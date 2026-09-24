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Ρεκόρ συμμετοχών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Karting στα Μέγαρα

ΠΕΜΠΤΗ | 24.09.2026
Autotypos Team
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Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Karting στην Πίστα Kart Μεγάρων, στο οποίο είχαμε ρεκόρ συμμετοχών

Το αγωνιστικό διήμερο ξεχώρισε τόσο για τον αριθμό των συμμετοχών όσο και για τη συνολική εικόνα που παρουσίασε το ελληνικό karting. Ο αγώνας συγκέντρωσε 91 συμμετοχές, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Karting.

Η μεγάλη συμμετοχή, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα αυξημένη προσέλευση θεατών, δημιούργησε έντονη αγωνιστική ατμόσφαιρα και έδειξε ότι το karting διατηρεί ισχυρή βάση, κοινό και προοπτική στην Ελλάδα.

Υποδειγματική οργάνωση παρά τον μεγάλο αριθμό οδηγών

Παρά το απαιτητικό πρόγραμμα και τον αυξημένο αριθμό συμμετεχόντων, η διοργάνωση κύλησε υποδειγματικά. Το πρόγραμμα τηρήθηκε χωρίς καθυστερήσεις, γεγονός που ανέδειξε την καλή προετοιμασία της εγκατάστασης, τη σωστή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων και την οργανωτική δομή που απαιτεί ένας αγώνας αυτού του μεγέθους.

Στο αγωνιστικό σκέλος την παράσταση έκλεψαν οι κατηγορίες με τα kart ταχυτήτων. Η KZ2, με τα εντυπωσιακά 6τάχυτα kart και τις 21 συμμετοχές, αποτέλεσε ένα από τα πιο δυνατά σημεία του αγώνα, προσφέροντας υψηλό θέαμα και έντονο ανταγωνισμό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η DD2 ROTAX. Οι συνεχείς εναλλαγές στην πρώτη θέση κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.

Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό grid, τέσσερις διαφορετικοί οδηγοί βρέθηκαν να προηγούνται κατά τη διάρκεια του αγώνα, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο της κατηγορίας.

Διπλή δραστηριότητα στα Μέγαρα

Την ίδια ημέρα το αγωνιστικό σκηνικό συμπληρώθηκε από track day μοτοσικλέτας στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων, με περισσότερους από 100 συμμετέχοντες. Έτσι, τόσο η Πίστα Kart όσο και το Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων παρουσίασαν έντονη δραστηριότητα, αναδεικνύοντας τη δυναμική του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Το ρεκόρ συμμετοχών και η μεγάλη προσέλευση του κόσμου αποτελούν ένα πολύ θετικό μήνυμα για την επόμενη ημέρα του karting στην Ελλάδα. Δείχνουν ότι με σωστή οργάνωση και σταθερή προσπάθεια, το άθλημα μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να προσελκύει νέους ανθρώπους κοντά στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Η Galaxy Motorsports ευχαριστεί όλους τους οδηγούς, τις ομάδες, τους μηχανικούς, τους θεατές, τους συνεργάτες και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης.

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Tags
#kart#Μέγαρα
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