταν όσο περνούσαν τα αυτοκίνητα. Τα κοψίματα στις στροφές έφερναν χώματα στην άσφαλτο, δημιουργώντας παγίδες ακόμα και σε σημεία που αρχικά φαίνονταν «καθαρά».

Το φετινό Ράλι Κροατίας ξεκίνησε με τον πιο σκληρό τρόπο, υπενθυμίζοντας ότι στο WRC η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Ένα μικρό λάθος ή μια στιγμιαία απώλεια πρόσφυσης μπορεί να σε βγάλει εκτός πριν καν προλάβεις να μπεις στον ρυθμό του αγώνα. Για τον Oliver Solberg και τον Elfyn Evans, η συνέχεια θα έρθει με σκέψεις για το τι θα μπορούσε να είχε γίνει διαφορετικά. Για τους υπόλοιπους, το μήνυμα είναι σαφές. Η Κροατία δεν συγχωρεί. Και αυτός ο αγώνας έχει ήδη αλλάξει πρόσωπο από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα.